Czym są kryptowaluty, jak je kupić?

Kryptowaluty zyskują na popularności i budzą zainteresowanie ze względu na ideę, którą ze sobą niosą. Jednak inwestowanie w walutę kryptograficzną niesie ze sobą nie tylko poczucie wolności, ale i realne zyski i korzyści.

Co to są kryptowaluty?

Innymi słowy to waluta wirtualna, która polega na innowacyjnym systemie księgowym. Właściciel posiada taką walutę na swoim urządzeniu (komputer, telefon, laptop) i zarządza nią według własnego uznania. W każdej chwili może dokonać transakcji z kontrahentem. Działanie walut cyfrowych opiera się o kryptografię, która swoje początki miała już w starożytności.

Każda kryptowaluta oznaczona jest specjalnym unikalnym kodem, co stanowi środki ostrożności i zabezpiecza przed ich kopiowaniem. Ponadto użyta waluta nie może być ponownie wydatkowana. Transakcje odbywają się w sposób elektroniczny, bez udziału banków, co oznacza, że transakcje nie są w żaden sposób nadzorowane. Kryptowaluty opierają się na technoligii blockchain, a jedną z jej największych zalet jest decentralizacja. Zatem żadne jednostki państwowe, jak np. Urząd Skarbowy nie ma w swoim rejestrze informacji o przeprowadzonych transakcjach. Dostępu do konta nie ma również komornik, zatem wirtualna waluta jest bezpieczna w każdej sytuacji.

Jak kupić kryptowaluty?

Obecnie najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin. Zakupu można dokonać od innych użytkowników, na giełdach lub w kantorze. Kantor to doskonałe miejsce na zdobycie wirtualnej waluty, co istotne jej kursy są różne w zależności od wybranego miejsca. Warto w takim przypadku prześledzić kursy w kilku miejscach, by wybrać najkorzystniejszą opcję. Należy również zwrócić uwagę na prowizję podczas zakupu. Oczywistym jest, że czym wyższa opłata, tym transakcja staje się mniej opłacalna. Jak wskazują użytkownicy i klienci, największą zaletą kupowania kryptowaluty w kantorze, jest całkowita anonimowość podczas transakcji.

Giełda kryptowalut oferuje również konkurencyjne ceny, jednak na realizację transakcji zazwyczaj trzeba trochę poczekać. Tu z kolei niezbędna jest rejestracja i potwierdzenie tożsamości poprzez przesłanie niezbędnych dokumentów. Zatem nie ma mowy tutaj o anonimowości. Cała procedura może zająć nawet dwa dni, stąd kantor kryptowalut zdecydowanie zyskuje na tym polu.

Na polskim rynku istnieje wielu pośredników, którzy oferują kupno jak i sprzedaż kryptowalut. Jednym z nich jest Tokeneo, które oferuje handel zarówno na giełdzie jak i w kantorze kryptowalut dostępnym w obrębie ich platformy.

Można również odkupić waluty od prywatnych użytkowników. Jednak w tym wypadku należy mieć na uwadze ryzyko związane fałszywymi transakcjami.

Jak zatem zacząć przygodę z kryptowalutami? Należy oczywiście zapoznać się z tematem, by odpowiednio zarządzać swoimi finansami. Obecnie w całej Polsce dostępne są sprawdzone kantory kryptowalut, gdzie bezpiecznie i anonimowo można zakupić walutę kryptograficzną.

