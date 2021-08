Brief, czyli dlaczego warto go wypełnić zamawiając projekt graficzny

Kiedy zwracamy się do studia graficznego o wykonanie jakiegoś projektu, otrzymujemy do wypełnienia brief. Bez niego nikt nie chce przygotować dla nas logo, wizytówki, ulotki, czy też innych materiałów. Dlaczego? Przekonajmy się!

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej będziemy potrzebować rozmaitych projektów graficznych. Na pewno będzie to logo, ale także teczki ofertowe, wizytówki oraz ulotki. Ich wykonaniem zajmie się studio graficzne takie jak Good Project. Jednak nie przystąpi do żadnych prac lub będą one utrudnione, jeśli nie wypełnimy briefa. To bardzo ważny dokument, który wyjaśnia wykonawcom naszego zlecenia wiele istotnych kwestii. Dobrze go wypełnić na prośbę grafików, aby móc oczekiwać projektu zgodnego z wymaganiami i oczekiwaniami.

Co się znajduje w briefie?

W briefie zawartych jest kilka ważnych pytań, na które należy odpowiedzieć. Forma naszych wypowiedzi może przybrać zdania, ale także wypunktowanie.

Dane klienta

Podstawową informacją przekazywaną w briefie są dane klienta. Powinno się w tym miejscu wskazać, kto jest zleceniodawcą, a także podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt po jego stronie. To także miejsce, gdzie wpisuje się dane kontaktowe.

Grupa docelowa

Projekt, który chcemy zlecić do wykonania studiu graficznemu, będziemy kierować do jakiejś grupy docelowej. W briefie warto sprecyzować informacje na jej temat. Istotne będą dane dotyczące przedziału wiekowego, płci, a także zainteresowań. W niektórych przypadkach przydać się może także informacja na temat lokalizacji i ewentualnych szczególnych cech.

Dane dotyczące projektu

Ważne w briefie są również dane dotyczące projektu, który chcemy uzyskać. Tutaj trzeba określić, jaką grafikę ma przygotować studio. Czy ma to być wizytówka, projekt logo, a może inny materiał reklamowy? Warto także wskazać, jakie grafiki nam się podobają oraz czego oczekujemy. Może chcemy się czymś zainspirować? To dobre miejsce na takie informacje.

Termin i budżet

Istotną informacją dla obydwu stron, czyli klienta i studia, będzie termin wykonania projektu oraz budżet przeznaczony na ten cel. Wtedy też możliwe będzie przygotowanie harmonogramu działań i rozłożenie ich w czasie. Z kolei budżet wskaże grafikom, aby propozycje nie przekraczały ustalonej kwoty.

Dlaczego studio graficzne chce wypełniony brief?

Wielu zleceniodawców denerwuje się, kiedy otrzymuje od studia graficznego brief do wypełnienia. Zupełnie niepotrzebnie. Dokument ten ma stanowić wyjaśnienie istoty projektu graficznego i pomóc w dobraniu najlepszych rozwiązań. Informacje w nim przekazane posłużą do analizy potrzeb oraz wymagań klienta. Dzięki temu łatwiej ustrzec się przed niedopowiedzeniami, a także ewentualnymi pretensjami, że studio nie zrozumiało założeń zleceniodawcy - jeśli nie były one przekazane, to trudno się z nimi zapoznać. Brief należy zatem traktować jako wskazówki dla grafików, aby lepiej zrozumieć swojego klienta oraz jego oczekiwania.

Podsumowanie

Wypełnienie briefu to zazwyczaj podstawa do rozpoczęcia jakichkolwiek działań studia graficznego. Zawarte są w nim dane na temat klienta, grupy docelowej, do której chce dotrzeć, a także informacje o zamawianym projekcie. Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie grafiki zgodnej z wymaganiami zleceniodawcy.