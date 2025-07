Druga młodość po 60-tce - jak nie stracić formy na emeryturze?

Przejście na emeryturę to dla wielu osób długo wyczekiwany moment – czas odpoczynku, wolności i spełniania marzeń. To również doskonała okazja, by zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Druga młodość po 60-tce to nie tylko piękna metafora, ale coraz częściej realny styl życia osób, które nie chcą się zatrzymać. Klucz do sukcesu? Codzienna aktywność fizyczna i umysłowa, pozytywne nastawienie oraz korzystanie z dostępnych możliwości, takich jak np. wyjazdy uzdrowiskowe.