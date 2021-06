Disulfiram – Wszywka alkoholowa Warszawa

Wielu alkoholików szukających tabletek przeznaczonych do zaszycia alkoholowego do tej pory posługują się nazwą „Esperal”. Jest to związane z tym, że określenie to na stałe zadomowiło się w języku potocznym jako określenie leku na chorobę alkoholową. W licznych środowiskach określenie „zaszyć się” nie jest kojarzone ze schowaniem się gdzieś, uciekaniem od miejskiego życia, pośpiechu do zacisznego miejsca, ale właśnie jest to oznaczenie na poddanie się zabiegowi chirurgicznego wszycia Esperalu.

Z języka francuskiego słowo „esperer” oznacza „mieć nadzieję”. Co ciekawe, to właśnie we Francji rozpoczęło się leczenie osób uzależnionych od alkoholu Esperalem. Datuje się to na 1955 rok. Kolejnym krajem, który zdecydował się na wprowadzenie tej metody była Anglia w 1968 roku. Jednak należy podkreślić, że jako pierwsi samą substancję czynną Esperalu, jaką jest Disulfiram w leczeniu alkoholizmu wykorzystali Duńczycy, przeszło dwadzieścia lat wcześniej.

Ze względu na terminologię i popularność Esperalu wielu Pacjentów w Polsce myli oba te słowa i zgłaszając się na zabieg zaszycia nie wyrażają zgody na podanie Disulfiramu. Faktem jest to, iż od 2009 roku zaniechano produkcji francuskiego medykamentu. W Polsce jednak Disulfiram jako substancja aktywna jest dostępna w formie leku o nazwie „Disulfiram WZF”. Warto raz jeszcze podkreślić – oba te leki, czyli zarówno ten produkcji francuskiej, jak i polskiej posiadają identyczny skład, przez co działają dokładnie tak samo.

Jak działa wszywka alkoholowa z Esperalu (Disulfiramu WZF)?

Początkowo Disulfiram ze względu na zawarte w nim związki siarki był stosowany w leczeniu chorób skórnych i pasożytniczych, takich jak np. świerzb. W raz z rozwojem medycyny dostrzeżono, iż może on również być pomocny w utrzymaniu abstynencji alkoholowej. Ludzki organizm w momencie kiedy syntezy rozkłada go na wodę oraz dwutlenek węgla, czego ubocznym produktem jest toksyczny aldehyd octowy. Ten sam związek odpowiedzialny jest za wywołanie zatrucia alkoholowego i silnego kaca. W leczeniu choroby alkoholowej dążono do tego, aby Disulfiram powodujący hamowanie rozpadu aldehydu prowadził do tzw. reakcji disulfiramowej, potęgującej nieprzyjemne odczucia następujące po spożyciu alkoholu. Tym samym, osoba, która zdecydowała się na zabieg zaszycia alkoholowego podczas picia napojów procentowych musi liczyć się z pojawieniem się poniższych objawów:

- Ból i zawroty głowy,

- Zaczerwienienie okolicy skóry twarzy,

- Duszności,

- Uczucie gorąca,

- Nudności, wymioty, biegunka,

- Kołatanie serca,

- Trudności z oddychaniem,

- Poczucie lęku,

- Ogólne złe samopoczucie,

- W przypadkach skrajnych: może dojść do zatrzymania akcji krążeniowo-oddechowej, omdlenia, zawału, trwałych uszkodzeń narządów wewnętrznych, a nawet śmierci.

Na czym polega skuteczność terapii Esperalem?

Na temat skuteczności i zasadności zastosowania popularnej wszywka alkoholowa Warszawa narosło wiele mitów, a także część osób zajmujących się leczeniem i terapią choroby alkoholowej wypowiadają się dość krytycznie – skoro Pacjent może umrzeć, ich zdaniem nieetycznie jest podawać mu środek mogący ten zgon spowodować.

