Chcesz rozwijać biznes i budować lojalność konsumentów? Sięgnij po darmowy terminal płatniczy

Jak wynika z danych NBP, w ciągu ubiegłego roku aż 82,7 proc. Polaków skorzystało z bezgotówkowych form płatności. Jeśli wciąż nie oferujesz swoim klientom możliwości opłacenia rachunku np. kartą lub BLIK-iem, to najlepszy moment, aby to zrobić. W artykule wyjaśnimy, co możesz zyskać, mając terminal płatniczy. Podpowiemy także, jak dostać urządzenie zupełnie za darmo.

Dane z raportu NBP o zwyczajach płatniczych w Polsce wskazują, że od końca 2017 r. mamy w kraju więcej kart płatniczych niż obywateli. Na koniec III kw. 2021 r. w obiegu znajdowało się 42,8 mln „plastików”. Coraz więcej osób docenia także zalety wynikające z realizacji płatności mobilnych. Korzysta z nich ponad połowa polskich konsumentów (w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 40 proc.). Takie dane nie pozostawiają wątpliwości – korzystając z terminala płatniczego, możesz osiągnąć wielowymiarowe, odczuwalne nie tylko dla portfela korzyści. Jakie? Dlaczego warto sięgnąć po terminal płatniczy? Współcześni konsumenci chcą płacić szybko, wygodnie i bezpiecznie. Wyposażając swój biznes w terminal, precyzyjne odpowiesz na ich potrzeby. W ten sposób: zbudujesz lojalność kupujących;

zbudujesz wizerunek nowoczesnego przedsiębiorcy, podążającego nie tylko za trendami, ale także za potrzebami swoich klientów;

zwiększysz obroty i zyski. Dzięki terminalowi skłonisz do korzystania z oferty sklepu osoby, które zwykle nie korzystają z gotówkowi oraz te zainteresowane dodatkowymi usługami: wypłatą gotówki w kasie czy doładowaniem telefonu z poziomu terminala. A to przełoży się na wyższe zyski;

zwiększysz konkurencyjność swojego biznesu. W wielu branżach możliwości uregulowania rachunku przy pomocy karty wciąż są ograniczone. Jeśli Twoja konkurencja nie oferuje klientom płatności bezgotówkowych, terminal sprawi, że się wyróżnisz i zbudujesz przewagę konkurencyjną. Terminal za 0 zł? Teraz to możliwe Chcesz poznać korzyści dla Twojego biznesu w przypadku wdrożenia płatności bezgotówkowych? Zostań beneficjentem Programu Polska Bezgotówkowa i odbierz darmowy terminal płatniczy. Masz do wyboru trzy jego wersje. Terminal stacjonarny. Zaprojektowany z myślą o przedsiębiorcach, którzy prowadzą tradycyjną obsługę kasową. Cechuje się trwałością i niezawodnością, z jedną z jego zalet jest niezależność od sieci mobilnej;

Terminal mobilny (przenośny), który jest bardziej poręczny niż stacjonarny. Sprawdzi się w przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą usługi kurierskie, gastronomiczne albo przewozowe. Wytrzymała bateria i metody komunikacji takie jak sieć komórkowa czy Wi-Fi przekładają się na mobilność rozumianą jako zapewnienie możliwości przyjmowania płatności praktycznie niezależnie od miejsca i pory dnia, w tym poza stacjonarnym stanowiskiem kasowym;

Terminal typu softpos – nowoczesne urządzenie o charakterze aplikacji płatniczej. Po zainstalowaniu i uruchomieniu na smartfonie lub tablecie (które spełniają pewne wymagania techniczne), pozwala na pobieranie płatności bezgotówkowych poprzez urządzenie. Terminal typu softpos będzie świetnym rozwiązaniem dla reprezentantów wolnych zawodów i przedsiębiorców świadczących usługi mobilne oraz wykonujących swoje zadania w wielu miejscach w kraju. Jak działa Program i kto może z niego skorzystać? Biorąc udział w Programie Polska Bezgotówkowa, nie poniesiesz kosztów dzierżawy urządzenia oraz prowizji od transakcji do momentu osiągnięcia na nim obrotu w wysokości 42 tys. zł w skali 5 miesięcy. Warunkiem dołączenia do Programu jest brak terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jak otrzymać darmowy terminal? Chcesz otrzymać darmowy terminal? Zajrzyj na stronę Polcard. Wypełnij krótki formularz i poczekaj na kontakt eksperta.

Biorąc udział w Programie Polska Bezgotówkowa, wyeliminujesz koszty abonamentu i prowizji od transakcji. Taka decyzja będzie więc świetną drogą przetestowania korzyści zapewnianych biznesowi przez zastosowanie płatności bezgotówkowych. ---materiał partnera---

.