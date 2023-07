 Co to jest pożyczka chwilówka?

Przeglądając oferty pożyczek internetowych, możemy natknąć się na określenie "chwilówka". Chwilówki są jak najbardziej legalną i bezpieczną formą pożyczania pieniędzy. Starając się o chwilówkę, należy pamiętać jednak o kilku istotnych kwestiach. Jakich? O tym poniżej.

Czym są chwilówki?

Chwilówki to potoczne określenie szybkich pożyczek zaciąganych w sektorze pozabankowym. Nazwa ta oznacza, że uzyskanie środków zajmuje dosłownie chwilę i wiąże się z krótkim okresem spłaty. Firmy pożyczkowe udzielające chwilówek, stanowią konkurencję dla klasycznych banków, które to wymagają dość obszernej dokumentacji, bardziej zaawansowanych wniosków oraz często – wizyty w oddziale.

Jak działają chwilówki?

Chwilówki internetowe, szybkie chwilówki z obsługą domową, czy też pożyczki z obsługą w biurze, to oferta firm pożyczkowych, które wymagają dopełnienia znacznie mniejszej liczby procedur, niż banki. Najbardziej znane chwilówki udzielane są zazwyczaj za pośrednictwem internetu. Chwilówki online możemy uzyskać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, a umowę o finansowanie podpisujemy szybko i wygodnie bez wychodzenia z domu. Pieniądze trafiają wprost na nasze konto bankowe, a gdy przyjdzie termin spłaty, oddajemy środki przelewem.

Czy opłaca się brać chwilówkę?

Zaletą pożyczek krótkoterminowych jest fakt, że możemy otrzymać bardzo szybką decyzję kredytową. Firmy pozabankowe badają oczywiście naszą zdolność kredytową, niekiedy także wymagają dokumentów dochodowych, jednak chwilówka wiąże się ze zdecydowanie mniejszą ilością procedur niż kredyt bankowy.

Opłaca się zaciągnąć chwilówkę w sytuacji, gdy zależy nam na czasie oraz na pełnej obsłudze online. Chwilówki charakteryzuje krótki termin spłaty, więc musimy mieć pewność, że będziemy posiadać środki na uregulowanie długu w terminie.

Dla kogo przewidziane są chwilówki?

Chwilówki przewidziane są dla osób pełnoletnich, które mieszkają na terenie Polski i posiadają ważny dowód osobisty. Osoba składająca wniosek musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie mieć zbyt dużych opóźnień w historii kredytowej, a także posiadać źródło dochodu, które umożliwi spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Kto udziela chwilówek?

Chwilówek udzielają instytucje finansowe lub firmy pożyczkowe, które są legalnie zarejestrowane i mają prawo do prowadzenia tego typu działalności. Muszą one być wpisane do KRS, a ich obowiązkiem jest przestrzeganie wszystkich przepisów, które obowiązują na rynku finansowym (np. Ustawa o Kredycie Konsumenckim).

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do legalności firmy, zajrzyj do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest tam lista firm pożyczkowych, która może udzielać tego typu pożyczek jak chwilówka.

Darmowa chwilówka: gdzie jest haczyk?

Przed dokonaniem wyboru chwilówki, warto przyjrzeć się ofertom darmowym. Na rynku jest sporo firm, które w celu zachęcenia klientów stosują politykę pierwszej pożyczki bez kosztów. Oznacza to, że stając się klientem firmy, nie będziemy musieli zapłacić oprocentowania, ani prowizji. Oddajemy tyle ile pożyczymy i dopiero ewentualne kolejne pożyczki będą objęte kosztami.

Gdzie jest haczyk? Firmy pożyczkowe wyraźnie wskazują w swoich umowach, że darmowe chwilówki obowiązują wówczas, gdy ich spłata odbędzie się w terminie. Jeśli okres spłaty nie zostanie zachowany, firma może wypowiedzieć umowę i zażądać od nas zwrotu pożyczki z kosztami.

Z anulowaniem możliwości skorzystania z oferty za darmo, będziemy musieli liczyć się wówczas, gdy zdecydujemy się na refinansowanie, czyli innymi słowy przesunięcie terminu spłaty.

Czy RRSO chwilówek zawsze jest wysokie?

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to zdecydowanie najbardziej mroczna strona chwilówek. Nie ma co ukrywać, RRSO przy uzyskaniu kredytu bankowego, wygląda zdecydowanie przyjaźniej, niż to które przewiduje chwilówka. Szybkie pożyczki jednak nie zawsze muszą, a wręcz nie mogą być zatrważająco drogie.

Od pewnego czasu obowiązuje w Polsce Ustawa Antylichwiarska, która nakłada na firmy ograniczenia w swobodnym naliczaniu kosztów. Maksymalne koszty odsetek pożyczki nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych, które równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz stawki 3,5 punktu procentowego.

