 Dlaczego warto skorzystać z opcji, jaką jest recepta online?

Nie da się ukryć, że internet, globalizacja całkowicie odmieniły nasze życie. Dzięki sieci internetowej można załatwić wszelkie niezbędne sprawy praktycznie bez wychodzenia z domu. Choćby dzięki temu nasze życie jest dużo prostsze i łatwiejsze. Podobnie prezentuje się temat dbania o zdrowie. Recepty oraz wszelkie konsultacje zdobywane online pozwalają na szybkie rozwiązanie problemu z bólem bądź innym schorzeniem. Sprawdź, dlaczego warto korzystać z takich rozwiązań, jak recepta online i teleporady lekarskie!

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, iż obecnie mamy tak sporo ułatwień. Innowacje wnoszą wiele dobrego do życia człowieka. Poniekąd spory wpływ na ten fakt miała pandemia koronawirusa, która zmusiła ludzi do pozostania w domach i wymusiła na opiece zdrowotnej wprowadzenie wizyt online. I choć pandemia przeszła, teleporady, wizyty w formie wideo czy udogodnienia, jak recepta online — pozostały!

Recepta online — jak można ją uzyskać?

Obecnie z usług lekarskich można śmiało korzystać bez wychodzenia z domu. Umożliwiają to różne portale internetowe, w tym PlusRecepta.pl. Za ich pośrednictwem można przeprowadzić konsultacje, a nawet otrzymać e-receptę, jeśli lekarz postanowi, że jest taka konieczność.

Wystarczy umówić wizytę i ją opłacić. Niezbędne jest też wypełnienie formularza, który dotyczy obecnego stanu zdrowia pacjenta. Lekarz, który otrzyma ten formularz, będzie mógł przygotować się do wizyty z pacjentem. Pytania w formularzu dotyczą samopoczucia, jak i historii przebytych chorób.

W sytuacji, kiedy pacjent faktycznie będzie wymagał przyjęcia konkretnych leków, lekarz je przepisze na recepcie elektronicznej. Jej szczegóły dostępne będą w wiadomości SMS lub w mailu. Taką receptę można zrealizować w każdej aptece na terenie kraju.

Korzyści płynące z korzystania z konsultacji online

Nie da się ukryć, że nowoczesne rozwiązania niosą ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim gwarantują oszczędność czasu. Wystawiona recepta online pozwala zdobyć lekarstwa potrzebne pacjentowi bez wychodzenia z domu. Dodatkowo nie trzeba tracić czasu na telefoniczne umawianie wizyt, co również może być uciążliwe i czasochłonne. Leki z kolei można wykupić w najbliższej aptece.

Łatwy dostęp do spotkania z lekarzem online to kolejna zaleta warta podkreślenia. Osoby, które mają kłopot z poruszaniem się, osoby starsze, osoby zmuszone do korzystania z wózka inwalidzkiego — im znacznie łatwiej jest odbyć wizytę online, niż stacjonarnie.

Wygoda to również spory atut. Ma ogromne znaczenie w sytuacji, kiedy spotkać z lekarzem chce się osoba regularnie przyjmująca konkretne lekarstwa. Recepta uzyskana online na leki antykoncepcyjne, na leki na nadciśnienie i inne to znacznie mniejsza kłopotliwość.

Kto może skorzystać z e-recepty i usług medycznych online?

Recepta online może zostać przepisana na każdą osobę dorosłą posiadającą numer PESEL. Wizyta ta dedykowana jest osobom umiejącym obsługiwać sprzęt komputerowy. W przypadku osób mniej samodzielnych, osób starszych, niekiedy konieczne jest wsparcie drugiego człowieka.

