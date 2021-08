Czynniki rankingowe w pozycjonowaniu stron

Google ocenia strony internetowe kierując się wieloma potencjalnymi czynnikami rankingowymi. Mają one różny wpływ na pozycjonowanie stron - niektóre są kluczowe i powszechnie znane, inne są mniej ważne i znane tylko niektórym specjalistom SEO (Search Engine Optimization). To, jak poszczególne czynniki wpływają na pozycjonowanie stron w Google budzi przy tym w SEO wiele sporów. Jeśli chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości, które przynosi zgromadzona dotąd wiedza o SEO, warto poznać jednak wszystkie elementy wpływające na skuteczne pozycjonowanie strony internetowej.

Jakie czynniki powinno uwzględnić skuteczne pozycjonowanie ?

Marcin Zygmunt uważa iż usługa pozycjonowania stron obejmuje wszystkie główne czynniki rankingowe, skuteczne pozycjonowanie stron możemy jednak uzupełnić także samodzielnie - optymalizacja SEO we własnym zakresie obejmuje przede wszystkim jakość tekstów, w których dbamy o uzupełnianie nowych słów kluczowych, które są dla nas ważne. W optymalizacji strony w celu uzyskania wysokiej pozycji w wyszukiwarce Google musimy stale dbać o jakość treści. Jest ona istotna również dla naszych potencjalnych klientów. O stronę internetową należy więc dbać, sama usługa pozycjonowania strony nie zastąpi jeszcze długofalowej troski o naszą stronę www.

Czynniki, z których składa się optymalizacja SEO podzielić można przy tym na kilka głównych grup. Wewnętrzna optymalizacja strony www to dbałość o jej architekturę i UX. Szczególne znaczenie ma w niej jakość treści strony internetowej, która wpływa także na satysfakcję potencjalnych klientów. Techniczna optymalizacja strony to np. dbałość o szybkie działanie strony internetowej. Kolejna grupa czynników to zewnętrzne pozycjonowanie stron, a więc zdobywanie pozytywnie wpływających na pozycje w wyszukiwarce Google linków. Nowa i najszybciej rozwijająca się gałąź SEO to zachowania użytkowników strony internetowej (w tym zachowania potencjalnych klientów). Google kładzie na ten aspekt coraz większy nacisk, nowoczesne techniki pozycjonowania strony muszą je więc uwzględniać.

Treść strony internetowej a SEO

Treść witryny odgrywa coraz większą rolę w SEO. Wytyczne Google dla webmasterów dotyczące Search Engine Optimization zwracają uwagę, że strona internetowa powinna zawierać wartościowe i unikalne informacje. Strony, które powielają treści dostępne już w innych witrynach muszą więc liczyć się ze spadkami pozycji. Treść strony powinna być świeża i oryginalna, wyróżniać się wśród innych. Na kary algorytmiczne narażone są zwłaszcza tzw. thin content oraz treści afiliacyjne.

Zamieszczanie słów kluczowych w treści strony internetowej

Treść zamieszczona na podstronach powinna zawierać bogaty zestaw słów kluczowych. To właśnie słów kluczowych używa się do wskazania algorytmom, czego dotyczy podstrona. Nadmierna ilość słów kluczowych także jest jednak niekorzystna, gdyż oznacza tzw. "przeoptymalizowanie". Należy unikać nadmiernej optymalizacji strony, która negatywnie odbija się na SEO.

Zamieszczanie słów kluczowych w nagłówkach

Słowa kluczowe muszą być umieszczone także w nagłówku H1. Zazwyczaj każda strona internetowa używa tylko jednego nagłówka h1 na wszystkich podstronach. Nie należy przy tym stosować samego tytułu strony www jako nagłówka h1 (a więc zazwyczaj nazwy brandu), gdyż nie zawiera on słów kluczowych, nie ma więc żadnego znaczenia dla pozycjonowania strony.

