 E-BOK - oszczędzamy Twój czas i środowisko!

W związku z rosnącym zainteresowaniem załatwiania spraw drogą elektroniczną, wychodząc jednocześnie naprzeciw rosnącym wymaganiom Odbiorców, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. uruchamia Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta /e-BOK.

Naszym celem jest zachęcenie jak największej liczby Odbiorców usług mających zawartą z nami umowę do zarejestrowania się w e-BOK i pełnego korzystania z jego funkcji. Wachlarz czynności, jakie udostępniamy jest bogaty.

Zaczynając od wygodnego zarządzania kontem – możliwość zmiany danych kontaktowych, np. numer telefonu, e-mail, adres do korespondencji, poprzez szybki i stały dostęp do faktur, aż do możliwości podania stanu wodomierza raz w miesiącu oraz jego odczytów.

To niewątpliwie duży zwrot w stronę nowoczesnego i wygodnego sposobu, zarządzania swoim kontem w każdym czasie z dowolnego miejsca.

e-BOK daje wiele możliwości załatwienia bieżących spraw bez potrzeby wychodzenia z domu, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne.

e-BOK to platforma internetowa, za pośrednictwem której możecie Państwo w prosty i szybki sposób kontaktować się z EPWiK Sp z o.o.

Zapraszamy do rejestracji: https://ebok.epwik.com.pl/login