Należy podkreślić, że podstawą działania Disulfiramu są założenia terapii awersyjnej, polegającej na wywołaniu u danej osoby wstrętu, niechęci i strachu przed alkoholem. Tym samym alkohol zaczyna być kojarzony ze wspomnianą wyżej reakcją disulfiramową, przez co w wielu przypadkach łatwiej utrzymać abstynencję podczas aktywności wszywki, który waha się od 8 do 12 miesięcy, w zależności od indywidualnych czynników osobowych danego Pacjenta. Mimo skuteczności zabiegu implantacji wszywki, należy zdecydowanie podkreślić, iż nie jest to metoda leczenia alkoholizmu jako schorzenia. Celem wszywek jest wywołanie odruchu awersji, a nie wyleczenie całkowite uzależnienia. Jest to możliwe jedynie za pomocą psychoterapii. Tym samym Pacjent bez odpowiedniego wsparcia psychicznego ze strony specjalistów wraca do swoich dawnych przyzwyczajeń w momencie kiedy Disulfiram przestaje być aktywny. Tym samym sukces terapeutyczny można osiągnąć poprzez łączenie kilku metod leczenia choroby alkoholowej, np. Esperalu z psychoterapią. W ten sposób wzmacniana jest silna wola, a także jednocześnie Pacjent pracuje na odnalezieniem przyczyn i źródeł swojego uzależnienia. Tym samym sam zabieg może skutecznie powstrzymać przed piciem, ale tylko jedynie w momencie kiedy substancja aktywna wszywki jeszcze wykazuje zdolność do reagowania na etanol. Nie ma więc gwarancji zachowania życia wolnego od nałogu stosując jedynie leczenie awersyjne. Co ciekawe, wielu Pacjentów, którzy deklarują stałą abstynencję osiągnęli ją za pomocą wieloletniej pracy nad sobą poprzez psychoterapię, uczęszczanie na spotkania grup wsparcia typu AA, a także za pomocą motywacji ze strony osób najbliższych.

Zabieg zaszycia alkoholowego odbywa się tylko i wyłącznie u osób pełnoletnich, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do zabiegu, a także udzielili pisemnej zgody na zabieg oraz poświadczają, iż są świadomi konsekwencji swojej decyzji.

Informacje o powikłaniach zabiegu wszycia Disulfiramu.

Powikłania po wszyciu Disulfiramu są dość rzadkie, jednak możliwe. Przede wszystkim organizm może zareagować na zaimplantowany lek jak na ciało obce. W takim przypadku Pacjent obserwuje u siebie obrzęk okolicy nacięcia skóry, a także możliwy wyciek płynu surowiczego. W zaistniałej sytuacji konieczna jest jak najszybsza konsultacja z lekarzem, który pomoże stłumić reakcję organizmu.

Równie rzadko pojawia się zropienie rany, co jest efektem zakażenia mikroorganizmami żyjącymi na powierzchni skóry.

Innym powikłaniem może być przemiana blizny po nacięciu skalpelem w bliznowca. Jest to niezależne od uchwytnych czynników. Przyjmuje się jednak, iż jest efektem skłonności indywidualnej Pacjenta.

Innym powikłaniem jest reakcja uczuleniowa na Disulfiram, która objawia się świądem, wysypką lub swędzeniem skóry.

W momencie zaniepokojenia lub zaobserwowanych wszelkich nieprawidłowości należy skontaktować się z lekarzem.

Gdzie się zaszyć w Warszawie?

Zachowanie abstynencji osobie uzależnionej zawsze sprawia dużo trudności. Częstym błędem jest nagłe i gwałtowne odstawianie alkoholu w warunkach domowych, co ma swoje konsekwencje w szeregu nieprzyjemnych dolegliwości związanych z zespołem odstawiennym. Jest to reakcja biochemiczna będąca efektem dopominania się przez organizm substancji, do której został on przyzwyczajony. Im dłużej alkoholik trwa w ciągu alkoholowym, tym skutki odstawienia alkoholu stają się bardziej nasilone.

Za pomocą stosowania specjalistycznych metod oraz odpowiednich narzędzi możliwe jest udzielenie odpowiedniej pomocy danej osobie z problemem wpadania w ciągi alkoholowe. Tym samym zabieg zaszycia alkoholowego powinien być traktowany jako wstęp do uczenia się życia w trzeźwości.

Warto zaznaczyć, ze gabinet ten swoje działania dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjenta. Tym samym dawka leku dopierana jest przez lekarza po wcześniejszej diagnozie parametrów Pacjenta, takich jak waga, stopień uzależnienia oraz preferowane oczekiwania terapeutyczne. W momencie kiedy wszywka się dezaktywuje, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zabieg można powtórzyć.