Słowa kluczowe zamieszczamy też w nagłówkach h2, h3 i kolejnych. Pozwalają one algorytmom zrozumieć architekturę treści strony, są więc bardzo ważne dla wewnętrznej optymalizacji SEO.

Gramatyka i ortografia a pozycje stron internetowych w Google

Poprawna gramatyka i ortografia wpływa silnie na UX, a więc na zachowania użytkowników. Niechlujnie opracowane treści odstraszają potencjalnych klientów, zwiększają też współczynnik odrzuceń, który jest ważnym czynnikiem wpływającym na pozycjonowanie strony internetowej. Pracownicy Google sugerują nawet, że ortografia wpływa bezpośrednio na pozycjonowanie stron - algorytmy potrafią ją rozpoznać i ocenić. Fraz kluczowych należy więc używać w wersji odmienionej, zauważane często na polskich stronach internetowych nieodmienianie słów kluczowych wpływa raczej negatywnie na pozycjonowanie stron.

Nowe treści i aktualizacje i ich wpływ na pozycje strony w Google

Google preferuje nowe treści na stronie, skuteczne pozycjonowanie stron wymaga więc stałego przyrostu nowych treści. Na dobre efekty pozycjonowania stron mogą jednak liczyć także starsze artykuły i wpisy, które są zadbane i często aktualizowane.

Treści na stronie www muszą być nie tylko nowe, ale też często i systematycznie dodawane. Strategię pozycjonowania połączyć trzeba więc ze strategią dodawania nowego contentu. W budowaniu tego rodzaju strategii dla Twojej strony trzeba zawsze uwzględnić zmiany w algorytmach, które odbijają się często na doborze słów kluczowych.

Duplikacja treści a pozycjonowanie stron internetowych

Duplikacja treści strony jest bardzo niekorzystna dla SEO. Cierpią na niej zwłaszcza sklepy internetowe, zamieszczające często podobne opisy produktów. Widoczność strony ze zduplikowanymi opisami jest więc bardzo ograniczona. Pozycjonowanie stron www sklepów internetowych wymaga więc dbałości o oryginale opisy kategorii i produktów, co umożliwia często szybkie zdobycie przewagi nad konkurencją.

Długość treści jako czynnik rankingowy w SEO

W wynikach wyszukiwania zazwyczaj pojawiają się na wyższych pozycjach dłuższe artykuły. Istotna dla SEO jest sama długość treści na stronie www - w długim artykule można zamieścić więcej słów kluczowych. Dotyczy to również słów kluczowych w nagłówkach. Wyczerpująca temat treść pojawiająca się w wynikach wyszukiwania ułatwia też pozycjonowanie lokalne i pozycjonowanie strony na długi ogon. Obejmują one rzadsze, ale liczne słowa kluczowe, które umożliwiają zwiększenie ruchu na stronie, a także ułatwiają skuteczne pozycjonowanie na rzadsze zapytania.

Głębia treści a pozycjonowanie stron internetowych

Od samej długości tekstu stron www różni się głębia treści - to, by opisać wyczerpująco wszystkie aspekty tematu. Słowa kluczowe powinny być nie tylko liczne, ale też urozmaicone. Należy więc używać zestawów słów kluczowych o charakterze synonimów. Stosowane słowa kluczowe powinny być przy tym fachowe, obejmować wszystkie ważne dla tematu terminy. Także strony o głębokiej treści pojawią się więc wyżej w wynikach wyszukiwania w Google. Przeciwieństwem głębi treści jest thin content, a więc teksty o niskiej wartości, zniechęcające użytkowników Twojej strony.

