Dowiedz się czym jest kredyt walutowy i jakie są jego zalety

W Polsce niewielka część społeczeństwa może pozwolić sobie na zakup nieruchomości takiej jak dom czy mieszkanie lub zakup nowego samochodu z bieżących środków finansowych. W takich przypadkach najczęściej zaciągany jest kredyt. Jedną z form finansowania jest kredyt walutowy.

Jaka jest definicja kredytu?

Aby zrozumieć czym jest kredyt walutowy najpierw należy wyjaśnić sobie czym tak naprawdę jest kredyt. Kredyt to zobowiązanie, które bank zgadza się przekazać Kredytobiorcy na określony czas, w określonej kwocie oraz na określonych w umowie kredytowej warunkach.

Kredytobiorca zaś zobowiązuje się do przestrzegania warunków umowy kredytowej, wydatkowania pieniędzy zgodnie z celem umowy kredytowej oraz regularnej spłaty swojego zobowiązania według ustalonego harmonogramu.

Czym jest kredyt walutowy?

Kredyt walutowy to kredyt, który udzielany jest w walucie innej niż, ta która obowiązuje w danym kraju. W przypadku Polski jest to kredyt udzielony w innej walucie niż Polska złotówka. W Polsce możesz zaciągnąć kredyt walutowy w walutach takich jak:

Euro,

Frank szwajcarski,

Funt brytyjski,

Dolar amerykański.

Kto obecnie może ubiegać się o kredyt walutowy?

Jeżeli chcesz starać się o kredyt walutowy to należy wiedzieć, że obecnie o ten rodzaj kredytu mogą ubiegać się jedynie osoby, które otrzymują trwały dochód w walucie kredytu. Jest to zgodne z przepisami, które wprowadziła komisja nadzoru finansowego. Przepisy te zostały wprowadzone po to, aby zabezpieczyć regularną i trwałą spłatę jak i obsługę kredytu.

Komisja nadzoru finansowego przepisy te wprowadzimy również po to, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu sytuacji, która miała już miejsce w naszym kraju, kiedy to masowo udzielanych kredytów we frankach szwajcarskich.

Jak wygląda sytuacja tych osób?

Jakie są zalety kredytu walutowego?

Należy wiedzieć, że kredyt walutowy posiada zarówno wady jak i zalety. Do głównych zalet tego rozwiązania zaliczyć możemy z reguły niższe oprocentowanie tego kredytu niż kredytów złotowych.

Dodatkowo osoby, które zaciągają kredyty walutowe i zarabiają w walucie kredytu nie ponoszą ryzyka walutowego. Kolejną zaletą jest fakt, iż osoby, które dokonują spłaty kredytu w walucie kredytu likwidują koszt spreadu walutowego.

Jakie wady posiada kredyt walutowy?

Jeżeli zastanawiasz się jakie wady posiada kredyt walutowy to jedną z nich jest bardzo mała liczba ofert kredytów walutowych w bankach. Dodatkowo osoby, które chcą zaciągnąć ten rodzaj kredytu muszą posiadać bardzo wysoką zdolność kredytową. Co więcej wkład własny w przypadku kredytu walutowego wynosi więcej niż wkład własny w przypadku kredytu złotowego.

Należy pamiętać również o tym, że złożone w banku dokumenty muszą zostać spisane w języku polskim. Jeżeli posiadasz więc dokumenty, które zostały spisane w innym języku zaleca się skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, który dokona tłumaczenie twoich dokumentów. Należy wiedzieć o tym wcześniej, gdyż będzie to dla ciebie dodatkowy koszt a także wydłuży się cały proces związany z formalnościami.