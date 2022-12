"Co zrobić, żeby komputer lepiej działał?" Odpowiadamy z PCLab!

Jak zadbać o swój komputer, żeby poprawić jego działanie w wielu aspektach? Wbrew pozorom nie wymaga to wielkich nakładów finansowych, tylko paru prostych działań, które można zrealizować we własnym zakresie. - Czasem wystarczy zwyczajnie zadbać o szeroko rozumiany porządek – przyznaje Kamil Jaczun z PCLab. Dziś powiemy też parę słów o jego darmowej ofercie dla firm.

- Może to trochę naiwnie brzmiące pytanie, ale marzy mi się, żeby mój komputer lepiej działał. Da się coś zrobić "od ręki"? Od czego byś zaczął?

- Najlepiej byłoby zacząć od sprawdzenia, jakie mamy zainstalowane aplikacje i zadać sobie parę pytań, takich jak: czy ja ich używam? Czy są mi do czegoś potrzebne? Jeżeli nie, to warto je odinstalować, bo zajęte miejsce na dysku wpływa na działanie sprzętu. Jeśli są jakieś programy, których używamy rzadko, warto sprawdzić, czy nie uruchamiają się w tzw. autostarcie. Jeżeli używam komunikatora do rozmów przez internet raz na parę tygodni, żeby pogadać z kumplem za granicą, to naprawdę nie musi on się uruchamiać przy każdym włączeniu komputera. Kolejna sprawa to aktualizowanie tych programów...

- Tego nie znoszę, zawsze korci mnie, żeby to przeklikać, żeby zrobiło się później albo wcale... Przecież program i tak nadal działa, nie muszę mieć najnowszej wersji.

- Ja bym jednak doradzał aktualizować, bo często nowa wersja programu poprawia jego bezpieczeństwo. Nieaktualizowana aplikacja to większe ryzyko, że są jakieś luki, które ktoś chętnie wykorzysta. Wszelkie sterowniki oraz system operacyjny, powszechnie korzystamy z Windowsa, też należy zawsze aktualizować. Chociaż te aktualizacje potrafią być "skopane" i zdarza mi się naprawiać komputery klientów po wadliwej aktualizacji. Dlatego można na wszelki wypadek odczekać z aktualizacją dwa, trzy dni, jeśli nie jest ona bardzo istotna, ale generalnie należy ją przeprowadzać.

- Wspomniałeś o pozbywaniu się niepotrzebnych programów. A co warto mieć zainstalowane?

- Na pewno dobry antywirus, który chroni nas przed instalacją czegoś niepotrzebnego czy wręcz szkodliwego. Przy okazji zauważ, że kiedy instalujemy interesujący nas program, producent często wciska nam dodatkowo jakąś aplikację, np. przeglądarkę, której nie potrzebujemy. Można tego uniknąć, gdy nie klika się bezmyślnie kolejnych okienek przy instalacji.

- Ale przecież Windows ma swoje zabezpieczenia antywirusowe, serio mam jeszcze inwestować w kolejne, korzystać z dwóch?

- Nigdy z dwóch, uruchomiony powinien być jeden program antywirusowy. Warto rozważyć coś innego niż ta windowsowa podstawa, już tłumaczę, dlaczego. Ktoś z dużym doświadczeniem mógłby poprzestać na windowsowych zabezpieczeniach, bo nie podejmie nieprzemyślanych decyzji w sieci. Dobry pakiet antywirusowy zabezpieczy kogoś mniej doświadczonego, bo po prostu uniemożliwi nam pewne działania, może nawet zablokować zainfekowanego pen drive'a, który włożymy do komputera.

- Zaczęliśmy od oprogramowania, ale ono przecież działa na konkretnym sprzęcie. Jak zadbać o komputer od tej, powiedzmy, "fizycznej" strony?

- Najpierw warto zadbać o to, żeby był czysty (śmiech)! Mówię poważnie. Non stop ścieramy w domu kurz z mebli. Komputer to elektronika, coś newralgicznego, a tam również kurz się dostaje i ma to wpływ na działanie całości. Nowsze komputery mają wbudowane filtry, które pomagają w tym zakresie. Mimo to raz na rok dobrze komputer przeczyścić sprężonym powietrzem, można je kupić w sprayu w sklepie elektronicznym, nie trzeba od razu kupować sprężarki.

