Czy warto kupić wielofunkcyjny wózek 3w1?

Wózki 3w1 są to wózki wielofunkcyjne. Każdy z nich składa się z gondoli, części spacerowej oraz fotelika samochodowego. Aby jednak niezależnie od sytuacji spełniały swoje funkcje, tzn. gwarantował bezpieczeństwo oraz komfort, należy zwrócić uwagę między innymi na wagę i wiek dziecka, które będzie z niego korzystać.

Funkcje wózka 3w1

Jak zostało wspomniane, wózki dziecięce 3w1 składają się z gondoli, spacerówki oraz nosidełka. To oznacza, że sprawdzą się w wielu sytuacjach – zarówno podczas spacerów, jak i jazdy samochodem. A do czego służą poszczególne jego elementy?

Gondola stanowi element wykorzystywany w pierwszych miesiącach życia dziecka, jednak w tym okresie może być wyjątkowo często użytkowana, gdyż jej konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i wygodę zarówno latem, jak i zimą.

Spacerówka – to element, który służy dziecku najdłużej, ponieważ nadaje się do jego przewożenia aż do 3. roku życia. Zwykle daje się montować w dwóch kierunkach – przodem, by rodzic mógł cały czas widzieć dziecko lub tyłem.

Nosidełko, czyli fotelik samochodowy stanowi najważniejszy element wielofunkcyjnego wózka dziecięcego 3w1, gdyż niejednokrotnie odpowiada za życie dziecka. Należy pamiętać, aby był dobrze dopasowany do auta, w którym będzie się ten element montować.

Jakie są zalety wózka dziecięcego 3w1?

Jedną z głównych zalet takiego wózka 3w1 stanowi komfort podróżowania i przemieszczania się, który zapewniony jest nie tylko dziecku, lecz także rodzicom. Wpływa na to także fakt, że poszczególne elementy w wózkach wielofunkcyjnych dobiera się w taki sposób, aby idealnie do siebie pasowały. To zaś sprawia, że łączenie części ze sobą jest proste, intuicyjne i sprawne, a ułatwiają to także specjalne adaptery, które zwykle są dołączane do zestawu.

Kolejnym atutem wózków 3w1 jest fakt, że foteliki wchodzące w ich skład bardzo często są poddawane niezależnym testom (ADAC, Test Plus), które oceniają poziom bezpieczeństwa przez nie gwarantowany.

Na koniec nie należy także zapominać o równie istotnym, co powyższe, punkcie, mianowicie o kwestii finansowej. Wózki wielofunkcyjne stanowią bowiem doskonałą alternatywę dla osobnego zakupu każdej z części wchodzącej w ich skład – gondoli, fotelika czy spacerówki.

Jakie wady posiadają wielofunkcyjne wózki 3w1?

Mówiąc o zaletach, nie można oczywiście zapominać o wadach, ponieważ i te wózek 3w1 posiada.

Jeden z takich minusów może stanowić niemożność samodzielnego dopasowania poszczególnych elementów. Oznacza to, że kiedy podejmuje się decyzje o zakupie wózka wielofunkcyjnego, wszystkie jego elementy powinny być dokładnie sprawdzone i dostosowane do potrzeb niemowlaka, co niekiedy może sprawiać kłopot podczas dokonywania wyboru. Dlatego tak ważne jest, aby kupować go rozważnie i bezpośrednio, najlepiej w sklepie stacjonarnym.

Uciążliwa może się okazać również konieczność ciągłego rozmontowywania i ponownego montowania poszczególnych elementów. Zdarza się też, że takie spacerówki z wózków 3w1 bywają ciężkie lub nieporęczne, gdyż siedzisko montowane jest na tym samym stelażu, co gondola.

Jak widać, dobry wózek 3w1 zapewnia dziecku ochronę, rodzicom zaś komfort użytkowania i pewność, że dziecko ma nie tylko wygodnie, lecz przede wszystkim jest bezpieczne w każdej jego części – zarówno w gondoli, jak i spacerówce czy nosidełku. Jeżeli powyższe właściwości stanowią dla rodzica priorytet, wybór wózka 3w1 będzie z pewnością właściwą i odpowiedzialną decyzją. Ważne jest jedynie, aby taki wielofunkcyjny zestaw odpowiednio sprawdzić, zmierzyć i dobrać do potrzeb niemowlaka.