Multimedia a SEO - pozycjonowanie za pomocą materiałów graficznych

Pozycjonowanie stron www musi uwzględnić multimedia, w tym grafiki i materiały video. Świadczą one o jakości stron internetowych, o tym, że na stronie internetowej wykonano wiele pracy. Dobrze dobrane multimedia przyciągają też uwagę potencjalnych klientów, wpływając nie tylko na SEO, ale też na sprzedaż sklepów internetowych. W ich opisach umieścić można wiele korzystnych dla pozycjonowania strony słów kluczowych. Pozycjonowanie stron w Google uzupełnia też wyszukiwarka grafik, która może być dla Twojej strony dodatkowym źródłem ruchu.

Wewnętrzna optymalizacja stron internetowych. Architektura witryny w strategii pozycjonowania

Wiele elementów optymalizacji SEO należy opracować przemyślnie, gdyż późniejsze zmiany są trudne i negatywnie wpływają na pozycjonowanie stron internetowych. Należy do nich zwłaszcza sama architektura strony internetowej. Czynnik ten musimy uwzględnić w strategii pozycjonowania, gdyż zmiany architektury stron www są czasochłonne. Właściwa architektura strony pozwala robotom wyszukiwarki Google rozpoznać, o czym jest strona oraz szybciej indeksować podstrony (co wpływa bardzo korzystnie na to, ile trwa pozycjonowanie stron internetowych).

Znaczenie optymalizacji grafik dla pozycjonowania strony internetowej

Optymalizacja SEO to także optymalizacja obrazków. Słów kluczowych należy używać w nazwach plików, w znacznikach alt, w tytułach i w opisach plików. Zwłaszcza znaczniki alt są wygodnym miejscem umieszczania fraz kluczowych, nawet w nienaturalnej postaci. Dobrze zoptymalizowane obrazki pojawiają się też wyżej w wynikach wyszukiwania grafik. Zmniejszenie rozmiarów obrazków także jest ważne dla pozycjonowania stron, należy już jednak do SEO technicznego.

Nawigacja okruszkowa a pozycje strony w Google

Nawigacja okruszkowa (breadcrumbs) wpływa nie tylko na UX, ale także bezpośrednio na SEO. Tak użytkownikom, jak i robotom internetowym pozwala odnaleźć się w architekturze strony. Wprowadzenie breadcrumbs ma jednak także bezpośredni wpływ na pozycje w naturalnych wynikach wyszukiwania. Według pracowników Google, algorytm traktuje słowa kluczowe zawarte w breadcrumbs podobnie jak słowa kluczowe w nagłówkach, pozwalają one algorytmom rozpoznać, czego dotyczą treści na stronie. Nawigacja okruszkowa ułatwia też algorytmom kategoryzację Twojej strony w organicznych wynikach wyszukiwania.

Linki wewnętrzne a skuteczne pozycjonowanie stron internetowych

Zwracać uwagę należy na samą ilość linków wewnętrznych do podstron. Podstrona, do której prowadzą liczne linki wewnętrze jest uznawana przez algorytm za istotną - dobrze podlinkowane wewnętrzne podstrony osiągają wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. W anchorach linków wewnętrznych także używamy słów kluczowych ważnych dla Twojej strony.

Nadmierna ilość linków wewnętrznych jest jednak niekorzystna dla pozycjonowania stron. Pogarsza UX, odstraszając potencjalnych klientów, negatywnie wpływa też na sam wygląd stron www.

Wpływ map witryny na pozycje stron internetowych w Google

Każda strona internetowa musi zawierać mapę witryny, która wpływa na widoczność strony dla robotów Google. Unikać należy mniej korzystnych dla SEO map witryn w wersji HTML, wyraźniej na pozycjonowanie stron wpływają mapy tworzone przez wtyczki.

Do drobnych czynników rankingowych, które wpływają na pozycje stron internetowych, należy nawet priorytet podstrony w mapie witryny. W strategii pozycjonowania warto zadbać nawet o najdrobniejsze czynniki, które wzięte sumarycznie są ważne dla pozycjonowania strony internetowej.

