Czym jest broker Forex?

Broker forex działa jako pośrednik między użytkownikiem a systemem międzybankowym. Jeśli nie wiesz, co to jest system międzybankowy, jest to termin odnoszący się do sieci banków, które handlują ze sobą. Zazwyczaj Broker zaoferuje Ci cenę z banków, w których posiada linie kredytowe i dostęp do płynności Forex. Wielu brokerów korzysta z wielu banków do ustalania cen, a oni zaoferują Ci najlepszą dostępną ofertę.

Najważniejsze informacje Broker jest łącznikiem między inwestorem a siecią banków, które mają dostęp do płynności na rynku Forex.

Brokerzy zapewniają dostęp do transakcji walutowych i dźwigni finansowej, z którą można handlować.

Zanim zaczniesz handlować na rynku Forex, upewnij się, że posiadasz odpowiednią wiedzę i zweryfikuj, czy Twój broker cieszy się dobrą opinią. Otwieranie rachunku transakcyjnego na rynku Forex Założenie konta u brokera przypomina trochę otwierania konta bankowego. Wymaga to formalności i kroków, takich jak weryfikacja tożsamości. Jeśli chcesz przetestować, brokerzy oferują konta demo, dla których wystarczy podać tylko minimalne informacje, aby je otworzyć. Rachunek demonstracyjny pozwala na skonfigurowanie i przećwiczenie transakcji do czasu, gdy użytkownik będzie gotowy do rozpoczęcia handlu prawdziwymi pieniędzmi. Brokerzy Forex oferują dźwignię finansową Możliwość korzystania z dźwigni finansowej na rynku Forex jest dołączona do każdego konta i waha się w zakresie od 10:1 do 100:1. Na przykład, dźwignia 10:1 oznacza, że na każdy $1 na koncie, masz $10 na handel. Dźwignia ma swoje wady i zalety, ponieważ można osiągnąć wykładnicze zyski, ale można również cierpieć z powodu rosnących strat.

Będziesz miał dwa salda Kiedy pracujesz i handlujesz z brokerem forex, na Twoim koncie widoczne są dwa salda. Jedno saldo to rzeczywiste saldo użytkownika, bez uwzględnienia otwartych transakcji. Drugie saldo to saldo, jakie miałby użytkownik, gdyby zamknął wszystkie swoje transakcje. To drugie saldo nazywane jest "saldem netto". Spread Bid-Ask Kiedy użytkownik otwiera transakcję na rynku Forex u brokera, broker przekazuje ją na rynek w imieniu użytkownika. W tym procesie, oferuje Ci cenę za parę walutową, która jest nieco inna niż cena, którą może uzyskać. Zobaczysz to w formie kwotowania jako EUR/USD 1.3600/1.3605, na przykład, gdzie pierwsza liczba jest tym, co broker da Ci, jeśli chcesz sprzedać parę walutową, a druga liczba pokazuje, ile broker pobierze, jeśli chcesz kupić parę. Różnica pomiędzy .0005, czyli pięć "pipsów", to prowizja brokera. Spread może się zwiększać lub zmniejszać, w zależności od podaży i popytu na rynku. Opłata za różnicę między ceną kupna i sprzedaży nazywana jest "pobieraniem spreadu". Spread lub prowizja rodzaju jest w większości przypadków przezroczysta dla handlu z punktu widzenia inwestora. Jednakże, zawsze należy pamiętać, że piękno spreadu z punktu widzenia brokera polega na tym, że jest on pobierany od wielkości transakcji lewarowanej, a nie od wielkości salda konta. Edukacja w celu nauki handlu na rynku Forex Forex jest stosunkowo nową areną dla wielu inwestorów. Wiadomości, które wpływają na cenę akcji, mogą mieć radykalnie inny wpływ na cenę waluty. Ponadto, nauka wyceny walut i inwestowania w nie we względnym środowisku jest często niewygodnym terytorium, gdy potencjalny inwestor po raz pierwszy wchodzi na rynek Forex. Aby zwalczyć brak wiedzy, który wielu z nich odczuwa ze względu na wyjątkowość rynku forex, wielu brokerów utworzyło działy zajmujące się edukacją i badaniami, aby pomóc inwestorom w uzyskaniu aktualnych i bieżących informacji.



