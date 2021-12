 Dlaczego warto stworzyć rodzinę w Orange Flex?

Osoby, które posiadają już konto Flex dla Ciebie lub Flex dla Firm (albo planują je aktywować), mogą rozważyć opcję stworzenia Rodziny w Orange Flex. To rozwiązanie powinno zainteresować osoby, które lubią się dzielić – zwłaszcza z najbliższymi – i chciałyby to robić również w ramach Planu komórkowego. Dodatkowo Flex Rodzina to też świetna opcja dla osób, które zajmują się kontrolowaniem wydatków w rodzinie.

Orange Flex Rodzina – na czym polega?

Użytkownicy Orange Flex mogą w ramach usługi stworzyć Rodzinę Flex – czyli dodać do swojego konta numery bliskich osób. Mogą to być zarówno członkowie rodziny jak i przyjaciele czy współpracownicy. „Założyciel” Rodziny Flex wybiera Plany dla wszystkich, zarządza płatnościami i kontroluje wydatki. Co więcej, może również zobaczyć zużycie gigabajtów każdego członka Rodziny oraz jego wydatki.

Orange oferta rodzinna – kiedy warto się na nią zdecydować?

Orange Rodzina Flex to świetne rozwiązanie m.in. dla osób, które chciałyby opłacać plan komórkowy np. dla swoich dzieci czy też – starszych rodziców lub dziadków. Największą zaletą w takim wypadku jest fakt, że administrator (który dodaje numery innych członków do swojego konta) ma dostęp do wszystkich informacji i opcji w jednym miejscu. W ofercie rodzinnej można mieć do 5 dodatkowych numerów już od 15 zł miesięcznie za każdy.

Właściciel konta zawsze też wie, za co płaci – także jeśli chodzi o plany innych członków Rodzina Flex. Jest to możliwe dzięki opcji „Zapytaj o zakup”. Jeśli jest włączona, administrator może akceptować lub odrzucać prośby o zakupy dodatkowych usług (takich jak Passy czy kolejne gigabajty) przez osoby ze swojej grupy. Co jednak ważne, właściciel konta może również wyłączyć usługę – dla wybranych lub wszystkich członków grupy. To świetna opcja w sytuacji, gdy do grupy należą np. rodzice z dzieckiem. Dorosły dzięki wyłączeniu usługi nie musi uzyskiwać akceptacji małżonka, ale dziecko – już owszem.

O szczegółach oferty można przeczytać więcej na https://flex.orange.pl/oferta/rodzina.

Dodatkowe opcje w Orange Flex

Warto pamiętać, że w Orange Flex możliwe jest również dzielenie się gigabajtami – także w Rodzina Flex. Każda z osób może sprezentować innej dowolną liczbę gigabajtów. To dobre rozwiązanie, jeśli w grupie są osoby korzystające z internetu znacznie rzadziej – i chcące podzielić się GB z innymi członkami Rodziny.

