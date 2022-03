 Czas na porządki w ogrodzie

Chcesz, żeby Twój ogród prezentował się wyjątkowo? Soczysty zielony trawnik, zadbane krzewy i drzewa oraz kolorowe kwiaty – tego oczekuje większość osób. Jednak nic samo nie powstanie, potrzebna jest do tego regularna pielęgnacja. Dlatego czas zadbać o porządek w ogrodzie. Podpowiemy Ci, na co warto zwrócić uwagę.

Jak przygotować się do porządków w ogrodzie?

Zanim zaczniesz naprawdę działać w ogrodzie, zaplanuj sobie przebieg prac. Dzięki temu będziesz wiedział, co dokładnie jest potrzebne. Nie ma sensu rzucać się do pracy i za chwile ją przerywać z powodu braku odpowiednich narzędzi lub urządzeń. Dlatego też najpierw przygotuj plan, co chcesz wykonać. Pamiętaj też, że jeśli masz duży ogród, to niemożliwe będzie wykonanie wszystkiego w kilka godzin. Dlatego też podejdź do tego racjonalnie i rozłóż działania na kilka dni.

Jeśli masz już plan działania, to sprawdź, czy ma wszystkie niezbędne rzeczy. Do przeprowadzenia porządków na ogrodzie będą Ci też potrzebne narzędzia. Warto wybrać takie, które są trwałe i sprawdzą się nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zanim zaczniesz grabić, zamiatać, kopać i kosić trawę, to ubierz się odpowiednio. Strój do prac ogrodowych musi być dopasowany do pory roku i być wygodny. Szczególnie jeśli planujesz porządki po zimie, to ubierz się tak, żeby się nie przeziębić.

Wiosenne porządki w ogrodzie

Wiosną rośliny budzą się do życia, dlatego to newralgiczny moment w kalendarzu każdego ogrodnika. Jeśli chcesz, żeby Twój zielony zakątek był naprawdę efektowny, to musisz poświęcić trochę czasu. Nie ma jednej daty, która wskazuje, kiedy rozpocząć pracę. Musisz obserwować pogodę i sprawdzać prognozy. Przede wszystkim, temperatura musi być odpowiednio wysoka i nie może dochodzić do przymrozków. Wtedy będzie znak, że czas rozpocząć porządki w ogrodzie.

Prace należy rozpocząć od odkrycia roślin po zimie. Następnie czas uporządkować rabaty i trawniki. Usuń wszystkie gałęzie, suche pędy oraz obumarłe rośliny. Trawę trzeba dokładnie pograbić, usunąć zbite i suche źdźbła. Warto również ją przyciąć i dosypać nasiona w miejscach, w których jej brakuje.

Wczesna wiosna to dobry czas na to, żeby posadzić nowe krzewy i drzewa. Dlatego, jeśli marzysz o zmianach w swoim ogrodzie, to doskonały czas, aby wprowadzić je w życie.

Lato w ogrodzie – jakie prace wykonać?

Jednak na wiosennych porządkach nie może się skończyć Twoje dbanie o ogród. Jeśli chcesz, żeby trawa była soczyście zielona a kwiaty i krzewy kolorowo kwitły, to musisz latem stworzyć im odpowiednie warunki do tego. Mowa tu przede wszystkim o regularnym podlewaniu. Upały są w stanie skutecznie wysuszyć ziemię, dlatego warto na bieżąco sprawdzać glebę w pobliżu roślin. Jeśli w ciągu kilku dni nie ma żadnych opadów, to czas złapać za konewkę i podlać kwiaty i krzewy. Warto to robić z samego rana lub wieczorem, kiedy upał już nie jest aż tak dokuczliwy.

Przygotowanie ogrodu na zimę

Skoro całe lato mogłeś się cieszyć pięknem swojego ogrodu, to w okolicach września czas już powoli zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby w przyszłym roku też tak dobrze wyglądał. Na pewno musisz go zabezpieczyć przed zimą. Gdy usłyszysz w prognozach pogody, że zbliżają się przymrozki, to czas przykryć rośliny. Warto też przyciąć krzewy i gałęzie drzew. Takie prace najlepiej jest wykonać w październiku.

Zadbaj też o swój trawnik. Warto z niego usunąć martwe źdźbła i zalegające liście. Pamiętaj też, żeby wykonać koszenie, jednak możesz trawę zostawić trochę dłuższą niż robiłeś to zazwyczaj. Pamiętaj też, że jesienią pogoda może być kapryśna, dlatego warto ubrać się odpowiednio.

Te wszystkie działania są niezbędne do tego, żeby utrzymać ogród w nienagannym stanie. Niezależnie od pory roku trzeba dbać o rośliny. Regularne i przemyślane działania sprawią, że Twój ogród zawsze będzie piękny