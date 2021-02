Czym jest materac termoelastyczny? Kto powinien wybrać spanie na takim materacu?

Materac termoelastyczny to materac wykonany z poliuretanowej pianki Visco. Pianka nazywana jest również pianką Memory, ponieważ zapamiętuje kształty. Jak dokładnie działa pianka termoelastyczna i kto powinien zdecydować się na zakup tego materaca? Zapraszamy do lektury!

Charakterystyka materaca termoelastycznego

Jednym z rodzajów materacy dostępnych na stronie internetowej abcsnu.pl są materace termoelastyczne. Jak już wspomnieliśmy, ich najbardziej charakterystyczną cechą jest „zapamiętywanie” swojego pierwotnego kształtu. Wszystko dzięki piance Visco, która reaguje na nacisk ciała i na temperaturę osoby śpiącej, idealnie dopasowując się do jej pozycji snu.

Pianka termoleastyczna tworzy zatem swego rodzaju spersonalizowane podłoże do snu. Dzięki temu zapewnia mięśniom wysoką regenerację. Kiedy wstajemy, materac powoli powraca do swojej pierwotnej formy. Pianka Memory nazywana jest również pianką leniwą, ponieważ dzieje się to bardzo powoli.

Ważną cechą materacy termoelastycznych jest również ich wytrzymałość. Materace z pianki Visco mogą nam służyć co najmniej 10-15 lat.

Rodzaje materacy termoelastycznych

Najbardziej typowym rodzajem materacy termoelastycznych są materace zbudowane wyłącznie z pianki Visco. Warto jednak zwracać uwagę na modele, które składają się z kilku rodzajów pianek.

Przykładem takiego materaca jest materac Hilding Salsa. W jego wkładzie znajdziemy piankę termoelastyczną o wysokości 4,6 cm oraz profilowaną piankę Flexifloam o wysokości 14 cm. Jej rolą jest zapewnienie optymalnej sztywności powierzchni spania. Dodatkowo materac posiada 7 stref o różnych stopniach twardości, gwarantując wygodę na najwyższym poziomie.

Z dwóch rodzajów pianek składa się również materac Hilding Rumba. Poza termoelastyczną pianką Visco zmniejszającą napięcie mięśni, producent zastosował również wysokoelastyczną piankę Velvet Touch. Stabilizuje ona konstrukcję materaca, nie pozwalając, byśmy nadmiernie zapadali się w podłoże.

Warto dodać, że firma Hilding Anders to znany i ceniony producent wysokiej jakości materacy, a także poduszek i stelaży. Oferta jego produktów jest bardzo szeroka, ponieważ Hilding jest również producentem materacy dla wielu zewnętrznych podmiotów. Należą do nich Pan Materac by Hilding Anders oraz Sleepmed by Hilding Anders.

Dla kogo są materace termoelastyczne?

Materace termoelastyczne są rekomendowane przede wszystkim dla osób:

- cierpiących na bóle pleców i stawów – pianka Visco podtrzymuje kręgosłup w trakcie snu i idealnie dopasowuje się do krzywizn naszego ciała, eliminując wszelkie dolegliwości. W końcu obudzimy się wyspani i wypoczęci,

- z chorobami układu krążenia – pianka dostosowuje się do naszej pozycji snu, ale nie wywiera nacisku. Pobudza krew do szybszego krążenia, zapobiegając zastojom limfy, opuchnięciom i drętwieniu ciała,

- uprawiających sporty – pianka Memory zapewnia odpowiednie podparcie mięśniom i stawom, pozwalając im na pełną regenerację,

- chorych, leżących w łóżku – pianka termoelastyczna ma doskonałe właściwości przeciwodleżynowe,

- z alergiami – dzięki konstrukcji ułatwiającej cyrkulację powietrza, pianka Visco świetnie przepuszcza powietrze, jest również antyalergiczna. Nie powoduje uczuleń i gwarantuje w pełni bezpieczny sen.

Materac termoelastyczny jest także świetnym rozwiązaniem dla par. Dlaczego? Skutecznie redukuje drgania podłoża, kiedy nasz partner zmienia pozycję lub wstaje w nocy. Dzięki temu nie wybudzamy się i cieszymy się spokojnym, głębokim snem.

Aby ostatecznie przekonać się do zakupu materacy termoelastycznych, powinniśmy odwiedzić stronę internetową: https://abcsnu.pl/18-materace-termoelastyczne. Tam zapoznamy się z dokładnym opisem materacy z pianki Visco i nie będziemy mieć żadnych wątpliwości, że będą dobrym i wygodnym podłożem do snu!

