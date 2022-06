 Dywany geometryczne – kolor ma znaczenie!

Figury geometryczne już dawno podbiły rynek wnętrzarski, w tym serca projektantów pokryć podłogowych, którzy inspirując się prostymi kształtami potrafią wyczarować użytkowe dzieła sztuki. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób planuje zakup dywanu geometrycznego do swojego domu, jednak szeroka oferta tego typu pokryć podłogowych sprawia, że wybór wcale nie jest prosty. Co wziąć pod uwagę kupując dywan geometryczny? W naszym artykule bierzemy pod lupę kolor.

Jaki wpływ na charakter wnętrza ma kolor dywanu?

Wszystkie dywany mają za zadanie zapewnić komfort chodzenia oraz sprawić, że przestrzeń nabiera przytulnego, domowego charakteru. Jednak to przede wszystkim od ich koloru zależy, w jaki sposób wpłyną na wystrój wnętrza oraz codzienne samopoczucie domowników.

Niezmiennie największą popularnością cieszą się dywany geometryczne w różnych odcieniach szarości – od antracytu i grafitu, przez popielaty i stalowy, aż po jasnoszary i siwy. Szary jest uznawany za kolor najbardziej uniwersalny, przy czym znaczenie ma nie tylko sam odcień, ale także jego nasycenie i temperatura. Przykładowo, szary dywan geometryczny z runem wpadającym w beż z pewnością znacznie skuteczniej ociepli wnętrze niż podobny model z przebijającymi się tonami błękitu.

Z szarością doskonale komponuje się kolor żółty oraz musztardowy. Wprowadzenie takich wyrazistych barw do mieszkania sprawi, że nabierze ono życia, będzie wyglądać „radośniej” i pobudzać do działania. Na szaro-żółty dywan w figury geometryczne warto zdecydować się zwłaszcza w przypadku ciemnej podłogi, ścian lub mebli, dodając w ten sposób aranżacji lekkości. Podobny efekt uzyskamy wybierając pokrycie podłogowe z akcentami turkusowymi lub limonkowymi.

Trudno wyobrazić sobie salon, do którego nie pasuje geometryczny dywan biały lub beżowy. Kolory te z pewnością docenią amatorzy stylu skandynawskiego, dobrze czujący się we wnętrzach jasnych i stonowanych. Dzięki takiemu pokryciu podłogowemu pomieszczenie prezentuje się bardzo elegancko, sprawia wrażenie lepiej doświetlonego i przestronniejszego.

Część dywanów geometrycznych projektowana jest z myślą o pokojach dziennych w stylu glamour. Modele takie mają zazwyczaj efektownie lśniące runo w kolorze butelkowym lub atramentowym, dla dodania blichtru nierzadko przetkane złotymi lub srebrnymi nićmi układającymi się w kształty geometryczne.

Jaki kolor dywanu wybrać? Praktyczne porady

Wybierając kolor dywanu należy również wziąć pod uwagę jego przeznaczenie, aktualny wystrój mieszkania oraz styl życia domowników. Pamiętaj, że:

- Jasne dywany geometryczne optycznie powiększają wnętrze, jednak z pewnością nie będą dobrym wyborem do pokoju małych dzieci ani przedpokoju, chyba że wykonane są z wyjątkowo odpornego na zabrudzeniu polipropylenu heat-set.

- Czarno-białe dywany geometryczne – zwłaszcza te z efektem głębi – intrygują, inspirują i wnoszą do aranżacji nutkę ekstrawagancji, ale z pewnością nie sprzyjają wyciszeniu. Nadają się więc do gabinetu czy pracowni, jednak niekoniecznie do sypialni lub kącika wypoczynkowego, gdzie znacznie lepiej sprawdzą się kolory pastelowe.

- Wielobarwne dywany o wyrazistej kolorystyce zaleca się kłaść w pomieszczeniach o stonowanym wystroju, tak aby grały pierwsze skrzypce i stanowiły główną dekorację. W przeciwnym razie trudno będzie uniknąć optycznego bałaganu.

- Wzory zdobiące dywan geometryczny warto powielić na innych dodatkach, na przykład poduszkach czy serwetkach. W ten sposób całość wygląda spójnie i nie ma miejsca na wrażenie przypadkowości w doborze deseni i kolorów.

Jeśli nadal masz wątpliwości, jaki kolor dywanu geometrycznego będzie harmonijnie współgrał z Twoim wnętrzem, skorzystaj z pomocy specjalistów ze sklepu Arte.