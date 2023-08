 Dobra drabina aluminiowa - 4 najważniejsze cechy

Drabina aluminiowa staje się nieocenionym narzędziem domowym, gdy trzeba coś zrobić na wysokości. Jest niezastąpiona podczas wiosennych porządków albo robienia remontu. Przydaje się w garderobie, na strychu albo ogrodzie. To również część wyposażenia wielu firm, które zajmują się branżą budowlaną, wnętrzami czy profesjonalną kontrolą stanu technicznego dachu. Tylko jaka tak naprawdę powinna być dobra drabina aluminiowa? Najważniejsze cechy poznasz w artykule!

Bezpieczna drabina aluminiowa

O pracy na wysokości mówi się w sytuacji, gdy jest się co najmniej 1 m w górze, mierząc od podłoża. Upadek nawet z takiej niewielkiej odległości może spowodować poważne problemy zdrowotne. A potocznie mówi się, że najwięcej wypadków zdarza się właśnie w domu! Dlatego dobra drabina aluminiowa musi być bezpieczna. Co to oznacza? Pełną zgodność z normami – nawet tymi najbardziej restrykcyjnymi – oraz certyfikaty jakości. Takie niuanse są ważnie nie tylko w przypadku profesjonalistów. W końcu zdrowie i życie ma każdy jedno bez względu na to, czym się zajmuje.

Wybieraj zaufanych oraz sprawdzonych producentów z dobrymi rekomendacjami zarówno ze strony laików, jak i fachowców. Wszystkie drabiny aluminiowe KRAUSE są skonstruowane zgodnie z europejską normą EN 131. Oznacza to, że mogą być bezpiecznie wykorzystywane w warunkach domowych oraz przez profesjonalistów w swoim fachu. Specjalnie opatentowany stabilizator Trigon przeznaczony do wąskich elementów drabin aluminiowych KRAUSE sprawia, że można swobodnie korzystać ze wszystkich funkcji każdego modelu rozsuwanego oraz wielofunkcyjnego.

Stabilna, więc dobra drabina aluminiowa

Stopień równowagi podczas pracy na wysokości wpływa na komfort użytkowania, a także bezpieczeństwo. Antypoślizgowe stopki, odpowiednio wyprofilowane szczeble oraz prawidłowy rozstaw sprawiają, że nie trzeba się obawiać upadku. Możliwość regulacji wysokości nóg oraz opcja dostosowywania ich do różnego podłoża dodatkowo zwiększają komfort. Niektóre drabiny aluminiowe są wyposażone w mechanizmy zabezpieczające, które uniemożliwiają niekontrolowane złożenie się konstrukcji. Mogą to być zatrzaski, zaczepy lub pasy bezpieczeństwa.

Drabina aluminiowa dostosowana do potrzeb

W sklepach budowlanych znajdziesz wiele różnych modeli drabin aluminiowych KRAUSE lub innych marek. Najważniejsze jest jednak to, aby spełniała indywidualne oczekiwania. Mieszkańcy domów i profesjonaliści mają przeważnie inne priorytety. Dlatego zastanów się nad:

długością,

zasięgiem,

wysokością roboczą,

liczbą szczebli,

obciążeniem,

kątem nachylenia.

Istotne jest przede wszystkim to, do czego potrzebujesz drabiny aluminiowej w swojej pracy lub domu. Potrzeby definiują typ sprzętu oraz jego funkcjonalności. W przypadku marki KRAUSE możesz wybrać modele:

przystawne i rozsuwane,

wolnostojące jedno i dwustronne,

przegubowe i teleskopowe,

wielofunkcyjne.

Do czyszczenia rynien czy wchodzenia na dach przyda Ci się np. wersja przystawna. Wieszanie firanek i sięganie rzeczy w najwyższych półek ułatwi model wolnostojący z szerokim podestem. Drabinę wielofunkcyjną postawisz na schodach, a opcja przegubowa przyda się w trakcie prac w ogrodzie.

Lekka i mobilna, czyli dobra drabina aluminiowa

To, czy będziesz sięgać po drabinę aluminiową zamiast krzesła albo niestabilnego taboretu zależy od wygody użytkowania sprzętu. Jeśli zarówno rozkładanie, jak i składanie nie sprawiają żadnych problemów, to dotychczasowe narzędzia do pracy na wysokości posłużą Ci już tylko do siedzenia.

Zarówno w mieszkaniu, jak i w domu liczy się możliwość przechowywania. Większość drabin aluminiowych KRASUE nie zajmuje wiele miejsca po złożeniu. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz trzymać sprzętu w domu, nie musisz się martwić, że drabina zniszczy się w trakcie jesieni lub lata. Aluminium nie rdzewieje – wszystko dzięki naturalnej odporności na korozję. Cechuje je też lekkość, dzięki czemu całość można swobodnie przenosić w zależności od potrzeb. Dla profesjonalistów to spore ułatwienie w trakcie transportu.

