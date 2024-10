 Czym są zasady RLAH dotyczące roamingu w Unii Europejskiej

Korzystanie z telefonu za granicą stało się znacznie prostsze i tańsze dzięki wprowadzeniu zasad Roam Like At Home (RLAH), które dotyczą korzystania z usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej. Zasady te obowiązują od 15 czerwca 2017 roku i mają na celu zrównanie kosztów korzystania z telefonu w państwach członkowskich z tymi, które ponosi się, przebywając w kraju. Roaming w Unii Europejskiej w praktyce oznacza, że kiedy podróżujemy po krajach należących do Wspólnoty, możemy korzystać z telefonu w sposób podobny do tego, jak robimy to w Polsce – bez dodatkowych opłat za połączenia, SMS-y czy transfer danych, o ile mieszczą się one w określonych limitach.

Co to jest RLAH?

Zasada Roam Like At Home (RLAH) wprowadza możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na takich samych warunkach jak w kraju. Oznacza to, że dzwoniąc, wysyłając SMS-y, czy korzystając z internetu mobilnego podczas podróży do krajów UE, nie ponosimy dodatkowych kosztów pod warunkiem, że usługi te są wykorzystywane w sposób zgodny z regulaminem operatora.

RLAH dotyczy przede wszystkim:

połączeń głosowych (zarówno lokalnych, jak i do Polski oraz innych krajów UE);

SMS-ów wysyłanych do numerów w Unii Europejskiej;

transferu danych, czyli korzystania z Internetu mobilnego podczas pobytu za granicą.

Zasady te ułatwiają życie użytkownikom, eliminując niespodziewanie wysokie opłaty, które wcześniej były zmorą osób podróżujących po Europie. Teraz, dzięki regulacjom, można bez obaw korzystać z telefonu, pozostając w kontakcie z bliskimi czy korzystając w podróży z internetu.

Jak działa roaming w Unii Europejskiej w Play

Dla wszystkich klientów Play możliwość korzystania z RLAH w ramach roamingu w Unii Europejskiej jest automatycznie włączona dla danego numeru. To oznacza, że kiedy przekracza się granicę jednego z krajów Unii Europejskiej, Play automatycznie przełącza telefon na sieć zagraniczną, a jego użytkownik może korzystać z usług tak, jakby był w Polsce. Nie trzeba aktywować żadnych dodatkowych pakietów. Po włączeniu opcji roamingu, w Unii Europejskiej połączenia, SMS-y oraz internet mobilny są rozliczane zgodnie z planem taryfowym.

Czy roaming w Unii Europejskiej zawsze oznacza identyczne opłaty jak w Polsce?

Otóż nie. Choć roaming w Unii Europejskiej działa na zasadach RLAH, warto pamiętać, że istnieją pewne limity i zasady, które mogą nieco zmodyfikować nasz końcowy rachunek za połączenia.

Limit transferu danych – w ramach RLAH można korzystać z internetu mobilnego, jego ilość jest zazwyczaj ograniczona, nawet jeśli korzysta się z oferty z nielimitowanym transferem danych w Polsce. Operatorzy, w tym Play, mają prawo wprowadzić ograniczenia na ilość danych, które można wykorzystać za granicą bez dodatkowych opłat. Przekroczenie tego limitu wiąże się z dopłatami za każdy kolejny MB lub GB zużytych danych. Zazwyczaj są to opłaty rzędu kilku złotych za 1 GB danych.

Uczciwe korzystanie z roamingu – o tej zasadzie zdecydowanie należy pamiętać. Reguły RLAH zakładają, że korzystanie z usług telekomunikacyjnych za granicą powinno być incydentalne, czyli związane z krótkimi pobytami w innych krajach UE. Oznacza to, że nie można regularnie używać roamingu w Unii Europejskiej jako głównej metody dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Play, podobnie jak inni operatorzy, monitoruje sposób korzystania z roamingu i w przypadku stwierdzenia, że przeważająca część użytkowania odbywa się za granicą przez dłuższy czas (w trakcie minimum 4 miesięcy), operator ma prawo nałożyć dodatkowe opłaty. Warto jednak zaznaczyć, że są to niewielkie kwoty w porównaniu z tymi, które obowiązywały przed wprowadzeniem RLAH, a operator zobowiązany jest informować o takich kosztach z wyprzedzeniem. Dzieje się to zazwyczaj za pomocą SMS-a z dwutygodniowym okresem wyprzedzającym naliczenie opłat, w czasie którego możemy zmienić proporcje korzystania z usług w kraju i poza jego granicą, by uniknąć wyższych kosztów. Zwyczajowo w Play jest to dopłata kilku lub kilkunastu groszy za minutę połączenia wychodzącego i jednego grosza za minutę połączenia przychodzącego czy SMS.





W ramach roamingu w Unii Europejskiej Play oferuje wiele możliwości ułatwiających swobodne korzystanie z telefonu podczas podróży: automatyczny wybór sieci zagranicznej po przekroczeniu granicy, monitoring zużycia danych czy powiadomienia SMS o dostępnych usługach, limitach oraz warunkach korzystania z bieżącej sieci.

Kiedy RLAH nie obowiązuje?

Choć zasada Roam Like At Home obejmuje kraje Unii Europejskiej, warto pamiętać, że nie dotyczy ona wszystkich państw na świecie. Jeśli podróżujemy poza UE, na przykład do Szwajcarii, USA, Turcji czy krajów Azji, roaming może wiązać się z dodatkowymi opłatami, które będą wyższe niż te, które obowiązują w ramach RLAH. W takim przypadku Play oferuje specjalne pakiety roamingowe, które umożliwiają korzystanie z telefonu za granicą na korzystniejszych warunkach, choć oczywiście nie zawsze są one tak atrakcyjne, jak te w ramach roamingu w Unii Europejskiej. Przed wyjazdem do dowolnego kraju należy się upewnić, jakie obowiązują koszty połączeń i transferu danych. Niektóre terytoria zamorskie krajów UE, takie jak Martynika czy Gujana Francuska, są objęte zasadą RLAH, inne jednak mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.