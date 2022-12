 Czym jest osobowość borderline i jak wygląda rozpoznanie choroby?

Pacjent ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości typu borderline (inaczej pograniczne zaburzenie osobowości, BPD) nie potrafi tworzyć trwałych relacji z innymi, w tym stabilnych związków emocjonalnych. Tzw. osobowość pogranicza wykazuje zachowania dysfunkcyjne, jest chwiejna emocjonalnie i ma tendencje do skrajnego postrzegania spraw. Jak wygląda diagnostyka osobowości borderline i jakie są czynniki ryzyka, jeśli chodzi o BPD?

Co to jest osobowość borderline?

Osobowość borderline (ang. borderline personality disorder, BPD) została ujęta po raz pierwszy w klasyfikacji DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) w 1980 roku, zyskując oficjalny status. To zaburzenie osobowości, które powoduje niekorzystne skutki dla życia pacjenta oraz jego otoczenia. Charakterystyczna dla osób z zaburzeniem osobowości typu borderline jest:

- nadmierna emocjonalność,

- impulsywność,

- skłonność do zachowań ryzykownych,

- wyraźnie zaburzony obraz własnej osoby,

- nieadekwatny do sytuacji gniew,

- przewlekłe poczucie pustki,

- zachowania i tendencje samobójcze,

- niestabilne i pełne skrajności związki interpersonalne.

Osoby z pogranicznym zaburzeniem osobowości często mają problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol). Niemożność kontrolowania impulsów sprawia, że nierzadko miewają problemy finansowo-prawne, objadają się lub lubują się w perwersjach seksualnych. Inne, często obserwowane symptomy to natręctwa, napady paniki, okaleczanie ciała. Osoby z zaburzeniem osobowości borderline cechuje silny i niczym nieuzasadniony lęk przed porzuceniem przez innych.

Jakie są przyczyny osobowości borderline i jak wygląda diagnostyka i leczenie?

Niestety do tej pory nie odkryto jednoznacznej przyczyny rozwoju BPD. Diagnozą zaburzenia osobowości borderline może zająć się doświadczony i wykwalifikowany psycholog lub lekarz psychiatra. Kraków to miasto, w którym znajdziemy wielu świetnych specjalistów zajmujących się rozpoznawaniem zaburzeń osobowości i pomocą pacjentom zmagającym się z różnego typu problemami natury psychicznej. By zdiagnozować borderline, należy spełniać 5 z 9 kryteriów diagnostycznych według klasyfikacji DSM-V, ICD-10.

Jeśli chodzi o metody leczenia, możemy podzielić je na farmakologiczne oraz psychologiczne. Należy zaznaczyć, że dzięki środkom farmakologicznym można jedynie zmniejszyć objawy, takie jak np. lęk, wahania nastroju, a nie “wyleczyć” zaburzenie osobowości. Jako że pacjenci BPD są podatni na uzależnienie się od substancji psychoaktywnych, nie zaleca się używania leków uspokajających, szczególnie pochodnych benzodiazepiny. Jeżeli chodzi o metody psychoterapeutyczne, najwyższą skuteczność wykazuje:

- terapia poznawczo-behawioralną (CBT),

- terapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP),

- terapia psychodynamiczna (zmodyfikowane podejście),

- terapia oparta na mentalizacji (MBT).

Zgłoszenie się do specjalisty i wdrożenie indywidualnie dobranego leczenia pozwala uzyskać dużą poprawę w funkcjonowaniu pacjentów cierpiących z powodu osobowość chwiejną emocjonalni typu borderline.

Jak często i u kogo diagnozuje się zaburzenia osobowości typu borderline?

Częstość występowania zaburzenia osobowości typu borderline w populacji ogólnej (społeczności amerykańskiej i europejskiej) wynosi 0,7–1,8%. Jakie są czynniki ryzyka BPD u osób dorosłych? Zakłada się, że na rozwój zaburzenia może wpływać przemoc:

- emocjonalna,

- fizyczna,

- psychiczna,

- seksualna,

- ekonomiczna.

Do czynników ryzyka zaliczamy też zaniedbywanie, separację i utratę rodziców w dzieciństwie, liczne traumatyczne doświadczenia. Nie sposób nie wspomnieć o uwarunkowaniach genetycznych. Badania wykazały, że dzieci, których rodzice chorują psychicznie (np. na depresję), są bardziej narażone na rozwój pogranicznego zaburzenia osobowości. Co więcej, jeśli BPD występuje w rodzinie, zwiększa to prawdopodobieństwo rozwoju borderline u innych członków. Ryzyko rozwoju choroby zwiększają też czynniki kulturowe, poznawcze i społeczne.

