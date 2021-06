Dni Elbląga z katamaranami HADMik i HADMówka!

Już dzisiaj (26 czerwca) zaczynają się Dni Elbląga! Zapraszamy na Stare Miasto, gdzie od godziny 11 przy Bulwarze Zygmunta Augusta czekać będą na Was dwa katamarany HADMik oraz HADMówka. Zabiorą Was w niezapomniany 40-minutowy rejs ze sternikiem po rzece Elbląg. Natomiast wieczorową porą będzie można oglądać koncert na wodzie z naszych pokładów.

Podczas drugiego dnia Dni Elbląga (27 czerwca). również nie zabraknie atrakcji. Przygotowaliśmy specjalny rejs po przemysłowej części rzeki Elbląga. Nasza załoga od godziny 11:00 zabierze Was w 40-minutowy rejs pełen wrażeń. Cena biletu 40 zł/ osoba dorosła, 35 zł/ dzieci do lat 10*, a dzieci do 1 roku życia za darmo.

W naszej ofercie oprócz rejsów spacerowych organizujemy również prywatne czartery statków ze sternikiem. Możliwość zaplanowania spotkań biznesowych, urodzin, zaręczyn czy upamiętnienia przeżyć wyjątkową sesją zdjęciową na ekskluzywnym katamaranie.

Nie może Was zabraknąć, cały weekend czekamy na Was. Do zobaczenia na wodzie :)

*osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osoby dorosłej

Więcej informacji o naszych jednostkach znajdziecie na naszej stronie:

www.rejsyelblag.pl

nr tel: 730 066 861

--- artykuł promocyjny ---