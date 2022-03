 Co warto wiedzieć, rozważając wyjazd do pracy w Holandii?

Zatrudnienie w Holandii kusi przede wszystkim zarobkami w euro. Wiele osób zwraca też uwagę na możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku. Zanim jednak podejmie się decyzję o emigracji zarobkowej do Królestwa Niderlandów, warto poznać najważniejsze kwestie związane z ofertami zatrudnienia i warunkami pracy w tym kraju.

Gdzie szukać pracy w Holandii?

Holenderski rynek pracy daje wiele możliwości rozwoju. W jakich sektorach najłatwiej o znalezienie zatrudnienia z perspektywy Polaków? Chcąc zyskać dostęp do takich informacji, wystarczy wpisać w Internecie hasło „oferty pracy Holandia” – w kilka sekund dociera się w ten sposób do wielu różnych ogłoszeń. Najwięcej propozycji zatrudnienia można znaleźć przede wszystkim w kilku branżach: logistycznej, produkcyjnej, magazynowej i budowlanej. Oprócz tego zatrudnienie czeka m.in. w rolnictwie i ogrodnictwie (są to głównie prace sezonowe).

Osoby, które dobrze znają język (przynajmniej angielski) i mają odpowiednie doświadczenie i kompetencje do wykonywania bardziej zaawansowanego zawodu, bez trudu mogą też znaleźć pracę w swojej profesji. Holandia jest bowiem otwarta na specjalistów z innych krajów. Dotyczy to m.in. branży technicznej, medycznej, informatycznej, administracyjnej i wielu innych.

Jakie są warunki pracy w Holandii?

Rozważając emigrację zarobkową do Holandii, warto wiedzieć, jakie są najważniejsze przepisy tamtejszego prawa pracy związane z zasadami i warunkami zatrudnienia. Kluczową kwestią wydaje się czas pracy. W Królestwie Niderlandów dopuszczalne jest wykonywanie obowiązków zawodowych przez maksymalnie 12 godzin dziennie (łącznie z nadgodzinami). Po dniu pracy pracownik musi mieć możliwość skorzystania z przynajmniej 11 godzin odpoczynku o nieprzerwanym charakterze. Tylko raz w tygodniu, w ramach wyjątku, ten czas może być skrócony do 8 godzin. Z kolei po całym tygodniu pracy pracownikowi przysługuje co najmniej 36 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Holenderski tydzień pracy wynosi nie więcej niż 60 godzin. Warto także pamiętać, że w ciągu 16 tygodni średnia liczba przepracowanych godzin nie może być większa niż 48 na tydzień. Nie dotyczy to pracowników wykonujących obowiązki zawodowe wyłącznie w nocy – oni mogą pracować maksymalnie 40 godzin tygodniowo.

Pracownikom, którzy pracują przez przynajmniej 5,5 godziny dziennie, w trakcie pracy przysługuje co najmniej 30-minutowa przerwa (można podzielić ją na dwie). Osoby, które wykonują obowiązki ponad 10 godzin, otrzymują 45 minut przerwy.

Wynagrodzenie minimalne w Holandii

Tym, co przyciąga pracowników z zagranicy do Holandii, są dobre zarobki. Warto wiedzieć, że w kraju tym, podobnie jak w Polsce, obowiązuje płaca minimalna. Jej wysokość ustalana jest dwa razy w ciągu roku: w styczniu i w lipcu. Dotyczy ona również pracowników zatrudnionych przez polskie przedsiębiorstwa i agencje pracy, które funkcjonują w Królestwie Niderlandów. Na początku 2022 roku płaca minimalna w Holandii została ustalona na poziomie 1725 euro brutto miesięcznie (przy założeniu pracy 36–40 godzin tygodniowo). Trzeba jednak pamiętać, że stawka ta obowiązuje osoby powyżej 21. roku życia. Młodsi mogą liczyć na niższą kwotę płacy minimalnej.