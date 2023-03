 Dyrektywa Omnibus a opinie

W nadchodzącym czasie przedsiębiorców czeka spora rewolucja, a wszystko za sprawą unijnej dyrektywy Omnibus. Podejmowane są w niej kwestie m.in. obowiązków informacyjnych związanych z zarządzaniem opiniami czy przedstawiania informacji o cenach, wyprzedażach i obniżkach. Nowe przepisy oraz zasady weszły już w życie do polskiego porządku prawnego, więc jeśli prowadzisz swój biznes, sprawdź, czy działasz zgodnie z przepisami, aby nie narazić się na nieprzyjemne konsekwencje za ich nieprzestrzeganie.

Przede wszystkim transparentność

Wejście w życie ustawy wdrażającej ustalenia dyrektywy Omnibus wprowadza konieczność implementacji wielu zmian w zakresie prowadzenia działalności e-commerce i nie tylko.

Głównym celem unijnego projektu jest unowocześnienie i ulepszenie ochrony praw konsumentów. Dzięki nowym przepisom klienci będą zapewniani o uczciwości firm. Intencją dyrektywy jest zapobieganie manipulacji opiniami, które są przedstawiane na stronach internetowych.

Opinie klientów a ustalenia Omnibus

Według badań rynkowych recenzje internetowe kupujących stanowią ważny element w momencie podejmowania decyzji o zakupie danego produktu. Z racji tego niestety część handlowców sięgnęła po nieetyczne działania, m.in. handel recenzjami, czy publikowanie fałszywych opinii, aby ich firma była postrzegana jako godna polecenia. Właśnie z takimi działaniami twórcy dyrektywy Omnibus chcą walczyć.

Wraz z nowymi przepisami właściciele przedsiębiorstw zostali zobowiązani do informowania konsumentów, czy opinie wyświetlane na stronach internetowych są weryfikowane, a jeżeli tak, to jak wygląda proces przetwarzania opinii. Tym samym dyrektywa zakazuje kupowania fałszywych recenzji oraz manipulacja nimi, np poprzez wyświetlanie tylko pozytywnych recenzji.

Warto podkreślić, że dyrektywa Omnibus nie nakłada obowiązku weryfikacji komentarzy, ale zakłada uczciwe informowanie o działaniach podejmowanych w zakresie opinii. Zadaniem przedsiębiorcy jest więc poinformowanie, czy opinie są zweryfikowane. Dopiero, gdy odpowiedź jest twierdząca, przedsiębiorca powinien opisać również proces przetwarzania opinii.

W jaki sposób zarządzać opiniami, aby być #OmnibusReady?

Obecnie na rynku jest dostępnych sporo narzędzi do zbierania komentarzy pochodzących od prawdziwych użytkowników. Można skorzystać z rozwiązań takich jak: wysyłka zaproszeń mailowych bądź SMS-owych, dostarczanych po zakończeniu procesu sprzedażowego. Jeszcze innymi sposobami są kody QR, pop-up’y czy ankiety badające satysfakcję klienta. W świetle zasad dyrektywy kluczowy jest wybór takich narzędzi, które nie pozostawią wątpliwości, czy dana opinia pochodzi od faktycznego konsumenta.

Rating Captain — aplikacja, która funkcjonuje w zgodzie z Omnibusem

Rating Captain to aplikacja, która skutecznie zdobędzie opinie klientów, a następnie umożliwi ich publikacje na stronach internetowych. Jest to narzędzie, które zautomatyzuje pozyskiwanie recenzji. Oferuje wiele rozwiązań i funkcjonalności, które z pewnością pozytywnie wpłyną na działania marketingowe firm. Dba również o to, aby wszelkie publikowane informacje były zgodne z przepisami zawartymi w dyrektywie. Odpowiada na pytania takie jak: czy wszystkie opinie są publikowane, skąd są czerpane, w czy na ocenę mają wpływ opinie sponsorowane oraz w jaki sposób liczona jest średnia ocen.

Dyrektywa Omnibus z pewnością wprowadza wiele kluczowych zmian, dlatego warto wdrożyć rozwiązania, które pozwolą uniknąć kar finansowych i skorzystać z narzędzi dostępnych na rynku, które ułatwią proces przystosowania się do nowych przepisów.

---artykuł sponsorowany---