Biorąc chwilówkę musisz jednak liczyć się z tym, że jednym z czynników, który ma wpływ na stopę jest okres spłaty. Im jest on krótszy, tym wyższego RRSO należy się spodziewać. W przypadku chwilówek udzielanych na przykład na 30 dni, może on wynosić kilkaset, a czasem nawet blisko 1000%

Czy można uzyskać chwilówkę będąc zadłużonym?

Chwilówka to rodzaj pożyczki, która nie jest obwarowana licznymi formalnościami. Nie oznacza to jednak, że firmy nie weryfikują swoich potencjalnych klientów i udzielają im finansowania w sposób nieodpowiedzialny.

Zadłużenie widniejące w bazach, takich jak: BIK, BIG Infomonitor, Erif, czy KRD, świadczy o tym, że w przeszłości posiadaliśmy (lub nadal posiadamy) trudności w regulowaniu swoich zobowiązań. Dbając o swoje dobre interesy, firma nie może udzielić finansowania osobie, która jest nierzetelna.

Jeśli chwilówka nie jest zbyt duża, może zdarzyć się, że firma przymknie oko na drobne opóźnienia. Największa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku jest wówczas, gdy obsunięcia te nie przekroczyły 30 dni. Fakt posiadania wpisów w bazach zmniejsza nasze szansę na odpowiedź pozytywną, jednak nie przekreśla jej całkowicie.

Chwilówka, choć często wydaje się być ostatnim kołem ratunkowym, czasem może okazać się również zbyt dużym obciążeniem. Otrzymanie decyzji odmownej zadziała więc niekiedy na nasza korzyść i sprawi, że nasze problemy nie pogłębią się jeszcze bardziej przez zbyt pochopne decyzje.

Gdzie szukać bezpiecznych ofert chwilówek?

Chcąc zaciągnąć szybką pożyczkę, warto dowiedzieć się jakie są najbardziej polecane firmy udzielające chwilówek. Dobrym pomysłem będzie użycie porównywarki internetowej, na przykład chwilowo.pl. Dzięki takiemu zestawieniu sprawdzisz jakie kwoty udzielane są w danej firmie, jaki czas przeznaczony jest na ich spłatę oraz w jakich bazach badana jest historia kredytowa.

Jak dokonać wyboru najlepszej chwilówki dla siebie?

Wybór pożyczki powinien być przede wszystkim podyktowany kosztami, jakie będziemy musieli ponieść. Firmy oferujące pożyczki manewrują nimi dość często i musimy mieć na uwadze, że nawet biorąc małą kwotę, mogą być duże rozbieżności w kosztach pomiędzy różnymi ofertami.

Chcąc pożyczyć kilka tysięcy złotych, należy tym bardziej bardzo dokładnie prześwietlić firmy pożyczkowe. Biorąc chwilówkę nigdy nie kieruj się impulsem. Sprawdzaj rankingi i porównuj opinie innych użytkowników. Sprawdź, czy będziesz w stanie przedstawić dokumenty, jakie będą wymagane do zaciągnięcia chwilówki. Zorientuj się jaki jest czas na oddanie środków oraz czy jest możliwość przedłużenia terminu spłaty, w razie potrzeby.

Jaką kwotę chwilówki można uzyskać?

Wysokość kwoty możliwej do uzyskania zależy od polityki firm pożyczkowych. Każda firma pożyczkowa może stosować swoje własne kryteria, jednak w większości przypadków brane będą pod uwagę następujące punkty:

- wiek pożyczkobiorcy;

- wysokość i rodzaj dochodu;

- historia pożyczek w firmie (czy jesteśmy klientem pierwszy raz, czy kolejny);

- obecność negatywnych wpisów w bazach dłużników.

Firma pożyczkowa wyznacza dolną granicę kwoty, na jaką możemy wziąć chwilówkę i wynosi ona zazwyczaj między 100 a 500 zł. Będąc zaufanym klientem można liczyć nawet na kilka tysięcy złotych.

Na co można przeznaczyć środki z chwilówki?

Szybka chwilówka to forma pożyczki, która może być wykorzystana na dowolny cel. Pozyskane w ten sposób środki sprawdzą się w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach, jak na przykład:

- leczenie;

- naprawa auta;

- awarie w domu.

Przed podjęciem decyzji, firmy nie weryfikują tego, na co przeznaczymy środki. Warto robić to jednak w wyjątkowych sytuacjach, kiedy na prawdę nie mamy skąd pozyskać gotówki. Łatwość uzyskania pożyczki i brak zbędnych formalności, skłania nas niestety do impulsywnych i zbędnych zakupów z użyciem pożyczonych pieniędzy. Taka sytuacja może doprowadzić do tak zwanej pętli zadłużenia, z której ciężko wyjść.

Czy można mieć kilka chwilówek na raz?

W teorii nie ma żadnych przeciwwskazań, aby mieć w jednym czasie zaciągniętych kilka zobowiązań. Zazwyczaj jednak instytucje pozabankowe zezwalają na posiadanie tylko jednej chwilówki i dopiero spłata zobowiązania uruchomi możliwość złożenia nowego wniosku. Na rynku jest jednak bardzo dużo firm i fakt posiadania jednej umowy pożyczkowej nie skreśla naszej szansy na złożenie wniosku o kolejną, u innego pożyczkodawcy.

