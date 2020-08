Chcesz zmienić zawód? Zobacz, jak się za to zabrać

Nie wiesz, ile jeszcze zajmie Ci znalezienie nowej pracy? Aktualnie nie masz zatrudnienia, nie masz więc też zobowiązań wobec szefa. To najlepszy moment, żeby się przekwalifikować. Zobacz, jak to zrobić.

Jeżeli sama myśl o poniedziałku napawa Cię niepokojem i zaczyna stresować, czas na zmianę pracy. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby znaleźć się w bardziej satysfakcjonującym miejscu. Pamiętaj: w każdym momencie swojego życia możesz się przekwalifikować. Na to nigdy nie jest za późno.

Przygotuj nowe CV

Usiądź na spokojnie i od podstaw przygotuj swoje nowe CV. Pamiętaj, że możesz pochwalić się umiejętnościami zdobytymi w toku dotychczasowej ścieżki kariery, które w jakikolwiek sposób pokrywają się z przyszłą pracą. Na pewno wśród nich znajdzie się szereg umiejętności miękkich, ale często również konkretne zawodowe kompetencje. Za pośrednictwem portalu CV easy.pl przygotujesz atrakcyjne i rzeczowe Curriculum vitae. Przygotowując CV (przykład dobrze sporządzonego znajdziesz na stronie https://cveasy.pl) zadbać o zwięzłość, prawdziwość informacji oraz chronologię. Unikaj podawania informacji zbędnych swojemu potencjalnemu pracodawcy. Wystrzegaj się kłamstwa, bo w zasadzie wszystko można zweryfikować. Jeśli ukończyłeś jakikolwiek kurs wpasowujący się w nową branżę, możesz się nim pochwalić.

Zapisz się na kurs online w nowej dziedzinie

Platformy do nauki online mogą stanowić dla Ciebie pomoc w rozwinięciu wiedzy z danej dziedziny. Stanowią szybki sposób na to, aby zdobyć nową pozycję do swojego CV. Wiele z nich bazuje na dobrze przygotowanych materiałach, z których dowiesz na temat podstaw w nowej dziedzinie. Aby faktycznie wynieść z nich dla siebie coś wartościowego, podczas lekcji online warto zachować skupienie, powtarzać materiał i wykonywać samodzielnie w domu ćwiczenia. Tylko determinacja i praca pozwolą Ci faktycznie stać się dobrym w nowym zawodzie. Kursy online to dobry sposób na zaznajomienie się z terminologią z branż takich jak: programowanie, pozycjonowanie stron www, reklama internetowa, grafika, animacja, zarządzanie platformami sklepowymi oraz wieloma innymi.

Zgłoś się na staż w firmie, w której zawsze chciałeś pracować

Ten krok pozwoli Cię wykazać się inicjatywą. Pokażesz swojemu przyszłemu pracodawcy, że jesteś sumiennym, oddanym, zaangażowanym w wykonywane zajęcia pracownikiem, któremu warto dać szansę. Szef na pewno to doceni. Przy okazji poznasz też atmosferę, zakres zadań i specyfikę pracy w firmie, do której się zgłosisz. Ta wiedza przyda Ci się później podczas rekrutacji na wybrane przez siebie stanowisko.

Wykorzystaj sieć kontaktów

Podpytaj znajomych, czy ktoś z ich grona nie pracuje w branży lub firmie, którą aktualnie masz na oku. W ten sposób łatwiej Ci będzie zaczepić się w nowym dla siebie miejscu lub przynajmniej dowiedzieć, jakie warunki spełnić, aby pomyślnie przejść rekrutację. W ten sposób uzyskasz wiedzę z pierwszej ręki, której nie znajdziesz na żadnym portalu z pracą ani też na stronie www przyszłego pracodawcy.

