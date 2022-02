Czy warto postawić na specjalną karmę dla psów małych ras?

Psy małych ras to wyjątkowe czworonogi, które coraz częściej wybierane są jako towarzysze ludzi. Generalnie ich dieta nie odbiega od jadłospisu psów ras większych, jednak istnieją pewne czynniki, które należy uwzględnić karmiąc pieski małych ras. Czy specjalne karmy dla małych psów dostępne w sklepach to dobry wybór? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule.

Wysoka jakość posiłku – zdrowy i szczęśliwy pies Każdy pies, bez względu na rasę potrzebuje do prawidłowego rozwoju wysokojakościowego białka. Na rynku produktów spożywczych przeznaczonych dla czworonogów znajdziemy dzisiaj szeroką gamę zarówno suchej jak i mokrej karmy bogatej w pełnowartościowe białko. w diecie naszych włochatych czworonogów powinny być obecne zarówno mokre produkty białkowe jaki karma twarda ta ostatnia przyczynia się do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej masuje dziąsła i jest niezastąpiona w codziennym jadłospisie psiaków. z kolei karma mokra to źródło wysokiej jakości wiał k oraz dodatkowych składników zapewniających prawidłowy rozwój zwierząt. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo zbilansowany jadłospis dostosowany do wieku rasy oraz aktywności fizycznej czworonoga to wpływa zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne zwierząt. Szczególne potrzeby psów małych ras Jeśli chodzi o popularne w ostatnich latach pieski małych ras takich jak yorki czy shiz tsu czy pinczery, ich dieta również powinna zawierać karmę mokrą jak i suchą. Tego rodzaju pieski posiadają dużo mniejsze żołądki w związku z tym muszą spożywać pokarmy w mniejszych porcjach i większych częstotliwościach. Ponadto pieski małych ras posiadają delikatniejsze zęby mogą mieć problem z rozdrobnieniem dużych kawałków mięsa. Specjalna mokra karma dla małych psów uwzględnia te potrzeby i składa się z małych, rozdrobnionych kawałków, z którymi poradzi sobie nawet najmniejszy psiak. Wybierając karmę dostosowaną do gabarytów psa nie narażamy naszego czworonoga na ewentualne zadławienie. Gdzie kupić specjalną karmę dla małych czworonogów? Karmy przeznaczoną dla psów małych ras kupimy w większości dobrze zaopatrzonych sklepów zoologicznych dobrym wyborem mogą być zakupy w sklepach internetowych w których wybór zazwyczaj jest dużo większy a i zakupy robi się wygodniej decydując się na karmę specjalną dla psów małych ras warto postawić na produkty wysokojakościowe które przyczynią się do prawidłowego rozwoju naszych czworonogów wysokiej jakości karmy dla psów małych ras można kupić między innymi w internetowym sklepie polskiego producenta Dolina Noteci – www.dolina-noteci.pl.

.