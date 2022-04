 Ciekawe programy i seriale, które obejrzeliśmy na Playerze od TVN

TVN to jedna z najpopularniejszych stacji telewizyjnych w Polsce. Mają swoją platformę VOD, która nosi nazwę Player. I tam są prawdziwe cuda - programy telewizyjne, seriale dostępne tylko przez Internet, różnego rodzaju seriale, które kiedykolwiek były transmitowane na TVN. Można również wykupić sobie różnego rodzaju produkcje - począwszy od polskich filmów aż po zagraniczne hity. Przejrzeliśmy bibliotekę Playera, wybraliśmy kilka tytułów i... znaleźliśmy kilka ciekawych, osobliwych, produkcji. Wśród nich dwa popularne programy, seriale Playera i absolutny klasyk TVN-owski.

Chyłka

Remigiusz Mróz stworzył coś, co można by bez wątpienia nazwać "chyłkozą". Ciekawe sprawy, charakterna prawniczka, ciekawe wątki poboczne... To wszystko sprawiło, że Player zabrał się za produkcje serialu i dodał do tego genialną obsadę. I proszę bardzo - możemy cieszyć oko Magdą Cielecką w roli Joanny Chyłki. I, o dziwo, nawet nam się to podoba. Obsada jest całkiem ciekawa i można zobaczyć też twarze, których dawno w telewizji nie było, a które doskonale radzą sobie aktorsko. Ostatecznie, jeśli ktoś nie chce oglądać serialu, może sięgnąć po książki. Mimo wszystko polecamy.

Top Model

To... ciekawy program. Nie ze wszystkim byśmy się tam zgodzili, parę rzeczy zdecydowanie wymienili, może nieco odświeżyli format i zaproponowali, aby przestać wymyślać takie zadania, które z modelingiem niewiele mają wspólnego. Ale ogólnie można się przy tym dobrze bawić (szczególnie, kiedy dochodzi na planie do jakichś kłótni i "dram"). Joanna Krupa i jej angielsko-polski zawsze poprawiają nam humor. Jedno wiemy na pewno, że "Top Model. Zostań modelką" jest bardzo "hipnotajzing" i wcale tak łatwo nie idzie się od niego oderwać. I chociaż nic do naszego życia nie wnosi, to odpręża jak żaden inny.

Skazana

Kolejna produkcja Playera, która okazała się tak ciekawa, że postanowiono emitować ją na TVN. Sędzia Alicja Mazur, która znana jest ze swojej surowości wobec przestępców, zostaje oskarżona o... zabójstwo. I ona absolutnie tego zabójstwa nie popełniła. Trafia jednak do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród wszystkich kobiet, na które sama kiedyś wydała wyrok. Dobra wiadomość jest taka, że 2. sezon będzie, że będzie mocno i że zdecydowanie warto obejrzeć. Szczególnie, jeśli się zastanawiacie, czy ona faktycznie tę zbrodnię popełniła. Bo tu nic nie jest takie oczywiste. Trochę polska odpowiedź na "Uwięzione" czy "Orange Is the New Black", które to można oglądać na Netflixie.

Ślub od pierwszego wejrzenia

Drodzy Państwo. Jak my przy tym odpoczywamy to szok! To produkcja, która nie wymaga przesadnego myślenia, analizowania, łączenia wątków, zastanawiania się. To ma służyć rozrywce. To ma być odprężające i na maksa, jak to tylko możliwe, odmóżdżające. I takie właśnie jest. Trzech mężczyzn i trzy kobiety, którzy nigdy się nie widzieli, biorą ślub w parach, w które łączą ich eksperci zajmujący się eksperymentem. Pary poznają się dopiero na ślubie, a potem muszą zasmakować wspólnego życia. Od nich zależy czy ze sobą zostaną, czy jednak się rozstaną. A historia tego programu zna bardzo różne przypadki...

Magda M.

Absolutny klasyk jeśli chodzi o produkcje TVN. Magda Miłowicz, prawniczka i jej perypetie miłosne, które ciągle kręcą się obok przystojnego prawnika - Piotra Korzeckiego. Joanna Brodzik i Paweł Małaszyński stworzyli postacie wręcz kultowe, jeśli chodzi o polskie seriale. No kto chociaż raz nie oglądał "Magdy M."? Czy jest ktoś, kto jej nie zna? No wydaje się, że nie. (A przynajmniej chcemy w to wierzyć!). Polecamy, jak sobie chcecie wrócić do wczesnych lat dwutysięcznych.

