 Czarny kolor i drewno - w których pomieszczeniach to połączenie sprawdzi się najlepiej?

Każdemu zależy na tym, aby przebywać w przytulnych i estetycznych wnętrzach. Dotychczasowy wystrój można szybko odmienić i to bez konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu. Wystarczy zmienić elementy wyposażenia lub przemalować ścianę. Co roku pojawiają się nowe trendy wnętrzarskie, ale niektóre z nich zdają się nie wychodzić z mody. Przykładem będzie połączenie czerni z drewnem. Mogłoby się wydawać, że czerń to zbyt mocny kolor, ale w nowoczesnych wnętrzach sprawdza się rewelacyjnie. Można śmiało postawić na klasykę, czyli połączenie czerni z bielą. Będzie to wspaniałe rozwiązanie do pomieszczenia urządzonego w stylu glamour. Można przykładowa postawić na białe meble do jadalni na tle czarnej ściany.

Czerń i drewno w różnych zestawieniach

Drewniane meble do sypialni w połączeniu z czarnymi dodatkami prezentują się bardzo efektownie, wprowadzają elegancję i nutkę luksusu. Jest to uniwersalne rozwiązanie, które odnajdzie się w pomieszczeniach urządzonych w stylu minimalistycznym, nowoczesnym, loftowym i nawet klasycznym. Unikalny wystrój pozwoli uzyskać połączenie koloru czarnego z brązem. Surowość czerni wspaniale równoważy przytulne drewno. Takie rozwiązanie idealnie nadaje się do pomieszczenia w stylu glamour, vintage, boho i eklektycznym. Jednym z trików architektów wnętrz jest wykończenie sufitu ciemnym drewnem i pomalowanie ścian czernią satynową. Będzie to odważne posunięcie, ale uzyskany efekt zachwyci. W celu ożywienia wystroju stosuje się dodatki zielone i fuksjowe.

Modny jest także total look, czyli czarne ściany i czarne meble. Czerń odnajdzie się w pomieszczeniach prostych, o uporządkowanym wystroju. Będzie pasowała do salonu, sypialni, gabinetu i nawet kuchni. Trzeba jednak zadbać o dobranie właściwych dodatków, w zależności od efektu, jaki chce się ostatecznie uzyskać. Nie zaleca się malować wszystkich ścian na czarno. Kolor ten może być tłem na ścianie, na której znajduje się telewizor. Ekstrawagancji dodadzą złote elementy. Wspaniały efekt pozwala uzyskać połączenie czarnych ścian z meblami wypoczynkowymi ze skóry w karmelowym odcieniu.

Jak sprytnie łączyć ze sobą czerń i drewno?

Czerń i drewno świetnie odnajdą się w kuchni. Jeśli ktoś chce uzyskać efekt eleganckiej nowoczesności, to powinien postawić na drewniane meble do jadalni w kolorze czarnego orzecha. Będzie to idealna opcja w przypadku wyspy kuchennej. Mogłoby się wydawać, że ciemne kolory nie sprawdzą się w przypadku niewielkiego pomieszczenia, ale w połączeniu z drewnem uzyska się świetny efekt. Warto postawić na jasne odcienie drewna, które wspaniale równoważą czerń. Będzie to wspaniała opcja dla miłośników stylu industrialnego. Kolejnym rozwiązaniem jest połączenie wyrazistej czerni z egzotycznym, ciepłym drewnem na podłodze. Dodatki mogą być w odcieniu grafitowym i ciemnobrązowym. Wspaniale sprawdzają się również drewniane meble do salonu wzbogacone o elementy wykonane ze stali i szkła.

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak spektakularny efekt można uzyskać, wprowadzając czerń do łazienki. Stanie się ona bardzo elegancka, szczególnie w połączeniu z drewnem, betonem lub kamieniem. Wprowadzi to do pomieszczenia nastrój sprzyjający relaksowi. Jeśli ktoś martwi się o to, że wnętrze zostanie przytłoczone czernią, to można je zdominować jasną kolorystyką. Drewno na ścianach, podłodze i suficie w połączeniu z czarnymi akcentami to świetne rozwiązanie w salonie, niezwykle modne. W przypadku otwartego pokoju dziennego świetnie sprawdzają się jasne tony czerni zestawione z głębszymi odcieniami drewna. W połączeniu z meblami dębowymi, sosnowymi lub jesionowymi uzyska się wspaniały efekt.

