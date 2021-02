Drzwi Otwarte w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Regent College w Elblągu!

Szkoła Podstawowa Regent to jedyna szkoła podstawowa w regionie, która może pochwalić się wszystkim tym, co niezbędne, by zapewnić dziecku sukces edukacyjny i otworzyć mu drzwi na świat:

- niewielkie klasy,

- indywidualne podejście do ucznia,

- znakomicie wyszkolona kadra pracująca nowoczesnymi metodami,

- realizacja polskiego i międzynarodowego programu nauczania (jesteśmy akredytowaną szkołą Uniwersytetu Cambridge i realizujemy już od pierwszej klasy program Cambridge International Education),

- zajęcia z native speakerami

- nauka w międzynarodowej społeczności.

19 lutego o godzinie 17:00 otwieramy swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych nauką w klasie pierwszej, drugiej lub trzeciej szkoły podstawowej – serdecznie Państwa i Państwa dzieci zapraszamy w nasze progi.

Atrakcje i atuty naszej szkoły pomoże nam odkrywać pewna mała myszka i inne postacie z bestsellerowej historii “Gruffallo”. Stąd i hasło przewodnie naszego Dnia Otwartego – “Meet the Gruffalo!”

Co dokładnie czekać będzie tego dnia naszych małych gości i ich rodziców?

- "Where are you going to, little brown mouse?" - zwiedzamy szkolne sale i zakamarki

- "His eyes are orange, his tongue is black..." - zajęcia z native speakerami w formie lekcji pokazowej

- "All was good in the deep dark wood" - spotkanie i zajęcia z wychowawcami klas (zajęcia w języku polskim)

- pytania i odpowiedzi - sesja informacyjna dla rodziców z wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej i dwujęzycznej, Dr Anną Martowicz

- "The mouse found a nut and the nut looked good" - poczęstunek w naszej Lovely Kitchen

Ze względu na obecną sytuację i ograniczoną ilość miejsc bardzo prosimy o wypełnienie krótkiego formularza, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Pozwoli nam to zorganizować spotkanie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, że dni otwarte dla kandydatów do pozostałych klas szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej liceum będą organizowane w późniejszym terminie.

Regent College International Schools

Elbląg, ul. Królewiecka 100

Tel. 55 234 07 23

www.szkola.regent.edu.pl