Pozycjonowanie stron a elementy techniczne skierowane do użytkowników

Do optymalizacji SEO zaliczają się też elementy techniczne związane z popularnością strony internetowej. Należy więc wprowadzać elementy takie jak opinie użytkowników lub przyciski związane z mediami społecznościowymi. Dzięki znacznikom schema.org pojawiają się one też jako wyróżniki graficzne w organicznych wynikach wyszukiwania. Stosują je zwłaszcza sklepy internetowe i usługodawcy, dla których skuteczne pozycjonowanie strony internetowej szczególnie silnie wiąże się z kontaktem z użytkownikami.

Na każdej stronie internetowej zamieścić należy informacje kontaktowe. Potwierdzają to oficjalne komunikaty pracowników wyszukiwarki Google. Informacje takie powinny być zgodne z danymi o stronie internetowej zamieszczonymi w bazie whois. Są one ważne oczywiście także dla potencjalnych klientów. To kolejny element, w którym Google wskazuje, że pozycje strony w Google wiążą się z jawnością, autorytetem i zaufaniem.

Wiarygodność strony internetowej dla potencjalnych klientów to również polityka prywatności i zasady korzystania z usługi. Google bardzo dba o te czynniki, podkreślając ich znaczenie w zasadach EAT. Należy więc w nie zaopatrzyć każdą stronę internetową. Zasady EAT są bardzo istotne dla SEO - pozycjonowanie otoczone jest pewnego rodzaju tajemnicą, Google rzadko dzieli się ze specjalistami SEO tego rodzaju informacjami.

Optymalizacja techniczna stron internetowych a SEO. Elementy techniczne SEO - pozycjonowanie a współpraca z developerami

Zwracać uwagę należy także na optymalizację techniczną strony. SEO techniczne to przede wszystkim poprawa szybkości strony i związane z nią podstawowe wskaźniki internetowe. Kluczowa dla pozycji strony w Google jest także responsywność. SEO techniczne wymaga stałej współpracy z developerami, gdyż warunki techniczne funkcjonowania stron stale się zmieniają, a wymagania, które wpływają na pozycje w wynikach wyszukiwania Google wciąż rosną. Samodzielnie można jedynie monitorować pojawiające się problemy (np. za pomocą Google Search Console i innych narzędzi analitycznych).

Znaczenie SSL dla pozycjonowania strony

Google uznaje certyfikat SSL za czynnik rankingowy. Protokół https istotny jest zwłaszcza dla SEO sklepów internetowych, każdy sklep internetowy musi więc uwzględnić ten czynnik. Jest to jeden z elementów, które wiążą pozycjonowanie stron internetowych z bezpieczeństwem i zaufaniem.

Implementacja Google Search Console i Google Analytics

Konieczna jest też implementacja Google Analytics i Google Search Console. Nie tylko pozwalają one śledzić pozycje strony internetowej w Google, stanowiąc ważne dla pozycjonowania ston narzędzia analityczne, ale też same stanowią drobne czynniki rankingowe. Strony www nastawione wyłącznie na SEO rzadziej wprowadzają te narzędzia, w związku z czym Google wspiera ich stosowanie.

Pozycjonowanie stron a wersje mobilne

Wersje mobilne wywierają większy wpływ na pozycjonowane strony www, niż jej wersje desktopowe. Telefony komórkowe są już obecnie głównym źródłem ruchu na stronie. Optymalizacja strony dla smartfonów jest ważna również dlatego, że Google karze strony źle dostosowane do komórek, obniżając ich pozycje w wynikach wyszukiwania. Skuteczne pozycjonowanie stron internetowych koncentruje się więc na wersjach mobilnych.

Znaczenie wersji AMP dla pozycjonowania stron

Działania pracowników wyszukiwarki Google promują silnie wersje AMP stron internetowych. Są one jednak trudne w implementacji i w rzeczywistości tylko nieznacznie wpływają na pozycjonowanie strony internetowej - większość ekspertów SEO odradza ja. Wersje AMP stron internetowych Google są jednak częściej zamieszczane w karuzelach linków, co pozwala na zwiększenie widoczności strony internetowej.

