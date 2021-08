Cały Elbląg bada wzrok za 5 zł w KODANO Optyk!

Teraz w salonie KODANO Optyk w Elblągu można wziąć udział w wyjątkowej akcji i zbadać swój wzrok za jedyne 5 zł! To niepowtarzalna okazja żeby zadbać o swoje oczy!

Lato jest ulubioną porą roku wielu z nas. Dla dzieci i młodzieży to czas wakacyjnej beztroski, a dla dorosłych okres urlopowy. Wyjeżdżając na wypoczynek pakujemy do walizek kremy czy olejki do opalania chroniące skórę przed słońcem, często zapominając o odpowiedniej ochronie naszych oczu. Tymczasem większość z nas zmaga się z różnymi wadami wzroku i chorobami oczu, a pandemia i związana z nią konieczność izolacji doprowadziły do zmiany naszych dotychczasowych nawyków oraz wydłużenia czasu spędzanego przed komputerem. Zdalna praca, zdalne nauczanie, rozrywka online - to wszystko wpłynęło na jakość naszego widzenia.

Niepokojące jest to, że wiele osób odczuwających osłabienie kondycji oczu lub pogłębienie już istniejącej wady wzroku nie podejmuje żadnych konkretnych działań mających na celu poprawę komfortu widzenia. Może to wynikać z wydłużonego czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty lub wysokich kosztów badań. Regularne badania wzroku mogą jednak uchronić nas przed nieprzyjemnymi konsekwencjami zaniedbań i cieszyć się dobrym widzeniem przez wiele lat.

Mamy dla Was dobrą wiadomość! Teraz w każdym salonie KODANO Optyk można zbadać swój wzrok za jedyne 5 zł. Wszyscy chętni, którzy po wcześniejszym umówieniu, zgłoszą się do wybranego salonu KODANO Optyk będą mieli wyjątkową okazję – bez warunku zakupu okularów – skontrolować swój wzrok i dobrać ewentualną metodę korekcji. Badanie jest całkowicie bezinwazyjne i poprzedzone wywiadem z pacjentem, a po zakończonej wizycie, wydawana jest recepta wraz informacją o dalszych zaleceniach.

Dodatkowo w salonach KODANO Optyk trwa wyjątkowa promocja: wszystkie oprawki okularowe można kupić od 70 do 90% taniej. Promocja obowiązuje także w sklepie internetowym www.kodano.pl.

W Elblągu salon KODANO Optyk zlokalizowany jest w: Centrum Handlowym Ogrody, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, tel. 511 123 985

KODANO Optyk – polska firma, 100% polski kapitał

Salony KODANO Optyk należą do grupy Szkla.com S.A. – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami Kodano.pl. Warto dodać, że grupa Szkla.com S.A. w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.

W całej Polsce jest aż 37 lokalizacji, w których możemy kupić okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne znanych, światowych marek, takich jak Ray-Ban, Emporio Armani, Dolce&Gabbana, Loretto i wielu innych! Ponadto w salonach KODANO Optyk znajdziemy również akcesoria okularowe, zbadamy swój wzrok, dzięki wykwalifikowanym optometrystom i refrakcjonistom oraz dobierzemy wymarzone oprawki pod okiem fachowych doradców klienta.

---- artykuł promocyjny ----