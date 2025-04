 CH Ogrody rozdaje sadzonki! Oddaj ubrania - odbierz roślinkę

Wiosna to idealny moment na... porządki w szafie! Z okazji Dnia Ziemi, 22 kwietnia, Ogrody zapraszają wszystkich mieszkańców na wyjątkową, proekologiczną akcję, podczas której niepotrzebne ubrania można wymienić na… sadzonki! Tak, dobrze czytasz – drzewa, truskawki, zioła i kwiaty.

Wystarczy przynieść ubrania, których już nie nosisz, a w zamian otrzymasz zielony prezent, który upiększy Twój ogród, balkon czy parapet. To świetna okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym: zadbać o środowisko, odświeżyć garderobę i wprowadzić do swojego życia trochę zieleni. Akcja skierowana jest do wszystkich - miłośników mody, ogrodnictwa, ekologii i tych, którzy po prostu chcą zrobić coś dobrego. Nie musisz być doświadczonym działkowcem - wystarczy chęć zmiany i uśmiech!

Kiedy? 22 kwietnia (wtorek), godz. 12:00-19:00 (lub do wyczerpania roślin)

22 kwietnia (wtorek), godz. 12:00-19:00 (lub do wyczerpania roślin) Gdzie? Centrum Handlowe Ogrody

Centrum Handlowe Ogrody Co otrzymasz? Sadzonkę do wyboru

Nie przegap tej okazji - spraw, by Twoje ubrania dostały drugie życie, a Ty zyskał coś zielonego na dobry początek sezonu!

Więcej informacji oraz regulamin wydarzenia dostępne na stronie Sadzonka za ubrania! | Centrum Handlowe Ogrody Elbląg