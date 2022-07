 Działki na Mazurach. Twój second home w pobliżu jeziora

Województwo warmińsko-mazurskie słynie z malowniczych akwenów, niezwykłej przyrody oraz wielu wydarzeń kulturalnych odbywających się głównie w sezonie wakacyjnym i ściągających niezliczoną ilość turystów. Niespotykana nigdzie indziej obfitość jezior kusi możliwością uprawiania sportów wodnych, a w szczególności żeglarstwa, które stało się symbolem tego regionu Polski.

Aktywne zwiedzanie atrakcji turystycznych, leniwe poranki spędzone na plaży, czy wieczorne ogniska celebrowane w gronie przyjaciół — każdy znajdzie tu swoją ulubioną aktywność. Czujesz, że Mazury to miejsce dla Ciebie? W takim razie warto wziąć pod uwagę inwestycję we własny second home z widokiem na jezioro, a co za tym idzie kupno idealnej działki na Mazurach.

Czy działka na Mazurach to dobre miejsce pod second home? Atrakcyjna lokalizacja kluczem do dobrej inwestycji

Działki nad jeziorem, położone w miejscowościach mazurskich, takich jak Giżycko lub w bardziej zacisznych gminach i powiatach zlokalizowanych z dala od turystycznego zgiełku to niezwykła gratka dla każdego inwestora myślącego o zabezpieczeniu swoich oszczędności. Coraz więcej osób decyduje się również na budowę second home, czyli dodatkowego, wakacyjnego domu, stanowiącego przestrzeń użytkowaną podczas weekendowych wyjazdów. Dodatkowo lokale tego typu często wykorzystuje się również, jako możliwość zarobku związaną z wynajmem noclegów dla turystów. Polacy zaczęli doceniać korzyści związane ze spędzaniem wolnego czasu poza ścianami własnych domów oraz otoczenia się naturą, dlatego trend na posiadanie takiej nieruchomości rośnie w siłę, a Mazury ze swoją sielskością doskonale wpisują się w zapotrzebowanie.

Jakiej nieruchomości szukasz? Działka budowlana, działka rolna, czy może rekreacyjna?

Rynek nieruchomości gruntowych oferuje wiele terenów idealnie pasujących do koncepcji second home. Lokalizacja to główny czynnik wyboru nieruchomości, jednak niejedyny. W zależności od budżetu oraz zapotrzebowania na postawienie budynku o określonej powierzchni, trzeba wziąć pod uwagę również rodzaj kupowanej działki.

Działka o powierzchni nawet kilkuset m2 z określonymi warunkami zabudowy i przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego daje ogrom możliwości związanych z wykorzystaniem przestrzeni. Nie zawsze jednak warto inwestować w działki budowlane, których ceny są dużo wyższe niż działek rolnych lub rekreacyjnych. Doskonałym rozwiązaniem w przypadku budowy niewielkiego domu wakacyjnego jest kupno działki rekreacyjnej i postawienie domu bez pozwolenia na budowę. Dodatkowym kryterium wyboru takiej działki są media znajdujące się w obrębie działki oraz doprowadzona droga asfaltowa lub droga utwardzona, które ułatwią cały proces budowy i korzystania z nieruchomości.

Najlepsze ogłoszenia nieruchomości na sprzedaż. Dostęp do wspólnej plaży i działki z linią brzegową jeziora

Biura nieruchomości i popularne serwisy zajmujące się sprzedażą działek na Mazurach oferują wiele gruntów, których warunki zabudowy są niejasne, przedstawiają mało przejrzyste, pojedyncze zdjęcia, a lokalizacja terenów na sprzedaż stanowi pilnie strzeżoną tajemnicę. Buylando to portal oferujący działki na sprzedaż usytuowane w najpiękniejszych regionach Polski, w tym również w okolicy Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, który przeciwstawia się niejasno formułowanym ogłoszeniom sprzedaży nieruchomości.

Każda osada, pojedyncza działka lub kompleks działek prezentowany w serwisie posiada komplet zdjęć i dokumentów, takich jak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub raport o terenie i jego specyfice. Dokładna lokalizacja i szczegółowo przygotowany opis okolicy pozwala klientom na podjęcie decyzji o zakupie jeszcze przed wizytą na powierzchni działki. Szukasz przestrzeni dla siebie? Wypróbuj Buylando i przekonaj się, że proces kupna idealnej działki nie musi być trudny.

---materiał partnera---