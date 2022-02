 Drzwi otwarte w Przedszkolu Balonik!

Już w najbliższą sobotę (26.02) zapraszamy na Drzwi Otwarte w Baloniku. Nasze przedszkole to jedyne miejsce, w którym każdy maluch ma zaplanowany indywidualny okres adaptacyjny.

Jeżeli dla swojej pociechy szukają Państwo bezpiecznego miejsca, pełnego radości i uśmiechu - szukacie właśnie nas. Jesteśmy małym, kameralnym przedszkolem z wyjątkową atmosferą, dlatego dzieci czują się u nas jak w domu.

Misją naszego przedszkola jest harmonijny rozwój dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru emocjonalnego. Przedszkole Balonik powstało po to, by dzieci w przyjaznej atmosferze spędzały czas wśród rówieśników, a przy tym w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji zdobywały nowe umiejętności, stawały się samodzielne, kreatywne i odpowiedzialne.

Tylko w naszym przedszkolu mając świadomość roli, jaką pełni adaptacja dostosowujemy ją do potrzeb dziecka. U nas każdy maluch jest traktowany indywidualnie. Adaptację planujemy wspólnie z rodzicami, którzy mają możliwość aktywnie w niej uczestniczyć.

Nasze grupy zerówkowe prezentują bardzo wysoki poziom przygotowania do kolejnego etapu edukacji, a my co roku jesteśmy dumni z tego jak radzą sobie w szkole nasi absolwenci. To dla nas największa nagroda po wspólnie spędzonym czasie. W placówce realizujemy podstawę programową poszerzoną o treści, które dzieci przyswajają podczas zabaw tematycznych.

Wspierając rozwój dziecięcych talentów organizujemy wycieczki, warsztaty tematyczne, imprezy okolicznościowe, zajęcia judo, kulinarne a także taneczne. Ponadto na terenie przedszkola dzieci objęte są opieką nauczyciela logopedy.

Naszym atutem jest również własna kuchnia gdzie samodzielnie przygotowujemy pyszne posiłki. Staramy się, by dzieci odkrywały nowe smaki i potrawy, a ich dieta była zdrowa i zbilansowana.

Mamy świadomość, że dzieci uczą się od ludzi, których lubią, dlatego tworzymy zespół pełen ambicji, wiedzy i pozytywnego nastawienia do swoich wychowanków. Stawiamy na miłą, rodzinną atmosferę. Od lat wierzymy, że tylko w takim miejscu dzieci mogą w pełni rozwinąć i wykorzystać swój potencjał.

Drzwi otwarte w naszym przedszkolu odbędą się w sobotę 26 lutego. Początek o godzinie 10.

Zapraszamy Rodziców wraz z Pociechami!

Niepubliczne Przedszkole Balonik

ul. Legionów 31

82-300 Elbląg

tel. 790 370 747

mail: balonik.elblag@wp.pl

