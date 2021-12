 Czym jest roaming międzynarodowy i kiedy się przydaje?

W trakcie wyjazdu za granicę zwykle przydaje się roaming międzynarodowy. To rozwiązanie zarówno dla osób przebywających w granicach Unii Europejskiej, jak i poza nią. Pojawiają się jednak różnice dotyczące kosztów za połączenia i wiadomości.

Definicja i przykłady użycia roamingu

Roaming zagraniczny to usługa umożliwiająca korzystanie z rozmów, SMS-ów oraz Internetu poza granicami kraju. Łączymy się wtedy do wszelkich usług komórkowych za pomocą innego operatora niż ten, z którego na co dzień korzystamy. Można w prosty sposób zobrazować to za pomocą kilku przykładów. Kiedy będąc na wakacjach w Hiszpanii, dzwonimy do przyjaciółki, która obecnie znajduje się w Polsce, korzystamy z roamingu, ponieważ nasz telefon loguje się do zagranicznej sieci. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy telefonujemy do znajomego z Grecji lub z innego kraju. Kolejny przykład to odbieranie telefonów z jakiejkolwiek sieci, gdy przebywamy za granicą. Warto zwrócić uwagę na to, że kiedy na wakacjach chcemy wykonać telefon do towarzyszki podróży, która wyszła tylko na chwilę do pobliskiego sklepu, również korzystamy z roamingu, mimo iż ta osoba znajduje się nieopodal. Przebywając za granicą, używamy roamingu także, odbierając połączenia, wysyłając i odbierając SMS-y lub gdy za pomocą sieci lokalnego operatora zagranicznego przeglądamy Internet. Roaming zagraniczny różni się zarówno od połączeń krajowych, jak i międzynarodowych. Warto wiedzieć o tym, że z roamingu można korzystać także w tych krajach, które znajdują się poza Unią Europejską. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że istnieją spore różnice w kosztach między roamingiem z UE a poza nią Przykładowo, koszt połączenia z Belgii do Polski to około 0,12 zł/min, natomiast koszt SMS-a to 0,04 zł. Z kolei za połączenie z Ukrainy do Polski należy zapłacić około 5 zł/min, a za jednego SMS-a 1 zł (sprawdź: Ukraina roaming). Jeśli przebywamy zatem długi czas poza granicami kraju, ogólne koszty za rozmowy i SMS-y mogą znacznie wzrosnąć, zwłaszcza w krajach spoza Unii Europejskiej.

Roaming międzynarodowy, krajowy i połączenia międzynarodowe

Roaming krajowy to rozwiązanie, z którego korzystamy na co dzień, jeśli nasz operator wykorzystuje nadajniki innych sieci. Mamy wtedy zasięg na większej ilości terenów w kraju. Gdy znajdujemy się w Polsce i dzwonimy do abonenta sieci zagranicznej, korzystamy z połączeń międzynarodowych. Warto wiedzieć o tym, że roaming międzynarodowy dotyczy zarówno sytuacji, w której ktoś z Polski dzwoni do osoby znajdującej się w innym kraju, jak i zdarzenia odwrotnego, a więc takiego, gdy osoba z zagranicy dzwoni do drugiej osoby w Polsce.

Znajdując się na obszarach przygranicznych, na przykład na dalekiej górskiej wyprawie, dobrze jest zwrócić uwagę na to, czy nasz telefon nie loguje się do zagranicznego operatora, gdyż w pobliżu innych krajów może się to zdarzyć.