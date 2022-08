 Co to jest olejek CBD i jakie ma właściwości?

Olejek CBD pozyskuje się z konopi siewnych. Substancja odznacza się wielokierunkowym działaniem. Wspomaga leczenie wielu chorób, a ponadto odpręża i redukuje ból. Sprawdź, kiedy warto po nią sięgnąć oraz dowiedz się, od czego zależy jej skuteczność?

Jaką specyfikę mają olejki CBD?

CBD to organiczny związek chemiczny określany też jako kannabidiol. Występuje naturalnie w kwiatostanie konopi siewnych. Co istotne olej CBD nie uzależnia (w porównaniu do THC, które również pochodzi z cannabis sativa L). Substancja jest dopuszczona do obrotu w Polsce i może być legalnie sprzedawana. Ze względu na bogactwo składników odżywczych wykorzystuje się ją w różnych branżach, m.in. medycznej, farmaceutycznej, włókienniczej, kosmetycznej.

Składnik cieszy się uznaniem wśród lekarzy. Zawiera witaminy A, E oraz K, a także flawonoidy, minerały i tłuszcze nienasycone. O skuteczności CBD w profilaktyce i zwalczaniu schorzeń powstało wiele prac naukowych. Pozytywnie na ten temat wypowiada się także Światowa Organizacja Zdrowia. Organizacja rekomenduje stosowanie CBD jako uzupełnienie konwencjonalnego leczenia. Specjaliści zauważają, że olejki CBD nie tylko hamują rozwój chorób, ale również uśmierzają silny ból [1].

Na jakie dolegliwości może pomóc olejek CBD?

Olej CBD charakteryzuje się wszechstronnym zastosowaniem. Zmniejsza stany zapalne i redukuje ból różnego pochodzenia. Stosuje się go wspomagająco w leczeniu rozmaitych zaburzeń oraz chorób. Substancję poleca się w szczególności osobom cierpiącym na:

- Padaczkę,

- Schorzenia onkologiczne,

- Miażdżycę,

- Osteoporozę,

- Insulinooporność,

- Chorobą Alzheimera,

- Chorobę Parkinsona,

- Depresję,

- Nerwicę,

- Stany lękowe,

- Zespół Obsesyjno-Kompulsywny,

- Zespół Stresu pourazowego.

Oprócz tego olej konopny pomaga w utrzymaniu równowagi organizmu i wspomaga codzienne funkcjonowanie. Działa:

- Uspokajająco

- Wspomaga koncentrację,

- Poprawia pamięć i samopoczucie,

- Zatrzymuje procesy związane ze starzeniem skóry,

- Wspiera układ immunologiczny.

Czy olejki CBD są skuteczne?

Rezultaty terapeutyczne są uwarunkowane wieloma czynnikami. Znaczenia ma m.in. stężenie związków aktywnych. Najlepsze efekty osiąga się, wybierając olejki CBD Full Spectrum. Produkty z tej kategorii posiadają wszystkie kannaboidy występujące w konopi siewnej, a także flawonoidy i kwasy Omega. Najsłabiej działa czysty olej CBD w postaci izolatu. Taka forma zawiera mniej substancji czynnych.

Skuteczność olejków zależy również od wielkości przyjmowanej dawki. Na początku zaleca się spożywanie niewielkiej ilość substancji. Po kilku tygodniach można stopniowo zwiększać podaż i obserwować, jak CBD wpływa na organizm. Warto również skonsultować się z lekarzem, ponieważ niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z kroplami CBD. Decydując się na zakup, należy wybierać produkty posiadające certyfikaty. Można je nabyć m.in. na stronie biokonopia.pl.

