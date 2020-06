Dziękujemy za 1 %, zapraszamy do sklepu charytatywnego

Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały swój 1% podatku na Fundusz Grantowy Stowarzyszenia ESWIP – naszą wspólną elbląską skarbonkę. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że dzięki Wam będziemy mogli dalej wspierać elblążan.

Obiecaliśmy, że w tym roku wszystkie pieniądze przekażemy na przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii w Elblągu i słowa dotrzymamy W sierpniu urzędy skarbowe przekazują pieniądze z 1 % na konta organizacji, wtedy ogłosimy konkurs grantowy, powołamy Komisję do oceny wniosków, i przekażemy granty grupom sąsiedzkim i organizacjom społecznym, aby wspierały najbardziej potrzebujących elblążan, bo o nich najpierw musimy zadbać w tym trudnym czasie.

1 % podatku to nie wszystko

Okres rozliczeniowy się skończył, ale wspierać nasze działania warto przez cały rok. I to w różny sposób. Zachęcamy do odwiedzenia Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu, w którym znajduje się Sklep Społeczny ze Strefą Charytatywną (dompodcisem.pl). Sprzedajemy tu różne przedmioty podarowane przez osoby prywatne, firmy, instytucje. Dochód ze sprzedaży przekazywany jest na Fundusz Grantowy, a potem na działania społeczne i pomocowe elblążan. Można tu znaleźć książki, obrazy, meble czy elementy wystroju wnętrz itp. To pierwszy tego rodzaju sklep w Elblągu.

Prosimy - przekaż rzeczy

Bardzo prosimy o darowanie do sklepu charytatywnego swoich rzeczy. Oddając niepotrzebne, zalegające

w szafach, piwnicy lub na strychu rzeczy stajesz się naszym Darczyńcą i pomagasz innym, a także dbasz

o środowisko naturalne. Chętnie przyjmiemy nieduże meble, książki, krzesła, elementy wystroju mieszkania itp. Prosimy, aby były w dobrym stanie: drobne naprawy dokonamy w pracowniach Centrum Integracji Społecznej, bardziej skomplikowanych nie damy rady. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – wszystkich naszych płatników 1 % oraz darczyńców sklepu społecznego zaprosimy na Dzień Darczyńcy ESWIP do Domu pod Cisem nad rzeką Elbląg...

Zachęcamy, dziękujemy i zapraszamy

Domu pod Cisem

ul. Stawidłowa 3

82-300 Elbląg