Ukryte treści mobilne a SEO

Niekorzystne dla widoczności strony internetowej są treści ukryte w wersjach mobilnych. Treści takie nie są indeksowane, nie wpływają więc wcale na pozycjonowanie strony.

Duplikacja znaczników meta

Do częstych błędów technicznych w SEO należy duplikacja znaczników meta stron www. Może ona przyczynić się całościowo do obniżenia widoczności strony. Duplikacja znaczników jest łatwa do odnalezienia w Google Search Console i innych narzędziach analitycznych.

Pozycjonowanie strony a lokalizacja serwera

Lokalizacja serwera wpływa na szybkość działania strony www w określonym kraju. Wywiera więc wpływ również na pozycjonowanie lokalne. Wyższe pozycje w wyszukiwarce internetowej zajmą strony www, których serwer zlokalizowany jest bliżej użytkownika wyszukiwarki Google.

Szybkość ładowania się strony a SEO

Strony internetowe muszą ładować się szybko to kluczowy element SEO technicznego. Google uznaje to za kluczowe dla pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Roboty wyszukiwarki Google mierzą szybkość strony www automatycznie. Na szybkość ładowania się strony składa się wiele czynników, które określają też widoczne w Google Search Console podstawowe wskaźniki internetowe.

Szybkość ładowania się strony internetowej mierzy się na różne sposoby. Google gromadzi dane o wynikach wyszukiwania w Chrome, które dotyczą także szybkości stron internetowych. W pozycjonowaniu stron internetowych w Google należy więc uwzględnić wyniki pomiarów w narzędziach dla developerów.

Jakość hostingu to nie tylko sama prędkość ładowania strony. Negatywnie na pozycjonowanie strony www wpływa też downtime serwera, który spowalnia indeksację w wyszukiwarce Google. Wolne indeksowanie podstron, które można zaobserwować w Google Search Console, świadczy często o poważnych błędach technicznych.

SEO a błędy w kodzie strony

Liczne błędy w kodzie strony (html i css) są znakiem jej niskiej jakości, wpływają więc negatywnie na pozycjonowanie strony www. Walidacja W3C nie ma natomiast wpływu na SEO, pozycjonowanie stron internetowych nie musi jej uwzględniać.

Linki zewnętrzne a pozycjonowanie stron internetowych. Zewnętrzne SEO - pozycjonowanie za pomocą linków

Linki zewnętrzne to cała wielka gałąź SEO, określana jako SEO zewnętrzne. Sama ilość linków nie ma już jednak dużego znaczenia, bardziej liczy się ich jakość i prawidłowe tempo przyrostu. W SEO wyróżnia się przy tym wiele drobniejszych czynników, które wpływają na pozycje strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Mają one wpływ na pozycjonowanie stron nie tylko w samej wyszukiwarce Google, analogicznie algorytmy działają w każdej wyszukiwarce internetowej.

Ilość domen, adresy ip i wiek stron a linki zewnętrzne

Większe znaczenie, niż ilość linków ma dla pozycjonowania stron ilość domen, z których przychodzą. Do naszej strony www powinny więc linkować możliwie liczne inne strony internetowe.

Pozycjonowanie stron wymaga czasu. Google wyżej ceni linki przychodzące ze starych stron internetowych.

Podobne znaczenie dla dywersyfikacji profilu linków mają adresy ip, linki z których prowadzą na naszą stronę www.

Znaczenie dywersyfikacji linków dla pozycjonowania strony

W dywersyfikacji linków trzeba też zwracać uwagę na proporcję linków dofollow i nofollow. Agresywne SEO, pozycjonowanie stron oparte wyłącznie na linkach dofollow i anchorach, jest długofalowo nieskuteczne, przyczynia się do spadku widoczności strony. Usługa pozycjonowania stron musi być więc wybrana rozważnie, współcześnie proces pozycjonowania strony musi być długotrwały. Wiele agresywnie zdobywanych linków do Twojej strony może jej tylko zaszkodzić. Nagłe i krótkotrwałe wybicie strony w Google jest możliwe, skutkuje jednak karami algorytmicznymi.

