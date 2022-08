 Czy gwarantowana pożyczka dla zadłużonych jest możliwa?

Jednym ze sposobów na wyjście z długów jest zaciągnięcie pożyczki, która pozwoliłaby spłacić dotychczasowe zobowiązania, pozostawiając do spłaty jedną, wygodną ratę. Tego typu rozwiązanie stosuje się coraz częściej, w związku z czym warto dowiedzieć się na jakich zasadach funkcjonuje gwarantowana pożyczka dla zadłużonych.

Czy pożyczka dla zadłużonych jest możliwa?

Wiele osób posiadających nieuregulowane zobowiązania zastanawia się nad tym, czy możliwe jest zaciągnięcie pożyczki dla zadłużonych, która pozwoliłaby wyjść im z długów i poprawić własną sytuację finansową. Otóż, warto mieć świadomość, że firmy pozabankowe oferują tego typu rozwiązania, a pożyczki dla zadłużonych są dostępne online, m.in. pod linkiem: https://www.czerwona-skarbonka.pl/pozyczka-z-komornikiem-dla-zadluzonych/. Należy jednak podkreślić, że w większość przypadków zaciągnięcie pożyczki z komornikiem jest możliwe po przedstawieniu firmie pożyczkowej gwaranta, co będzie stanowiło zabezpieczenie dla tego zobowiązania. W efekcie gwarantowana pożyczka dla zadłużonych może opiewać nawet na dziesiątki tysięcy złotych, a jej okres spłaty może zostać rozłożony na kilka lat. Pozwala to wyjść z długów oraz skutecznie poprawić własną sytuację finansową.

Na co zwrócić uwagę przy zaciąganiu pożyczki dla zadłużonych?

Zaciągając pożyczkę dla zadłużonych warto poświęcić czas na znalezienie optymalnej oferty, co wymaga przeanalizowania nie tylko jej atrakcyjności, ale również wiarygodności danej firmy pożyczkowej. Wynika to z faktu, że niektóre podmioty mogą starać się wykorzystać trudną sytuację pożyczkobiorcy żerując na jego problemach. W związku z tym ze względów bezpieczeństwa warto sprawdzić wiarygodność firmy pożyczkowej w rejestrze KNF, co jest dostępne pod linkiem: https://rpkip.knf.gov.pl/index.html.

Co jeszcze wziąć pod uwagę zaciągając pożyczkę dla zadłużonych? Przede wszystkim jej koszt, co wymaga porównania dostępnych ofert. Parametrem może być w tym przypadku również RRSO, a tego typu porównanie można przeprowadzić automatycznie korzystając z dostępnych w Internecie porównywarek. Równie istotne jest dopasowanie oferty do własnych możliwości finansowych, co gwarantuje, że pożyczka dla zadłużonych zostanie spłacona w terminie, a jej zaciągnięcie nie pogorszy sytuacji pożyczkobiorcy, ale umożliwi stopniowe wychodzenie z długów. W związku z tym w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem może być wydłużenie okresu kredytowania, a co za tym idzie obniżenie miesięcznej raty. Oczywiście powoduje to wzrost kosztu pożyczki, jednak fakt ten rekompensuje możliwość wygodnej spłaty. W większości przypadków są to gwarantowane pożyczki dla zadłużonych, co minimalizuje ryzyko po stronie instytucji pozabankowej. W związku z tym należy również znaleźć odpowiedniego gwaranta, ponieważ osoba ta musi spełniać wymagania przedstawione przez konkretną firmę pożyczkową. Istotny może być także:

- proces udzielenia pożyczki;

- zakres wymagań formalnych, które musi spełnić pożyczkobiorca (np. przedstawienie dokumentów dochodowych).

Czy każdy może skorzystać z pożyczki dla zadłużonych?

Pożyczki dla zadłużonych jak sama nazwa wskazuje udzielane są osobom, które posiadają aktywne zajęcie komornicze lub nieuregulowane długi. Czy każda osoba zadłużona może liczyć na tego typu finansowanie? Oczywiście, że nie, ponieważ firmy pożyczkowe, które zdecydowanie łagodniej podchodzą do przyznawania pożyczek również analizują sytuację swoich klientów. W efekcie może okazać się, że wniosek o pożyczkę dla zadłużonych zostanie odrzucony. Jest to uzależnione od oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytowania danej osobie, które w wielu przypadkach jest naprawdę wysokie.

Z drugiej strony przyznawalność pożyczek dla zadłużonych jest naprawdę wysoka, a firmy pozabankowe rekompensują sobie ryzyko wyższymi kosztami kredytowania. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wspomniany już gwarant, który zobowiązuje się do spłaty pożyczki w sytuacji, gdy główny pożyczkobiorca nie będzie regulował zobowiązania w terminie. Oczywiście osoba ta również jest weryfikowana przez firmę pożyczkową, a gwarantowana pożyczka dla zadłużonych zostaje uruchomiona, gdy uzyska ona zgodę na bycie gwarantem.

Reasumując, należy stwierdzić, że zaciągnięcie pożyczki dla zadłużonych jest jak najbardziej możliwe. Przed podjęciem tego typu decyzji należy jednak zweryfikować wiarygodność firmy oferującej tego typu rozwiązanie, co wpływa na bezpieczeństwo całej operacji.