- A gdyby tak zdjąć obudowę i delikatnie przelecieć środek odkurzaczem...

- ... to byłby to zły pomysł. Odkurzaczem możesz zniszczyć elektronikę. Można przeczyścić delikatnie pędzelkiem wentylatory i inne elementy.

- A te urządzenia na zewnątrz, klawiatura, myszka, ekran?

- Klawiaturę i myszkę powinniśmy raz na jakiś czas zdezynfekować, również z przyczyn zdrowotnych, o czym mogliśmy się przecież sporo dowiedzieć w trakcie pandemii. Nie używamy przy tym alkoholu etylowego tylko izotopowego, żeby nam z klawiatury nie zeszły litery (śmiech). Co do ekranu, to dla samego zdrowia naszych oczu warto go przetrzeć co jakiś czas. Pamiętajmy, że używamy specjalnych płynów do tego przeznaczonych i psikamy nie bezpośrednio na ekran, tylko na szmatkę, którą będziemy przecierać powierzchnię.

- O czym jeszcze warto pamiętać?

- Co trzy do pięciu lat powinniśmy wymienić pastę termoprzewodzącą na karcie graficznej i procesorze. Z czasem jej właściwości się zmniejszają i nie przewodzi ciepła tak, jak powinna, a to skutkuje głośniejszym działaniem komputera lub jego spowalnianiem.

- Powiedzmy jeszcze trochę o wymianie podzespołów w komputerze. Ceny są obecnie spore, ale może da się poprawić działanie komputera stosunkowo małym kosztem, wymieniając jakiś element?

- Pierwsze, co tu przychodzi na myśl, jest zmiana dysku HDD na SSD. Takim działaniem możemy przyspieszyć uruchamianie i działanie komputera nawet pięcio-, dziesięciokrotnie. Jeśli już zostajemy przy HDD, to przynajmniej przeprowadźmy co jakiś czas jego defragmentację - to narzędzie wbudowane w system, które przyspiesza działanie dysku, a co za tym idzie całego komputera. Kolejna sprawa, ale już droższa, to wymiana karty graficznej, co może czynić cuda gdy chodzi o gry.

Pamiętajmy tylko, że komputer to w znacznej mierze zbiór naczyń połączonych i często, gdy będziemy chcieli wymienić procesor, to będziemy musieli też wymienić np. płytę główną i pamięć RAM. Czy będzie to konieczne i jak dużo będzie nas kosztować zależy od tego, jak nasz komputer jako całość jest w danym momencie technologicznie zaawansowany czy zacofany. Często muszę o tym przypominać składając komputery klientów. Gdy ktoś zleca mi przygotowanie np. komputera do gier w ramach konkretnego budżetu, jestem w stanie doradzić i wymyślić sporo rozwiązań, ale przy mniejszych pieniądzach na podzespoły nie obędzie się bez kompromisów, bo choćby wspomniane karty graficzne to nie jest tania sprawa.

O ile komputer do zwykłych, codziennych zadań i podstawowej pracy możemy porównać do ekonomicznego auta osobowego, o tyle sprzęt do gier to już bardziej samochód sportowy czy limuzyna (śmiech). Tu też trzeba pamiętać o tych zależnościach między konkretnymi elementami komputera. Po co mi wypasiona karta graficzna, która wyciągnie 120 klatek na sekundę, jeśli mój monitor umożliwi wyświetlanie 60? Podsumowując: naprawdę warto takie większe komputerowe zakupy skonsultować z kimś, kto się na tym zna, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto.

- Mieliśmy jeszcze porozmawiać o Twojej propozycji dla firm.

- Tak, tych, którzy dotrwali z nami do końca rozmowy, zachęcam do kontaktu. Do końca stycznia 2023 roku PCLab oferuje przedsiębiorcom godzinny darmowy przegląd komputerów lub konsultacje IT. Do zobaczenia!