Jeszcze ważniejsze, niż ich ilość i dywersyfikacja jest w SEO zdobywanie wartościowych linków. Prowadzą one zazwyczaj ze stron internetowych, które same zajmują wysokie pozycje w wyszukiwarce Google. Znaczenie dla pozycjonowania strony mają te linki zewnętrzne, które "przekazują moc" do linkowanych podstron.

Do wartościowych linków zalicza się np. te, które prowadzą ze strony internetowej o adresie .edu lub .gov. Tego rodzaju strony internetowe Google traktuje jako zaufane. Strony internetowe o rozszerzeniu .edu.pl nie są już tak skuteczne w pozycjonowaniu stron www.

Wartość anchorów dla pozycjonowania stron

Do bardzo ważnych dla SEO czynników rankingowych należą anchory linków. W anchorach tych można zamieścić wiele słów kluczowych. Jest to bardzo korzystne dla pozycji strony w wynikach wyszukiwania, techniki tej należy jednak używać ostrożnie. Zbyt wiele słów kluczowych w anchorach prowadzi do spadków pozycji strony w Google.

Źródła linków w SEO - pozycjonowanie stron poprzez dywersyfikację linków przychodzących

Linki z forów internetowych mają małą wartość dla pozycjonowania stron, zwłaszcza ze względu na częsty spam na forach. Są więc mniej wartościowe dla SEO, niż inne rodzaje linków.

Wysokie pozycje w wyszukiwarce Google osiągają filmy w serwisie YouTube, które traktowane są preferencyjnie. Powiązane ze stroną filmy YouTube nie przynoszą wartościowych linków, ale są doskonałym źródłem ruchu na stronie.

Wpływ linków typu site-wide (widocznych na całej stronie internetowej) jest mało istotny dla pozycjonowania stron. Tego typu linki według Google sumują się do jednego, nie wpływają więc znacznie na pozycję w wynikach wyszukiwania.

Prócz linków tekstowych w SEO warto zadbać również o linki z grafik. Powinny one zawierać w swoich opisach alt zestawy słów kluczowych.

SEO i bezpieczeństwo strony

Pozycjonowanie Twojej strony musi uwzględnić także jej ochronę przed atakami hackerskimi. Strony www, na których znajdują się wirusy są objęte karami ręcznymi w Google. Odzyskanie pozycji w wynikach wyszukiwania po ataku na stronę internetową jest trudne i trwa bardzo długo. Dobrze zabezpieczony musi być zwłaszcza sklep internetowy, zawierający dane o finansach klientów. W przypadku treści typu YMYL, bezpieczeństwo jest kluczowe dla pozycjonowania stron.

Czynniki związane z domeną internetową. Wiek domeny a pozycjonowanie strony internetowej

Pracownicy Google oficjalnie zaprzeczyli informacjom, że sam wiek domeny internetowej wpływa na pozycje stron w wynikach wyszukiwania. Eksperci SEO nie dają jednak temu wiary - przyjmuje się powszechnie, że pozycjonować warto domeny starsze, niż sześć miesięcy. Domena, na której postawione była strona internetowa na której znajdował się spam i do której prowadzi wiele słabych, trudnych do usunięcia linków zewnętrznych nie jest jednak oczywiście wartościowa - wiek domeny uzupełnia wiele innych czynników. Zaleca się przy tym, aby wykorzystywać domeny stare, liczące kilka lub nawet kilkanaście lat - tego rodzaju domeny są oczywiście rzadkie i kosztowne, wpływają jednak znacznie na skuteczne pozycjonowanie stron.

