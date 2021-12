 Dachówka ceramiczna czy betonowa – jaką dachówkę wybrać?

Planując budowę domu, wybór dachówki może mieć istotny wpływ nie tylko na cenę, ale również na wytrzymałość i estetykę dachu. Najczęściej branymi pod uwagę rodzajami dachówki są warianty ceramiczne oraz betonowe, dlatego w poniższym artykule skupimy się głównie właśnie na nich. Czym charakteryzują się dane dachówki oraz czym kierować się w wyborze pokrycia dachu? Podpowiadamy!

Na co zwrócić uwagę wybierając dachówkę?

Może wydawać się to nieprawdopodobne, ale dachówki w praktycznie niezmienionej formie są wykorzystywane przez ludzi już od czasów starożytnych. Oczywiście proces produkcji dachówki dzisiaj znacznie różni się od tego sprzed wieków, ponieważ mamy do czynienia z dużo lepszymi materiałami i specjalistycznymi powłokami jednak sama podstawa pozostaje taka sama. Zarówno przed wiekami, jak i dziś najbardziej popularne są dachówki ceramiczne i betonowe. Dzięki pokryciu dachu dachówką poza oczywistymi praktycznymi walorami zyskujemy także estetyczne wykończenie, które jest odpowiednio dopasowane do elewacji budynku oraz charakteru naszej okolicy. Niestety nie zawsze możemy mieć wpływ na to, jaką dachówkę ostatecznie będziemy musieli zastosować. Bardzo duże znaczenie ma konstrukcja naszego budynku w tym na przykład kąt nachylenia i budowa dachu.

Dachówka ceramiczna – trwałość, wytrzymałość i waga

Dachówki ceramiczne wytwarzane są z naturalnego materiału, czyli z gliny. Sam proces wytwarzanie nie różni się znacznie od tego, który możemy znać z warsztatów wytwarzanie glinianych naczyń. Najpierw dachówka jest formowana, potem suszona, a na końcu wypalana w bardzo wysokich temperaturach, co daje jej dużą trwałość i wytrzymałość. Poza klasycznym rudawym kolorem dachówki ceramiczne mogą posiadać całą paletę innych barw, co daje duże możliwości w doborze odpowiednio do swoich wymagań.

Trwałość dachówki ceramicznej – dobrej jakości dachówki wykonane z gliny są niezwykle trwałe i mogą skutecznie okrywać dach nawet do 100 lat.

– dobrej jakości dachówki wykonane z gliny są niezwykle trwałe i mogą skutecznie okrywać dach nawet do 100 lat. Wytrzymałość dachówki ceramicznej – dachówki ceramiczne dzielnie znoszą niekorzystne warunki zewnętrzne. Są twarde i wytrzymałe na upały, śnieg, grad oraz niskie temperatury.

Dachówka betonowa – cechy i specyfikacja

Dachówka betonowa zwana także cementową wykonywana jest z mieszanki cementu, piasku oraz wody. Mimo tego, że do złudzenia przypomina wersję ceramiczną, to odróżnia je kilka rzeczy, od procesu tworzenia zaczynając. Produkcja dachówki betonowej zaczyna się wytworzenia masy, która następnie wlewana jest do formy. Po wyschnięciu dachówki malowane są nawet kilkoma warstwami farby akrylowej na wybrany kolor.

Trwałość dachówki betonowej – dachówka betonowa, podobnie jak ceramiczna siostra jest bardzo trwała. Pokrycie dachu może wytrzymać około 80 lat, co jest wynikiem nieco mniejszym, ale wciąż bardzo imponującym.

– dachówka betonowa, podobnie jak ceramiczna siostra jest bardzo trwała. Pokrycie dachu może wytrzymać około 80 lat, co jest wynikiem nieco mniejszym, ale wciąż bardzo imponującym. Wytrzymałość dachówki betonowej – jeśli zależy nam na odporności na niekorzystne warunki zewnętrzne, to zarówno dachówka ceramiczna, jak i betonowa tak samo dobrze sobie poradzą. Pomimo tego, że z upływem lat dachówka betonowa może być narażona na utratę koloru, to łatwo można ją pomalować.

Artykuł powstał we współpracy z artbud.pl

