Dzień otwarty w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Regent

Już niedługo, bo 17 lutego 2023 r. naszą szkołą zawładną Naukowcy! Zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły!

Szkoła Podstawowa przy Regent College International Schools mieszcząca się przy ulicy Królewieckiej 100, to miejsce niezwykłych zjawisk. To tutaj zdobywamy cenną wiedzę, rozwijamy swoje pasje, dążymy do spełnienia swoich marzeń, a każdy nasz uczeń wie, że „nauka to poszukiwanie – poszukiwanie niezwykłych zjawisk!”

Serdecznie zapraszamy, wszystkich zainteresowanych nauką w pierwszej klasie szkoły podstawowej, do wspólnej przygody w poszukiwaniu tego, co niezwykłe!

Let’s start exploring!

Drogi Poszukiwaczu, Droga Poszukiwaczko!

W trakcie Dni Otwartych, razem z Panią Martą Polak (wychowawczyni klasy pierwszej od września 2023):

poznasz niezwykłe zjawiska, które sprawią, że ujrzysz magiczną mgłę i sporządzisz niezwykłą miksturę!

które sprawią, że ujrzysz magiczną mgłę i sporządzisz niezwykłą miksturę! zwiedzisz naszą szkołę , by żaden zakamarek nie był Ci obcy. Podczas wycieczki miej się na baczności, czekać będą na Ciebie wskazówki!

, by żaden zakamarek nie był Ci obcy. Podczas wycieczki miej się na baczności, czekać będą na Ciebie wskazówki! zjesz tajemniczy smakołyk w niezwykłej Lovely Kitchen,

wykonasz niebanalne eksperymenty.

Pod okiem Native-speaker’s języka angielskiego weźmiesz zaś udział w zajęciach Science.

Jeśli macie ochotę ubrać się w stroje poszukiwaczy-naukowców, to jak najbardziej do tego zachęcamy!

Rodziców Poszukiwaczy i Poszukiwaczek zapraszamy w tym czasie na sesję informacyjną z wicedyrektorem mgr Mariuszem Krajewskim przy kubku kawy lub herbaty oraz zwiedzanie szkoły.

Niech się zaczną Niezwykłe Zjawiska!

Regentus Eksperimentus!

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie najpóźniej do 13 lutego formularza dostępnego na stronie.

Informujemy, iż zgłoszenia do pierwszej klasy międzynarodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmujemy do 19 lutego 2023.

---artykuł sponsorowany---