Dla optymalizacji SEO ważne jest, aby słowa kluczowe znajdowały się w możliwie wielu miejscach na stronie www. Dotyczy to również nazwy domeny. Techniki takie wykorzystuje często pozycjonowanie lokalne, w którym obok branżowych fraz kluczowych wykorzystuje także nazwy miast, które użytkownicy wpisują często do wyszukiwarki Google.

Fraz kluczowych należy przy tym używać jako pierwszych słów, które pojawiają się w nazwie domeny. Zamieszczanie fraz kluczowych na jej końcu lub mieszanie ich z niezwiązanymi tematycznie słowami jest mniej korzystne dla optymalizacji SEO.

Google ceni długi czas rejestracji domeny. Warto więc przedłużyć rejestrację domeny twojej strony internetowej na kilka lat z góry. Domeny rejestrowane na rok i krócej to według Google często spam przeznaczony dla pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych, nie strony www o interesującej u ważnej treści.

Istotny dla SEO jest też wybór domeny najwyższego poziomu. W poszczególnych językach i krajach korzystnie na pozycjonowanie stron w Google wpływa wybór odpowiedniej domeny krajowej (np. domeny .pl). Cenne dla SEO są też domeny .edu oraz bardzo trudne do uzyskania domeny .gov - jeśli uda nam się je zdobyć, bardzo korzystnie wpłyną na pozycjonowanie strony.

Zaparkowane domeny są dziś mało istotne dla SEO. Google znacznie obniżyło ich wpływ na pozycjonowanie stron www.

Domain Trust i TrustRank uchodzą za ważny czynnik wpływający na pozycje w wyszukiwarce Google. Świadczą o tym nazwy patentów, a więc informacje wewnętrzne o wynikach wyszukiwania, które pracownicy wyszukiwarki Google starają się zazwyczaj ukryć przed ekspertami SEO.

Zachowanie użytkowników wyszukiwarek internetowych a pozycjonowanie stron

Zachowanie użytkowników wywiera coraz większy wpływ na pozycjonowanie stron www, stają się one dla SEO równie ważne, jak linki zewnętrzne i optymalizacja wewnętrzna. UX Twojej strony internetowej rozumiany jako całość decyduje więc o pozycji w wynikach wyszukiwania Google. Stronę internetową, po której trudno się poruszać użytkownicy szybko opuszczą. Zły UX wpływa na pozycjonowanie stron pośrednio, zmniejszając czas przebywania na stronie i zwiększając współczynnik odrzuceń. Nieatrakcyjną, źle zaprojektowaną stronę www użytkownicy niewątpliwe szybko opuszczą. Warto więc z góry łączyć SEO i prawidłowe tworzenie stron www.

Prawdopodobnie Google zbiera również dane o zachowaniu użytkowników innych stron internetowych oraz uwzględnia pozycje, które strona internetowa zajmuje w pozostałych wyszukiwarkach. Skuteczne pozycjonowanie stron internetowych może więc uwzględnić również Bing i inne mniej popularne w SEO wyszukiwarki.

Ruch i jego dywersyfikacja a pozycjonowanie strony internetowej

Na pozycję w wynikach wyszukiwania Google wpływa także sama wielkość ruchu. Jest to rodzaj błędnego koła: pozycjonowanie stron ściąga ruch na stronę internetową, zwiększony ruch sprzyja zaś pozycjonowaniu stron www. Koniecznością dla SEO jest więc dbałość o szeroką obecność strony, produktów i brandu w mediach społecznościowych.

Także źródła ruchu muszą być przy tym zdywersyfikowane. Ruch z mediów społecznościowych i wejścia bezpośrednie do Twojej strony zwiększają jednocześnie pozycje w naturalnych wynikach wyszukiwania. Zbyt duża ilość ruchu z jednego źródła jest natomiast dla Google podejrzana i wpływa negatywnie na pozycjonowanie strony.

