Danmax. Energetyka i hydraulika od A do Z

- Gdy ktoś rozpoczyna budowę domu i szuka wykonawcy poszczególnych prac, najbardziej skorzysta na kompleksowej ofercie. My jesteśmy w stanie zrealizować instalacje związane z ogrzewaniem, z wentylacją i rekuperacją, klimatyzacją, energią wiatrową, fotowoltaiką, instalacją hydrauliczną od podstaw związaną z wodą i kanalizacją itd. Możemy zadbać o to wszystko od początku do końca – podkreśla Tomasz Danowski, prezes firmy Danmax. Innymi słowy: po co dogadywać to wszystko z kilkoma firmami, skoro możemy załatwić te sprawy z jedną i to na bardzo atrakcyjnych warunkach? Zobacz zdjęcia.

Profesjonalnie i kompleksowo

Na lokalnym rynku Danmax funkcjonuje od lat, firma często jest kojarzona z pompami ciepła i realizowaniem różnego rodzaju instalacji grzewczych od A do Z, ale jej oferta jest znacznie, znacznie szersza. Opiera się o sprzęt uznanych producentów, jak choćby Mitsubishi, Panasonic, Daikin, Cooper&Hunter czy Kaisai.

- Najczęściej współpracujemy z klientem indywidualnym, nie pośrednikami. Bardzo często kolejne osoby trafiają do nas z polecenia, bo klienci są zwyczajnie zadowoleni z naszych realizacji. Pracujemy nie tylko przy nowo powstających inwestycjach, ale też w starszym budownictwie, które da się odpowiednio przygotować, żeby klienci w swoich domach mogli uzyskać jak największy komfort i oczywiście oszczędności jeśli chodzi o energię – mówi Tomasz Danowski.

Weźmy za przykład wspomniane pompy ciepła, które są całkowicie bezobsługowe. Jak podkreśla nasz rozmówca, bywa, że np. dzieci fundują swoim starszym rodzicom taką instalację, by nie musieli oni ogrzewać domu paląc w piecu, co przecież wymaga wysiłku.

- Jeżeli odpowiednio przygotujemy dom do takiej inwestycji, to wydatki nie będą wyższe niż przy zakupie węgla. Owszem, pompa zużywa prąd, ale gdy sobie przeliczymy, że nie będziemy musieli kupować 4 czy 5 ton węgla, to koszty będą podobne. Oczywiście żeby to osiągnąć, trzeba wybrać odpowiednią pompę, wykonać właściwą instalację grzewczą. My doskonale się na tym znamy. A jeśli gdzieś pompa ciepła nie będzie miała prawa się sprawdzić, to zajmujemy się też montażem pieców na pellet, kotłów zagazowujących drewno itd. - mówi Tomasz Danowski.

Sprzedaż to nie wszystko

Danmax dysponuje sprawdzonym zespołem specjalistów. Klienci często zgłaszają się do nich, by naprawić to, co inni zawalili. To specjaliści w zakresie hydrauliki, elektryki i urządzeń chłodniczych działający w branży od lat.

- Jesteśmy autoryzowanym serwisem Kaisai i Panasonic – podkreśla Tomasz Danowski. - Często zdarza się, że wykonujemy poprawki po tzw. korporacyjnych firmach, które niejednokrotnie za wysoką cenę starają się sprzedawać kiepskie produkty. W ten sposób klienci kończą np. z pompą ciepła, która grzeje bardzo słabo, a rachunki są bardzo wysokie. My zawsze dobieramy produkt do rzeczywistych potrzeb klienta. Wychodzimy z założenia, że nie sztuką jest coś sprzedać, ale sztuką jest sprzedać, wykonać i zapewnić klientowi zadowolenie ze zrealizowanej inwestycji – podkreśla nasz rozmówca.

Przedstawiciele firmy Danmax zachęcają, by przed podjęciem decyzji o powierzeniu prac jakiejś firmie, najpierw porównać oferty.

- Jesteśmy przekonani, że będziemy konkurencyjni – podkreślają. Co więcej, Danmax ma lokalny charakter, więc jeśli chcemy zrealizować jakąś inwestycję w Elblągu lub w regionie, nie będziemy później czekać np. na przyjazd firmy z południa Polski, by wykonała potrzebny serwis.

- Potrafimy bardzo szybko odpowiadać na potrzeby klientów, reagujemy od razu, a w przypadku naszego serwisu nie trzeba się przebijać przez gąszcz procedur. Po prostu jesteśmy na miejscu i dyspozycyjni – podkreśla prezes Danmax.

Tomasz Danowski, fot. Anna Dembińska

Papierologia? Tutaj to nie problem

Warto podkreślić, że Danmax oferuje wsparcie we wszystkich sprawach "wokół" naszej inwestycji. Mowa o formalnościach, kwestiach kredytowych, uzyskiwaniu dotacji z programów.

- Możemy m. in. pomóc w uzyskaniu kredytu do 80 tys. zł na instalacje związane z Odnawialnymi Źródłami Energii. Załatwiamy wszystkie formalności w naszym biurze i taki kredyt można uzyskać w ciągu pół godziny. Podobnie pomagamy w uzyskaniu dotacji z programów Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Mój Prąd, Moja Przydomowa Elektrownia i wszystkich, które dopiero pojawią się na rynku – mówi pani Kamila, która w Danmax zajmuje się wspieraniem klientów właśnie w takich kwestiach.

Systemy grzewcze, fotowoltaika, pompy ciepła i wiele więcej – ofertę Danmax znajdziesz na stronie internetowej. Na klientów czeka też biuro firmy przy Rybnej 18 w Elblągu.

