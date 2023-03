 Dni Otwarte w Akademii

1 czerwca 2023 już po raz 22 Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych uruchomi rekrutację na studia na przyszły rok akademicki. Z tego względu w miniony piątek 24 marca, odbyły się Dni Otwarte połączone z wycieczką po Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w trakcie których uczniowie klas maturalnych mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz poznać specyfikę poszczególnych kierunków studiów. Zobacz więcej zdjęć.

O godzinie 10:30 drzwi Akademii stanęły otworem dla uczniów szkół średnich z Elbląga i regionu. Tegorocznych maturzystów w murach uczelni przywitali studenci różnych kierunków, którzy pełnili rolę przewodników w trakcie wyprawy po akademii. Na początku zwiedzania odwiedzający uczelnię maturzyści mogli zobaczyć od środka specjalistyczne pojazdy Policji, Straży Pożarnej czy Żandarmerii Wojskowej. Ta ostatnie formacja wsparła pokaz specjalistycznymi trenażerami i symulatorami. Można też było porozmawiać z Panią Negocjator z elbląskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej i dowiedzieć się więcej o specyfice tej służby. Pokaz uzbrojenia i broni strzeleckiej przygotowała Służba Więzienna oraz 43. Batalion Piechoty Lekkiej Obrony Terytorialnej z Braniewa. Przedstawiciele tych służb zapoznali także młodzież ze specyfiką wykonywanych zadań. Swoje stoiska promocyjne przygotowała Służba Celno–Skarbowa oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji w Elblągu.

Kolejnym punktem w trakcie poznawania naszej Akademii od podszewki sala fokusowa z lustrem fenickim (zwanym popularnie weneckim), w której studenci psychologii zaprezentowali przykładowy przebieg zajęć, z wykorzystaniem narzędzi w formie testów psychologicznych. Na tym etapie zwiedzania uczniowie zapoznali się również z możliwościami sali mikroskopowej oraz laboratorium komputerowego, które dedykowane są nowo otwartemu kierunkowi lekarskiemu.

Po zwiedzeniu jednego z budynków Akademii uczniowie mieli okazję spotkać się ze studentami, wykładowcami i pracownikami poszczególnych wydziałów: Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Wydziały Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego. W trakcie tych spotkań zostały zaprezentowane oferty studiów poszczególnych wydziałów, przybliżono uczniom specyfikę poszczególnych kierunków studiów a także korzyści i możliwości jakie daje ich ukończenie i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra. Wspomniane informacje zostały omówione z dwóch perspektyw z jednej strony wykładowcy przybliżyli merytoryczny wymiar studiowania, studenci natomiast przedstawili swoją perspektywę zdobywania wyższego wykształcenia w murach Akademii. W trakcie rozmów z uczniami pojawiły się między innymi informacje na temat praktycznego wymiaru studiów, szerokiej oferty stypendialnej a także możliwości skorzystania z udziału w programie Erasmus + czy organizowanego już po raz 4 programu szkolenia wojskowego w ramach „Legii Akademickiej”. Uczniowie uczestniczyli również w zorganizowanych zajęciach z wykorzystania Walizki oględzinowej, które na co dzień odbywają się na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Bardzo ważnym punktem w poznawaniu naszej Akademii i dedykowanym przede wszystkim naukom medycznym i naukom o zdrowiu, było zapoznanie się z funkcjonującym od 2019 roku Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. To właśnie tutaj, przybyła na Dni Otwarte młodzież mogła zapoznać się z częścią akademii, w której wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywają przyszli lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni. Studenci kierunku lekarskiego oraz przyszli ratownicy medyczni, pielęgniarki i położne pokazywali tegorocznym maturzystom możliwość kształcenia według najnowszych standardów i technologii z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne warunki, objawy i otoczenie zdarzeń medycznych. To właśnie, jak podkreślali studenci daje możliwość zdobywania wiedzy w praktyce, w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które spotkają ich w późniejszej pracy.

Wyprawa po uczelni zakończyła się w głównym holu Akademii, gdzie uczniowie otrzymali drobne upominki i życzenia połamania piór na egzaminie dojrzałości.

Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim wspaniałym uczniom oraz ich opiekunom, którzy obdarowali nas mnóstwem pozytywnej energii. Dziękujemy również naszym partnerom, którzy uświetnili swoją obecnością to wydarzenie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Dni Otwartych Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

