Co to jest kredyt oddłużeniowy i kiedy warto z niego skorzystać?

Problem ze spłatą kredytu lub pożyczki, dotyka wielu Polaków. Atrakcyjne oferty i ich dostępność na ryku finansowym sprawiają, ze coraz chętniej ludzie z nich korzystają. A co zrobić, gdy nie ma środków na ich spłatę? Z pomocą przychodzi pożyczka oddłużeniowa. Co to jest kredyt oddłużeniowy i kiery warto z niego skorzystać?

Co to jest kredyt oddłużeniowy?

Instytucje pozabankowe kuszą świetnymi ofertami np. darmowa pierwsza pożyczka, obniżona prowizja, niskie RRSO czy brak formalności. W ten sposób chcą przyciągnąć klientów. Wiele osób, które nie mają możliwości zaciągnięcia zobowiązania w banku, chętnie korzystają z usług firm pożyczkowych, cechujących się mniej restrykcyjnymi zasadami.

Problem pojawia się, gdy na koncie widnieje kilka pożyczek, przychodzi termin spłaty, a środków na nią nie ma. Rozwiązaniem może okazać się pożyczka oddłużeniowa. Jej celem jest spłata wszystkich dotychczas zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów, pożyczek oraz chwilówek. W ramach kredytu oddłużeniowego klient zawiera umowę z instytucją finansową na jedno zobowiązania w kwocie wystarczającej na pokrycie pozostałych. Zobowiązanie spłaca w ratach o określonej sumie i według harmonogramu, zawartego w umowie. Instytucje finansowe podchodzą do klientów indywidualnie.

Dzięki temu kredytobiorca może wynegocjować warunki, które będą odpowiadały jego sytuacji finansowej. Ponadto, firmy pożyczkowe, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i umożliwiają wzięcie pożyczki oddłużeniowej nawet przy negatywnej zdolności kredytowej.

Kto może otrzymać kredyt oddłużeniowy?

Wniosek o kredyt oddłużeniowy może złożyć każda osoba zadłużona, czyli taka, która posiada zobowiązania finansowe. Mogą to być zarówno kredyty udzielane przez banki, jak i pożyczki oferowane przez firmy pożyczkowe. Przyznawany jest nie tylko osobom, które mają nieuregulowane zadłużenie, ale także tym, które wiedzą, że nie dadzą rady spłacić zobowiązania w terminie. Aby złożyć wniosek, trzeba spełnić warunki:

• mieć ukończone 18 lat,

• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

• posiadać ważny dowód osobisty,

• posiadać numer telefonu oraz adres e-mail.

Istotny jest także dochód. Nie musi być to koniecznie umowa o pracę na czas nieokreślony. Ważne, aby źródło dochodu było stabilne. Ponadto, instytucje finansowe wymagają:

• potwierdzenia dochodu z tytułu zatrudnienia (zaświadczenia od pracodawcy albo wyciągi z konta),

• potwierdzenia wypłaty świadczenia 500+,

• potwierdzenie renty lub emerytury (ostatni odcinek emerytury lub renty)

• potwierdzenie alimentów,

• umowy zawartych do tej pory pożyczek i kredytów.

Następnie należy wybrać się do placówki instytucji i złożyć wniosek albo zrobić to online, bez wychodzenia z domu. Potem wystarczy tylko poczekać na rozpatrzenie wniosku.

Kiedy warto korzystać z kredytu oddłużeniowego?

Kredyt oddłużeniowy to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą wyjść ze spirali zadłużenia i odbudować swoją płynność finansową. Warto po niego sięgnąć, jeżeli minął już termin spłaty zaciągniętych do tej pory zobowiązań, a także jeśli masz pewność, że nie dasz rady spłacić zobowiązania w terminie. Instytucje pozabankowe za każdy dzień zwłoki, pobierają opłaty, które są bardzo wysokie.

Ponadto brak spłaty może doprowadzić do kontaktu ze strony firmy windykacyjnej, a nawet i komornika. Informacja o nieuregulowanych zobowiązaniach wpływa także do BIK-u, automatycznie minimalizując możliwość zaciągnięcia kredytu w przyszłości. Pożyczka oddłużeniowa to również ostatnia deska ratunku, jeżeli masz negatywną historię kredytową i nie możesz uzyskać wsparcia finansowego od banku.

Firmy pożyczkowe są o wiele bardziej przychylne pożyczkobiorcom i oferują im swoje usługi, nawet jeśli kiedykolwiek pojawiły się problemy ze spłatą zobowiązań. Pamiętaj jednak, ze kredyt oddłużeniowy to także forma zobowiązania, które należy spłacać. Zanim ostatecznie zdecydujesz się na podpisanie umowy, dokładnie przeanalizuj swoje możliwości finansowe, aby nie popaść w jeszcze większe długi.

-- artykuł sponsorowany --