Dyrektywa Omnibus a możliwość publikowania opinii konsumentów

Przestrzeganie praw konsumentów jest nadrzędnym obowiązkiem przedsiębiorców oraz ich firm i marek oferujących sprzedaż towarów lub usług. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na straży właściwych praktyk i reguluje liczne zachowania sprzedawców, które mogą wprowadzać potencjalnych klientów w błąd. Ustawy, jakich muszą przestrzegać przedsiębiorcy, dotyczą również opinii publikowanych przez firmy na swoich stronach internetowych.

W sieci nie brakuje fałszywych opinii, które zaburzają realny obraz marki, dlatego w życie wejść ma dyrektywa Omnibus, regulująca nowe obowiązki przedsiębiorców. Sprawdź, jak względem wytycznych nowej ustawy, powinno wyglądać wyświetlanie opinii o firmie na stronie internetowej oraz ich pozyskiwanie.

Opinie konsumentów regulowane przez dyrektywę Omnibus — zadania i obowiązki przedsiębiorcy

Pozytywne opinie i polecenia dotychczasowych klientów to jedna z lepszych i najbardziej skutecznych form reklamy produktów i usług. Potencjalni klienci chętnie zapoznają się ze zdaniem osób, które zdążyły już skorzystać z danego towaru bądź świadczenia. Nieuczciwe praktyki konkurencyjnych podmiotów mogą obejmować jednak tworzenie fałszywych opinii, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Specjaliści działający dla Rating Captain, podkreślają, jak ważne jest reagowanie na pojawiające się w Internecie oceny i jak wiele dobrego potrafią zdziałać prawdziwe opinie publikowane w sieci. Ich zdobywanie opiera się jednak na badaniu poziomu satysfakcji klienta, poznaniu jego odczuć związanych z samym zakupem. To proces żmudny, ale opłacalny.

Chwalenie się pozytywnymi opiniami od czasu wprowadzenia w życie dyrektywy unijnej, regulowane będzie prawnie, więc uniemożliwi to przedsiębiorcom wykorzystywanie nieuczciwych praktyk. Nowe przepisy regulują implementację ocen na stronach internetowych sprzedawców. Po przyjęciu ustawy firmy wyświetlające opinie na swojej stronie internetowej będą musiały informować potencjalnych klientów, czy opinie są zweryfikowane, a jeżeli tak, to dodatkowo będą musiały jasno przedstawić proces weryfikacji. Jak podkreślają specjaliści, którzy zajmują się badaniem opinii klientów, przepisy dotyczące publikowania opinii w sklepach internetowych czy na stronach firmowych reprezentują zbiorowe interesy konsumentów. Dzięki nim przyszli klienci będą mieli możliwość zapoznania się z faktyczną oceną firmy, bądź marki, a to może wpłyną na ich decyzję zakupową.

Przestrzeganie unijnych przepisów w praktyce — jak stosować się do zasad dyrektywy?

Całe założenie związane z wprowadzeniem dyrektywy w życie odnosi się do lepszego informowania konsumenta oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Poza regulacją opinii pochodzących od realnych klientów w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady istnieje również zapis o konieczności przekazywania klientom informacji o obniżonej cenie produktów i cenie przed obniżką. Ochrona konsumenta odbywa się więc tutaj na kilku poziomach. Dyrektywa Omnibus związana jest bezpośrednio z praktykami dotyczącymi ochrony potencjalnego klienta. Wszystkie publikowane w sieci dane związane z ceną towarów i usług, możliwością odstąpienia od umowy, cyfrową opinią realnych użytkowników, muszą być ściśle sprawdzane przez przedsiębiorców.

Jak w tym wszystkim pomóc może korzystanie z aplikacji Rating Captain? To narzędzie, które umożliwia badanie satysfakcji klientów i pozyskiwanie opinii prawdziwych klientów, by następnie wyświetlać je na stronie internetowej danej firmy zgodnie z nowymi przepisami. Pozyskiwane zgodnie z zasadami polskiego ustawodawcy oraz z wytycznymi dyrektywy Omnibus opinie, umożliwiają faktyczne rozpoznanie tego, co o usłudze czy produkcie sądzi konsument i jak wygląda współpraca z jego dostawcą.

---materiał partnera---