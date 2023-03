 Chemia do druku - jakie produkty są stosowane jako pomoc przy druku?

Istnieje wiele technik drukowania, a każda z nich wykorzystywana jest w innym celu, w innych branżach, w innej skali i z użyciem innych materiałów i maszyn. Jednak świat druku został zdominowany przez jedną technikę – druk offsetowy. Do druku offsetowego potrzeba czegoś więcej niż tylko papieru i farby. Ważną kategorię produktów stanowi też chemia pomocnicza.

Gdzie kupić chemię do druku?

Produkty z zakresu chemii do druku takie jak roztwory nawilżające, bufory, zmywacze można kupić w specjalistycznych sklepach chemicznych, a także przez internet. Chcąc jednak uniknąć wysokiej marży w sklepach stacjonarnych oraz żeby nie ryzykować uszkodzenia materiałów w transporcie, najlepszą opcją zakupu chemii do druku będzie bezpośrednia współpraca z dostawcą. Wybierając tę opcję zyskuje się gwarancję najwyższej jakości oferowanych produktów, a także profesjonalizmu we współpracy. Inną zaletą tej formy nabywania chemii do druku jest lepsza orientacja w potrzebach klientów, regularność, stabilność i budowa wzajemnego zaufania.

Chemia pomocnicza dla maszyn drukujących

Kategorię chemii pomocniczej tworzą produkty do odwapniania wałków farbowych, specjalistyczne zmywacze, pasty do wałków pracujących na sucho oraz wiele innych niezbędnych środków wspomagających pracę drukarza. Można je podzielić na poniższe grupy, zgodnie z ich przeznaczeniem:

1. Zespół farbowy i wodny:

- żele usuwające osady wapienne i szkliwo z walców oraz obciągów gumowych,

- zmywacze do walców wodnych,

- pasty czyszczące do usuwania głęboko osadzonych pozostałości farb z walców.

2. Zespół farbowy i drukujący:

- środki usuwające glazurę z obciągów gumowych oraz walców,

- silne środki czyszczące oparte na bazie wody służące do mycia ręcznego transfer jacketów,

- wysokowydajne środki czyszczące zaschnięte farby oraz pozostałości lakierów,

- uniwersalne i niepalne środki do usuwania zaschniętej farby drukarskiej.

3. Zespół wodny i lakierujący:

- dotwardzacze do wody po odwróconej osmozie optymalizujące jakość do druku,

- ekologiczne zmywacze oraz rozcieńczalniki do lakierów wodnych i UV,

- uzdatniacze do wody do użycia w automatycznych systemach myjących,

- uniwersalne zmywacze i rewitalizery do sprzętu postpressowego.

Druk offsetowy – co to?

Druk offsetowy to metoda druku płaskiego, a zatem poszczególne elementy matrycy drukarki offsetowej znajdują się na jednakowym poziomie. Technika ta wykorzystuje zjawisko wzajemnego odpychania się czynników niedrukujących i drukujących. Za pomocą tej technologii możliwe jest realizowanie wydruków względnie tanio i szybko, więc szczególnie sprawdza się przy potrzebie wykonania dużej ilości odbitek. Specjalistyczne farby wykorzystywane do druku offsetowego są maziste i olejowe. Rozwiązanie to stosowane jest do druku plakatów i katalogów, ulotek, książek, map i wielobarwnych materiałów.

Materiały eksploatacyjne w zakresie chemii pomocniczej dla maszyn drukujących oferowane przez MMR Group PrintSolutions gwarantują najwyższą jakość i optymalizację produkcji. W zakresie druku offsetowego producent oferuje obciągi offsetowe, chemię i lakiery do druku, farby i akcesoria drukarskie, kleje oraz materiały introligatorskie. Dodatkowo dla klientów dostępne są również produkty do druku w suchym offsecie – obciągi gumowe, płyty do grawerowania oraz taśmy. W przypadku druku fleksograficznego MMR Group PrintSolutions zapewnia elastomerowe formy CSX, CSL i CML, tuleje (sleeves) CSX, a także taśmy montażowe. Zarówno druk offsetowy, jak i fleksograficzny jest wspomagany poprzez dział uszlachetniania i folii, który oferuje folię hotstampingową, coldstampingową offset i coldstampingową flexo. Oferta firmy zawiera też wielozadaniowe plotery oraz pull-testery do książek i magazynów.