 Dzień Otwarty w Przedszkolu i Żłobku Jedyneczka!

Serdecznie zapraszamy 18.02.2023 r. w godz. 10:00-13:00 na Dzień Otwarty do Jedyneczki! W tym roku zapraszamy do bajkowego świata Królewny Śnieżki i 7 Krasnoludków. Właśnie w Jedyneczce dzieci będą mogły odwiedzić domki siedmiu miłych krasnoludków: Mędrka, Gapcia, Śpioszka, Wesołka, Nieśmiałka, Gburka i Apsika, a w każdym z nich na dzieci czekać będzie moc wrażeń i atrakcji! Czy uda się uratować Królewnę Śnieżkę? Na pewno! Zatem do dzieła! Mali pomocnicy, przybywajcie!

Podczas Dnia Otwartego będzie możliwość zapisania dzieci na nowy rok szkolny 2023/2024 do Niepublicznego Przedszkola Ekologiczno-Sportowego Jedyneczka oraz Niepublicznego Żłobka Mini Jedyneczka.

Dlaczego Jedyneczka to dobry wybór dla każdego dziecka? Nasza placówka to miejsce bezpieczne, przyjazne dzieciom, z którym ciężko się rozstać wracając do domu po dniu pełnym wrażeń, atrakcji i zabawy. W przedszkolu i żłobku pracuje wykwalifikowana kadra, która dba o harmonijny rozwój dziecka. Obok nowoczesnego budynku przedszkola, bogatej infrastruktury i wyposażenia trzeba podkreślić, że Sercem Jedyneczki jest nasza kadra, która kocha dzieci, która pracuje z pasją dla dzieci, uczy przez zabawę. Na zajęciach dydaktycznych nauczyciele starają się wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby dzieci i rozwijać zainteresowania i pasje, których u dzieci nie brakuje. Co ważne, nasze przedszkole jest bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dlatego kadra ma możliwość prowadzenia zajęć przy użyciu tablic multimedialnych, robotów edukacyjnych oraz magicznego dywanu. W Jedyneczce o wszechstronny rozwój dzieci dba również pedagog specjalny psycholog dziecięcy oraz logopeda na zajęciach z profilaktyki logopedycznej oraz terapii logopedycznej.

W naszym przedszkolu kładziemy nacisk na naukę języka angielskiego. Oprócz klasycznych zajęć dydaktycznych realizujemy wiele projektów edukacyjnych np. projekt „Podróże z Martyną”, podczas którego „podróżujemy” do krajów anglojęzycznych i poznajemy ich zwyczaje, kulturę oraz tradycje. Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci organizując warsztaty teatralne, gdzie w artystycznej atmosferze nasi mali aktorzy uczą się czym jest teatr oraz jak wyrażać siebie oraz swoje emocje. W Jedyneczce odbywają się również zajęcia plastyczne z artystą plastykiem, podczas których stosujemy mniej powszechne i niedostępne na co dzień techniki plastyczne np. lepienie z gliny! Istotne jest również to, że w Jedyneczce w ramach edukacji muzycznej prowadzimy zajęć rytmiczno-umuzykalniające! W obszarze tanecznym prowadzimy również zajęcia terapii tańcem Roar Dance!

Organizujemy wiele wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, podczas których obcujemy z kulturą i naturą! Zapraszamy do nas ciekawych gości, sportowców, artystów, aby krzewić wartości i poszerzać horyzonty. Nowością w Elblągu są zajęcia kynoedukacyjne, prowadzone tylko w Jedyneczce przez certyfikowanego dogoterapeutę, uczące współpracy oraz prawidłowych relacji ze zwierzętami oraz uwrażliwiające na ich potrzeby i komunikację.

Jedyneczka to miejsce, w którym każdy dzień jest wyjątkowy. To miejsce, w którym dzieci od najmłodszych lat mogą dawać upust energii i trenować pod okiem doświadczonych sportowców, instruktorów sportów, rozwijając swoją motorykę dużą i wzmacniając sprawność i siłę fizyczną. Jedyneczka może pochwalić się bogatą ofertą zajęć sportowych. Dzieci dzielnie trenują na zajęciach z piłki nożnej, piłki ręcznej, gimnastyki ogólnorozwojowej oraz judo! Jeździmy również na basen na zajęcia nauki pływania. W Jedyneczce dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w myśl naszego motta „Mądrze, zdrowo na sportowo!” Zapraszamy!

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe Jedyneczka

Niepubliczny Żłobek Mini Jedyneczka

Ul. Nowogródzka 7, 82-300 Elbląg

kontakt@jedyneczka.elblag.pl

www.jedyneczka.elblag.pl

-- artykuł sponsorowany --