Dla niektórych osób zaskoczeniem może być fakt, że na rynku występują firmy, które prowadzą kilka marek i świadczą swoje usługi w ramach kilku stron internetowych. Przykładem takiej sytuacji jest firma Aventus Group, która jest właścicielem takich marek jak: Smart Pożyczka, Niewielka Pożyczka oraz Pożyczka Plus. Należy mieć na uwadze, że posiadając już umowę z taką firmą pożyczkową w jednej z jej marek, uzyskamy decyzję odmowną po złożeniu wniosku w drugiej.

Czy chwilówkę można spłacić wcześniej?

Zaletą pożyczek krótkoterminowych jest to, że z założenia mamy pozbyć się długu w szybkim czasie - około 30 dni. Czasem zdarza się jednak, że środki na spłatę uda się zorganizować wcześniej. Co wtedy?

Najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, gdy od złożenia wniosku i znalezienia się pieniędzy na naszym koncie bankowym, nie minęło 2 tygodnie. Możemy wówczas na mocy Ustawy o Kredycie Konsumenckim wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny. Pożyczone środki zwracamy wówczas w całości z pominięciem kosztów (płacimy tylko za wykorzystany okres). Podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy może spowodować, że niektórzy pożyczkodawcy odmówią nam w przyszłości skorzystanie z ich usług.

Jeśli termin dwóch tygodni minął, a mimo to chcemy szybciej pozbyć się chwilówki, to jak najbardziej możemy to zrobić. Mało tego – zdecydowanie warto jest się na to zdecydować. 27 czerwca 2021 roku, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że każda osoba, która spłaca zobowiązanie przed czasem, ma prawo zwrócenia się do firmy pożyczkowej z prośbą o ponowne przeliczenie kwoty przy spłacie zobowiązania. Koszty pożyczki zostaną zatem okrojone o czas, w którym nie będziemy już z niej korzystać.

Co grozi za niespłacenie chwilówki?

Konsekwencje wynikające z niespłacenia chwilówki, właściwie nie różnią się niczym od tych, które mogą nas czekać w przypadku każdych innych zobowiązań.

Wszystkie skutki, z jakimi musimy się liczyć, zawarte są w umowie pożyczki gotówkowej. Jest to źródło wszelkich informacji odnośnie tego, jak przebiega proces windykacyjny. W pierwszej kolejności firma z pewnością będzie kontaktowała się sms-owo i mailowo w celu przypomnienia. Może także wykonywać telefony i oczekiwać wyjaśnienia. Gdy te działania okażą się nieskuteczne, w większości przypadków na nasz adres zamieszkania przyjdzie upomnienie, później wezwanie do zapłaty, a na końcu wezwanie przedsądowe.

Jeśli sprawa trafi przed sąd, firma będzie dążyła do wydania nakazu zapłaty, który w momencie opatrzenia klauzulą wykonalności, upoważni ją do zgłoszenia się do komornika, który dokona egzekucji zadłużenia z naszego konta bankowego, wynagrodzenia lub ruchomości. Firma będzie miała prawo do zamieszczenia informacji o naszym długu w bazach dłużników. Taki obrót sprawy znacznie utrudni nam nie tylko uzyskanie kredytu w przyszłości, ale także wzięcie sprzętu na raty, czy podpisanie umowy o abonament telefoniczny.

Zawsze w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej, warto zadzwonić lub napisać do firmy pożyczkowej i spróbować negocjować warunki spłaty. Istnieje szansa, że firma pójdzie nam na rękę i przesunie termin, na przykład pod wpłaceniu na jej konto choćby częściowej kwoty (tak zwane refinansowanie). Takie działanie zawsze będzie lepsze niż całkowite uchylanie się od spłaty i zmniejszy prawdopodobieństwo poważnych konsekwencji.

Wady i zalety pożyczki chwilówki

Do zdecydowanych zalet chwilówek można zaliczyć:

- krótki czas złożenia i rozpatrzenia wniosku;

- możliwość zaciągnięcia pożyczki online;

- weryfikacja tożsamości poprzez konto bankowe, nawet z ujemnym saldem (system Kantomatik/Instantor);

- możliwość skorzystania w wielu firmach z oferty "pierwsza chwilówka za darmo";

- możliwość przedłużenia terminu spłaty (w wybranych firmach);

- akceptacja drobnych opóźnień w BIG i KRD (w wybranych firmach);

- często brak konieczności przesyłania zaświadczeń o zarobkach (wiele firm akceptuje wyciąg z konta).

Wady, jakimi charakteryzuje się chwilówka to:

- krótki czas na spłatę;

- dość niski limit kwoty dla osób z niewielkimi dochodami i dla nowych klientów;

- stosunkowo wysokie RRSO;

- łatwość uwikłania się w tak zwaną "spiralę zadłużenia.

--- artykuł sponsorowany ---