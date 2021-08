Dlaczego warto kupować suche karmy dla psa

Co sprawia, że suche karmy dla psa są wyjątkowe? Jakie są zalety takiej żywności? Właściciele psów przy wyborze odpowiedniej karmy dla swojego pupila, spotykają się z niemałym dylematem. Rynek zasypuje nas szeroką gamą ofert karmy dla psa, różnych marek, z różnym składem odżywczym oraz ceną. Nie wiemy, jaką wybrać i na razie zastanawiamy się nad jednym, podstawowym pytaniem: sucha czy mokra? Otóż sucha karma dla psa ma wiele cennych właściwości. Jakie są zalety zastosowania tego rodzaju żywności? Tego dowiecie się Państwo w poniższym artykule.

Sucha karma to czyste zęby

Ten rodzaj żywności sprawdzi się doskonale w walce z kamieniem nazębnym u psów. Jest to dość powszechny problem, który w konsekwencji może prowadzić do osłabienia dziąseł i wypadania zębów, które są dla psa niezbędne. Dzięki temu, że suche karmy dla psów mają twardą strukturę, zwierzę jednocześnie przyjmuje pełnowartościowy posiłek i czyści zęby. Jest to niewiarygodne proste i komfortowe rozwiązanie dla naszych pupili.

Łatwa i wygodna do przechowywania

Wystarczy odpowiedni pojemnik, dzięki któremu nie dostanie się wilgoć do karmy oraz nie wywietrzeje. Ponadto, dzięki temu, nie straci ona również cennych składników odżywczych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zwierząt, a także smaku, co gwarantuje, że za każdym razem pies chętnie będzie jadł podaną przez nas żywność. Co ważne, można kupić większą ilość takiej żywności, bez obaw, że się zepsuje, tak jak może to nastąpić w przypadku mokrej karmy. Jest to zatem ekonomiczny i komfortowy wybór.

Sucha karma dla psa jest lekkostrawna

Kolejna i jednocześnie jedna z najważniejszych zalet, jeśli chodzi o ten rodzaj żywności dla zwierząt. Dzięki karmie z wysokiej jakości składników mamy pewność, że będzie ona lekkostrawna dla zwierząt, co ma niebagatelne znaczenie, ponieważ dzięki temu, pies cieszy się dobrym samopoczuciem. Ponadto wpływa to korzystnie na zdrowie zwierzęcia, nie będzie ono miało nieprzyjemnych zaparć i wzdęć, a cenne składniki odżywcze będą dobrze przyswajane przez organizm.

Szeroki wybór dostępnych suchych karm dla psów

Przy wymienianiu zalet suchych karm, nie można o tym nie wspomnieć. Jest to rewelacyjne, ponieważ rynek zasypuje nas szeroką gamą ofert tego rodzaju jedzenia dla naszych pupili, dzięki czemu mamy możliwość idealnego dopasowania żywności dla naszego psa. Zwierzęta mają swoje upodobania smakowe i dzięki temu, że mamy szeroki wybór, możemy wybrać odpowiednią karmę. Ponadto na rynku mamy dostępne również wiele rodzajów żywności, przeznaczonych dla zwierząt o różnym zapotrzebowaniu żywieniowym. Są karmy dla psów z alergiami pokarmowymi, z problemami z układem moczowym, dla szczeniąt itp., dzięki temu możemy dobrać najlepszą żywność dla naszego czworonoga, aby wpasowała się doskonale w jego zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

Korzystny wpływ na zdrowie psa

Dobra sucha karma dla zwierząt, która ma w swoim składzie składniki najwyższej jakości, gwarantuje, że pies będzie miał dobre zdrowie. Taka żywność jest lekkostrawna, więc zapewnia dobrą perystaltykę jelit, a dzięki zawartości cennych witamin, minerałów i nienasyconych kwasów tłuszczowych, pies może cieszyć się świetną kondycją, zdrowiem i wysoką odpornością. Dobrej jakości karma dla psa będzie miała w swojej recepturze głównie takie składniki analityczne jak:

- wapń- jeden ze składników budulcowych kości, wzmacnia prawidłową pracę serca, a także odpowiada za właściwości krzepnięcia krwi,

- fosfor- obok wapnia, jeden z ważnych składników budulcowych kości, a także wspiera prawidłowe procesy metaboliczne,

- popiół surowy- cenny składnik mineralny, który wspiera w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu zwierzęcia,

- nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3- wspomagają prawidłową pracę układu krążenia, układu immunologicznego i pracę serca,

- nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 6- działają korzystnie na skórę i sierść psa,

- witamina A- wpływa korzystnie na układ rozrodczy, chroni komórki przed starzeniem się i wzmacnia organizm,

- witamina D3- wspiera kości, szczególnie cenna przy urazach, czy złamaniach, ponieważ przyspiesza i wspomaga ich zrastanie się,

- witamina E- zapobiega tworzeniu się komórek nowotworowych i wspomaga błonę komórkową.

Sprawdzajmy skład suchej karmy dla psów, czy przypadkiem nie zawiera zapychających i ciężkostrawnych zbóż i przekłada się to na słabą jakość jedzenia. Najlepsza żywność będzie wzmocniona dodatkiem warzyw i owoców, które są naturalnym źródłem cennych substancji odżywczych. Wysokiej jakości karma, która ma ekologiczne i wyselekcjonowane składniki wysokiej jakości, doskonale odżywia naszego pupila, dzięki czemu jego organizm funkcjonuje prawidłowo.

Ekonomiczny wybór

Aby pies był najedzony i przede wszystkim dobrze odżywiony wystarczy mniejsza ilość suchej karmy, aniżeli ma to miejsce w przypadku mokrego odpowiednika. Dzięki temu wydajemy mniej pieniędzy na zakup odpowiedniej żywności, a ponadto możemy kupić większe opakowanie, które w przeliczeniu wychodzi taniej niż zakup w takiej samej ilości mokrej karmy dla psów. Nie musimy się martwić, że taka karma szybko nam się zepsuje, a przechowywana odpowiednio nie traci cennych wartości odżywczych i walorów smakowych. Jednym słowem wybór suchej karmy dla psów jest ekonomiczny, dzięki czemu możemy zaoszczędzić swoje pieniądze.

Dla każdego psa

Jest to kolejna zaleta suchej karmy dla psów. Każdy pupil będzie dobrze przyswajał ten rodzaj karmy, nawet więcej, jeśli pies ma problemy z trawieniem czy problemy z uzębieniem, będzie o wiele lepiej je tolerować. Pies, który ma problemy ze zdrowiem i jest karmiony mokrą karmą, nawet sami lekarze weterynarii zalecają zmianę jedzenia na suchy odpowiednik. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu żywności do problemów zdrowotnych psa będziemy mieli gwarancję, że będzie znacznie lepiej odżywiony i znacznie poprawi się jego kondycja i nastrój. Zwierzę będzie zdrowe, silne i pełne energii, co ma niebagatelne znaczenie dla każdego właściciela.

Reasumując sucha karma dla psa, wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla każdego zwierzęcia. Z takiego rozwiązania nasz pupil będzie na pewno zadowolony, będzie prawidłowo się rozwijał, a przy tym jego sierść i skóra będą w dobrej kondycji. Co ważne, suche karmy dla psa są zalecane przez lekarzy weterynarii w przypadku problemów zdrowotnych zwierzęcia, co mówi samo za siebie o dobroczynnym wpływie tego rodzaju psiej karmy na jego organizm. Na rynku mamy szeroki wybór naprawdę dobrej jakości żywności. Polecam szczególnie suche karmy dla psa husse, jest to wysokiej jakości żywność, z wyselekcjonowanych składników pochodzenia naturalnego i organicznego. Są wolne od ciężkostrawnych zbóż, szkodliwych substancji konserwujących, barwników i wzmacniaczy smaku, co ma niebagatelne duże znaczenie przy wyborze idealnego jedzenia dla naszego pupila.

---- artykuł promocyjny ---