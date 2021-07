Cyberpunk 2077 - wszystko, co trzeba wiedzieć o tej hitowej grze

Cyberpunk 2077 to najważniejsza premiera gamingowa poprzedniego roku. Ba, wielu nawet twierdzi, że to najważniejsza premiera gry komputerowej w historii polskiej sceny wydawniczej. Trudno dziwić się takim opiniom. Tytuł wywołał wiele kontrowersji, zdobywając przy tym miliony fanów. Dowiedz się najważniejszych rzeczy o grze Cyberpunk 2077.

Premiera gry

O premierze Cyberpunk 2077 można napisać dobrą książkę. Tytuł zapowiadany był przez deweloperów CD Projekt od bardzo wielu lat. Jednak przyniesienie ambitnego pomysłu na konsole i komputery graczy, okazało się dużo większym wyzwaniem, niż sądzono na porządku. Pierwotnie cyberpunk 2077 miał pojawić się na rynku już w kwietniu 2020. Ostatecznie do kupienia była dopiero pod koniec 2020 roku.

O czym jest gra?

Sama fabuła gry oparta jest o gra planszowa cyberpunk 2020, której autorem jest Mike P0ndsmith. Gra cieszyła się ogromną popularnością w latach 90 w Polsce. Gamingowa wersja nie jest jednak dokładnym odzwierciedleniem pierwowzoru. Akcja dzieje się dokładnie 57 lat później w mieście zwanym Night City. Gracz wciela się w postać najemnika, o imieniu V.

Jego zdanie jest proste. Musi przeżyć W tym całym świecie i zdobyć implant, który gwarantuje nieśmiertelność.

Cyberpunk nie dla każdego

Twórcy gry zadbali o to aby dostarczyć graczom wysokiej jakości rozgrywki. Gra wyróżnia się zamówi tą oprawą graficzną, która według wielu, jest niemal perfekcyjna. Wysoka jakość grafiki oznacza jednak, że Cyberpunk nie jest dla każdego. Aby móc wycisnąć z niej maksimum, potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Sprawdź Cyberpunk 2077 wymagania.

Cyberpunk 2077 - sprzedażowy hit

Keanu Reeves w spocie zapowiadającym grę, Elon Musk zachwycający się grafiką i miliony zniecierpliwionych graczy – To wszystko musiało przełożyć się na doskonałe wyniki sprzedażowe gry stworzonej w CD Projekt. Same tylko 2020 roku, sprzedaż gry Cyberpunk 2077 wyniosła blisko 14 milionów sztuk. To doskonały wynik, na który programiści pracowali przez wiele lat. Ku uciesze akcjonariuszy CD Projekt, premierę gry przełożyła się również na wzrost sprzedaży Wiedźmina – inne i flagowej produkcji CD Projekt. Dobre wyniki sprzedażowe odbyły się również na cenach akcji spółki. W szczytowym momencie, czyli na chwilę przed premierą gry, za jedną akcję CD Projekt trzeba było zapłacić ponad 440 złotych.

