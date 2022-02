 Chcesz szybko i skutecznie pozbyć się pluskiew? Wybierz metodę Cryonite

Nasze mieszkanie to nasz azyl i twierdza. Jednak bardzo często mimo naszych starań, jest to także arena do działań dla wszelkiego rodzaju szkodników i insektów tj. karaluchów, komarów czy pluskiew. Sezonowe owady, które mogą wlecieć nam przez okno, zazwyczaj nie stanowią większego problemu. Natomiast zwalczanie takich jednostek jak pluskwy może stanowić nie lada problem. Jak skutecznie pozbyć się pluskiew domowych? Na czym polega wymrażanie pluskiew? Ile kosztuje i na czym polega metoda wymrażania? Dlaczego wymrażanie pluskiew metodą Cryonite to najlepszy wybór?

Pluskwy domowe i różne rodzaje metod

Pozbycie się pluskiew to czynność trudna i niemożliwa do zrealizowania przez samych lokatorów. Samo zabicie owadów widocznych nie zapewnia długotrwałych efektów. Kluczowe są tu jaja pluskwy. Pluskwa domowa będzie pojawiać się tak długo, jak długo będziemy mieli do czynienia z jej larwami. A w rzeczywistości, w mnogości naszego wyposażenia, trudno jest odnaleźć wszystkie miejsca jej bytowania. Tym bardziej, że może ona przebywać także w podłodze czy szczelinach domu.

Do zwalczania pluskiew używa się wielu różnych metod. Mamy różne metody chemiczne, do których używa się szkodliwych dla zwierząt domowych, środków chemicznych, jest też desynsekcja termiczna metodą wymrażania czy zamgławianie ULV. Metoda wymrażania skutecznie zwalcza owady nawet po jednym zabiegu i co ważne - metoda ta nie wymaga późniejszego czyszczenia czy wietrzenia powierzchni.

Co robić przed dezynsekcją?

Zwłaszcza w przypadkach dezynsekcji, w której główną rolę mają środki chemiczne, jest odpowiednie przygotowanie powierzchni do zabiegu. W zależności od metody dezynsekcji, musimy spakować pościele, koce z łóżka do worków na śmieci i wynieść je do łazienki. Powszechną praktyką jest wynoszenie mebli i innych przedmiotów, w których zalęgły się pluswy, chowanie wypranych pościeli, odkurzanie, mycie podłóg, zdejmowanie materacy oraz obrazów.

Po zastosowaniu oprysku, zmuszeni jesteśmy do wychodzenia z domu na ok. 2 godziny i późniejszego wietrzenia pomieszczeń. Poza tym powinniśmy się powstrzymać od późniejszego czyszczenia, odkurzania, mycia powierzchni przez ok. tydzień.

Wymrażanie metodą Cryonite

Jest też bezpieczna i skuteczniejsza metoda na pozbycie się pluskiew. Jest to wymrażanie metodą Cryonite dostępne na stronie https://insektstop.pl/wymrazanie-pluskiew-cryonite/

Usługa polega na zabiegu wymrażania specjalistycznym sprzętem i rozprowadzeniu cieczy roboczej, czyli dwutlenku węgla w postaci suchego lodu. Mieszanina różnej wielkości cząsteczek wnika we wszelkie szczeliny podłóg i ścian. Co istotne, metoda Cryonite wymraża owady odporne na insektycydy.

Metoda wymrażania Cryonite jest szybka, bezpieczna i ekologiczna. Dzięki niej możesz oszczędzić czas i środki, bo często wystarczy jedna wizyta, by pozbyć się szkodników. Co ważne, po zastosowaniu wymrażania, nie jest konieczne wietrzenie pomieszczeń.

Wymrażanie możliwe jest w biurach, blokach, domach jednorodzinnych, szkołach, hotelach i innych miejscach.

InsektStop świadczy tę usługę na terenie całej Polski.

