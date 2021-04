Ciepło 12: wygoda dla mieszkańców i zarządców, ochrona dla budynków 

O usłudze Ciepło12 opowiada Edward Atanasiu, dyrektor ds. zarządzania infrastrukturą w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.

Promują Państwo usługę Ciepło12. Na czym ona polega?

Ciepło12 to usługa zapewniająca klientom dostawy ciepła przez 12 miesięcy w roku. Dzięki zastosowaniu automatyki pogodowej włączanie i wyłączanie ogrzewania jest regulowane w zależności od temperatury zewnętrznej. Robi to automat, więc nikt nie musi sprawdzać i reagować na ochłodzenie lub ocieplenie. Jeżeli temperatura na zewnątrz budynku wzrośnie powyżej ustalonej temperatury zewnętrznej, np. 15 st. Celsjusza, ogrzewanie zostanie wyłączone, jeżeli spadnie - węzeł automatycznie się włączy i ciepło popłynie do mieszkań. Temperaturę graniczną możemy oczywiście ustawić według preferencji klienta.

Zdecydowaliśmy się na szersze promowanie tej usługi, ponieważ widzimy, że klienci cenią sobie wygodę związaną z ogrzewaniem. W obecnych czasach wahania temperatury występują coraz częściej. Zdarza się, że w lipcu marzniemy przy 10 stopniach, a w lutym jest nawet kilkanaście stopni powyżej zera.

Jakie są korzyści ze skorzystania z tej usługi? Czy tylko zwolnienie z obserwacji temperatury?

To wbrew pozorom także ważna wartość tej usługi. Automatyczna regulacja uruchomienia lub wyłączenia dostaw ciepła zwalnia zarządców czy właścicieli budynków z konieczności obserwowania warunków pogodowych i podejmowania decyzji o włączeniu, lub wyłączeniu ogrzewania. Jest to wygodne.

Kluczową korzyścią jest termiczne bezpieczeństwo budynku. Stały dostęp do ciepła zapobiega wychładzaniu całego obiektu. Budynek jest chroniony przed wilgocią, a utrzymanie odpowiedniej temperatury w lokalu zapobiega rozwojowi grzybów oraz ogranicza niekorzystne zjawiska powodowane przez zawilgocenia.

Po trzecie - korzyść dla mieszkańców. Mają oni poczucie komfortu cieplnego, nie marzną w chłodniejsze dni, nie muszą dogrzewać mieszkania farelkami czy grzejnikami olejowymi.

A kto może skorzystać z tej usługi? Tylko spółdzielnie mieszkaniowe?

Nie tylko. Z tej usługi może skorzystać każdy, kto jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli także wspólnoty mieszkaniowe, instytucje publiczne czy właściciele domków jednorodzinnych. Oczywiście bierzemy pod uwagę także możliwości techniczne węzłów. Może okazać się, że w danym węźle nie można uruchomić automatyki pogodowej. Wówczas, w zależności od decyzji naszych służby i planu robót, możemy zmodernizować węzeł.

Tę usługę możemy włączyć także w węzłach, które nie są własnością EPEC. W ciągu trzech dni od zapytania nasze służby sprawdzą, czy włączenie usługi jest możliwe w zgłoszonym budynku. Jeżeli tak, to uruchamiamy Ciepło12. Jeżeli nie - przygotujemy ofertę dostosowania węzła.

Ilu klientów zdecydowało się na uruchomienie usługi Ciepło12?

Mamy sporo zgłoszeń i zapytań. Widzimy, że nasze działania promocyjne przynoszą skutek. Obecnie ogrzewamy w ten sposób 32 budynki.

Na koniec pytanie, które może być najważniejsze dla naszych czytelników. Ile to kosztuje?

Samo włączenie usługi jest bezpłatne. Mogą pojawić się dodatkowe koszty, gdy będziemy musieli dostosować węzeł obcy, czyli taki, który nie jest własnością EPEC.

Jeżeli chodzi o koszty ogrzewania, to z naszych analiz wynika, że całoroczne korzystanie z ciepła może wpłynąć na rachunki maksymalnie o 2-3% w skali roku. Warto wziąć pod uwagę, że takim przypadku odpadają dodatkowe koszty wygenerowane przez dogrzewanie mieszkań grzejnikami elektrycznymi w chłodniejszych okresach czy koszty leczenia infekcji spowodowanych przebywaniem w wychłodzonym budynku.

Przy korzystaniu z usługi Ciepło12 odpadają także koszty związane do dodatkowymi wyłączeniami czy włączeniami węzłów.

Dziękuję za rozmowę.

Aby skorzystać z usługi Ciepło12: jeśli mieszkasz we wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni - zgłoś się do zarządcy swojego budynku. Jeśli chcesz nowocześnie ogrzewać swoją firmę - zgłoś się do EPEC: tel. 55 61 13 277, uslugi@epec.eplblag.pl.

--- artykuł promocyjny ---