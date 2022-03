 Co napisać w liście motywacyjnym?

Kandydaci aplikujący o nową pracę stają przed zadaniem napisania dokumentów aplikacyjnych. Najważniejszy z nich jest życiorys zawodowy. Zaraz po nim kluczową rolę odgrywa list motywacyjny. Jest to dokument, w którym kandydaci mogą się wykazać i wyróżnić na tle konkurencji. Właśnie dlatego tak wielu aplikujących o pracę zastanawia się, co powinno być zawarte w liście motywacyjnym. Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy artykuł z ważnymi wskazówkami.

Personalizacja i aktualizacja

Pamiętaj, że każdy dokument aplikacyjny musi być dostosowany do stanowiska, o które się starasz. Nie ma jednego szablonu listu motywacyjnego, który pasowałby do każdej pozycji i firmy. Pamiętaj, aby spersonalizować go przed wysłaniem. Pamiętaj też o jego aktualizacji, jeżeli ubiegasz się o pracę po dłuższym czasie.

Podkreśl swoje osiągnięcia i wyjaśnij, dlaczego aplikujesz o tę konkretną pracę

List motywacyjny to wspaniały moment na podkreślenie swoich najważniejszych osiągnięć. Pamiętaj też, aby wyjaśnić pracodawcy, dlaczego starasz się właśnie o to stanowisko, w tej, a nie innej firmie. To doskonały sposób na pokazanie, że wiesz, czym zajmuje się firma, a także przedstawienie swoich celów zawodowych. Pamiętaj jednak, że pracodawcę bardziej niż to, co może zaoferować tobie, interesuje to, co ty możesz dać firmie.

Dokładnie przeczytaj ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę to skarbnica wiedzy, z której możesz czerpać, pisząc swój życiorys zawodowy, a także list motywacyjny. Dobry list motywacyjny będzie konkretny, bez “lania wody”. Nie powtarzaj utartych frazesów z Internetu. Zamiast tego odnieś się do wymagań i zakresu obowiązków wymienionych w ofercie.

Użyj tych informacji, aby skonstruować interesujący list motywacyjny: taki, w którym pokażesz, że wiesz, na jakie stanowisko aplikujesz.

Przekonaj rekrutera, że to ty jesteś właściwym kandydatem

Celem listu motywacyjnego jest przekonanie rekruterów, że to ty jesteś osobą, której szuka pracodawca. Musisz więc niejako “sprzedać się” w liście. Nie umniejszaj swoich osiągnięć, ale też nie obiecuj rzeczy, których wiesz, że nie jesteś w stanie spełnić.

Zakończ swój list, podkreślając to, co możesz zaoferować firmie. Wyraź też nadzieję na udział w dalszych etapach procesu rekrutacji.

Zwróć uwagę na wygląd listu motywacyjnego

To, jak wygląda twój list motywacyjny, jest niemal tak samo ważne jak to, jakie informacje zawiera. Pamiętaj, że musi być spójny, schludny i estetyczny. Szata graficzna i kolorystyczna powinna odpowiadać tej, którą użyłeś w swoim CV. Warto więc użyć kreatora dokumentów aplikacyjnych, aby ułatwić sobie zadanie.

Pamiętaj też, aby sprawdzić, czy treść nie ma błędów lub literówek. Wyjustuj tekst i dodaj akapity.

Podsumowanie

Stworzenie listu motywacyjnego zajmie ci nieco czasu. Pamiętaj jednak, że nie ma jednej, uniwersalnej wersji, która sprawdziłaby się w przypadku wszystkich stanowisk. Zawsze personalizuj swoje podanie.

W liście możesz dodatkowo wspomnieć o liderach firmy, których szczególnie cenisz. W ten sposób pokażesz, że jesteś zainteresowany tym, czym firma się zajmuje, a także aspirujesz do tego, by stać się jej częścią. To doskonały moment na zaprezentowanie, że identyfikujesz się z polityką firmy.

Pamiętaj też, że list motywacyjny służy temu, aby rozwinąć informacje z CV, a nie je powielać. Skorzystaj z szablonów, które pomogą ci zawrzeć wszystko, co konieczne, ale wykaż się też kreatywnością.

---materiał partnera---