 Ekspresy do kawy Jura - 3 modele, które Cię zachwycą

Odkryj świat kawy w doskonałym stylu, dzięki ekspresom do kawy Jura! Szwajcarska marka z długoletnią tradycją charakteryzuje się bogatą ofertą sprzętów, które pozwolą Ci cieszyć się wyjątkowym smakiem i aromatem napoju. Innowacyjne technologie, solidne wykonanie i łatwość obsługi to elementy, które sprawią, że zakochasz się w każdym łyku. Poniżej przedstawiamy ekspresy do kawy, które z pewnością Cię zachwycą!

Szwajcarska marka Jura – jakość i precyzja

Szwajcarska marka Jura to synonim doskonałości, jakości i precyzji. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1931 r. i od tego czasu zachwyca wszechstronnością oraz niepowtarzalnym designem. Jura to lider wśród sprzedawców ekspresów do kawy na całym świecie! Każdy element – od najmniejszej śrubki po zaawansowane technologie – jest starannie zaprojektowany i wykonany z najwyższą dbałością o detale. Ekspres Jura to świetne urządzenie, które z pewnością będzie przydatnym narzędziem w Twojej kuchni, a z jego pomocą przygotujesz swoją ulubioną kawę w błyskawicznym tempie.

Masz ochotę na aromatyczne Espresso, a może apetyczne Cappuccino? Pozwól sobie na nutkę rozkoszy z ekspresami Jura! Doskonale spienione mleko, personalizowane ustawienia i duża moc możliwości to tylko niektóre elementy, wyróżniające ekspres do kawy Jura.

Jaki ekspres do kawy Jura wybrać?

W asortymencie marki Jura dostępne są różnorodne ekspresy do kawy, charakteryzujące się innymi parametrami, funkcjami i zaawansowanymi technologiami. Szwajcarska marka oferuje ekspresy do kaw czarnych, jak i białych, a także urządzenia, z których pomocą przyrządzisz smaczne Cold Brew. Wybór sprzętu do parzenia aromatycznej kawy o poranku nie jest łatwym zadaniem, dlatego poniżej przedstawiamy ekspresy do kawy, które z pewnością Cię zachwycą od pierwszego użycia!

Ekspres do kawy Jura Z10

Model Z10 to sprzęt, który ma ogromne możliwości! Z jego pomocą przygotujesz aż 32 specjały kawowe, takie jak: Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White oraz wiele innych! Największym atutem ekspresu do kawy Jura Z10 jest możliwość przygotowania orzeźwiającej kawy Cold Brew w kilku wariantach. Obsługa sprzętu jest bardzo prosta i intuicyjna – czytelny, dotykowy wyświetlacz oraz funkcja One Touch pozwala na przygotowanie napoju za pomocą jednego przycisku. Dodatkowo Jura Z10 ma wbudowany młynek do kawy Product Recognising Grinder, który automatycznie dostosowuje stopień mielenia kawy do wybranego napoju, gwarantując idealną powtarzalność smaku.

Marka Jura zadbała także o rozwiązania, które docenią miłośnicy kaw mlecznych, ponieważ z technologią Fine Foam uzyskasz idealnie puszystą piankę. Producent zastosował również Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej, polegający na przetłaczaniu wody przez ziarna w pulsacyjny sposób, wyciągając całą pełnię aromatu. Dzięki zintegrowanej wylewce do kaw czarnych, białych i gorącej wody nie musisz się zastanawiać, pod którą dyszę podstawić filiżankę lub szklankę podczas przygotowywania napoju.

Ponadto, w Jura Z10 został zainstalowany nadajnik WiFi Connect, umożliwiający zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona. Od teraz przygotujesz wyśmienitą kawę, bez konieczności wstawania z kanapy! Ekspres do kawy został wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 2,4 l, a w pojemniku na ziarna przechowasz 280 gramów kawy, natomiast naczynie na fusy pomieści około 20 porcji.

Ekspres do kawy Jura E8

Jura E8 to model, który z pewnością Cię zachwyci! Na tle innych sprzętów wyróżnia się doskonałą jakością wykonania, wyjątkową funkcjonalnością oraz niepowtarzalnym designem, dostępnym w 4 eleganckich i stylowych kolorach: Piano Black, Piano White, Moonlight Silver i Dark Inox. Sprzęt został wyposażony w kolorowy wyświetlacz 2,8" i 6 przycisków, z których pomocą łatwo zmienisz wszystkie ustawienia i w kilka chwil przygotujesz napój idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Ekspres Jura E8 umożliwia przygotowanie 17 specjałów kawowych, a każdy z nich to gwarancja doskonałego smaku i aromatu. Model pozwala na przygotowywanie zarówno kaw białych, jak i czarnych, a także porcji aksamitnej, mlecznej pianki.

Sprzęt z pewnością doceni każdy miłośnik kawy, ponieważ bestsellerowy ekspres E8 został wyposażony w podwójną wylewkę, dzięki czemu możesz przygotowywać jednocześnie jedną lub dwie porcje napoju. Warto również wspomnieć, że modelem E8 można sterować zdalnie za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej Jura Operating Experience. Jedną z innowacyjnych technologii, zastosowanych przez szwajcarskiego producenta jest Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej. Masz pewność, że żadne ziarenko się nie marnuje, ponieważ aromat wydobywany jest równomiernie z każdego ziarna mielonej kawy. W modelu nie zabrakło również wbudowanego młynka do kawy Professional Aroma Grinder oraz 1,9 l zbiornika na wodę, naczynia na 16 porcji fusów i 280 g pojemnika na ziarna.

Ekspres do kawy Jura E6

Model Jura E6 to klasyk spośród wszystkich modeli szwajcarskiej marki z wieloletnią tradycją. Sprzęt z pewnością zachwyci wielbicieli kaw czarnych, ceniących doskonały smak i aromat. Z pomocą urządzenia przygotujesz klasyczne Espresso, Cappuccino, Caffe Barista lub Lungo Barista! Technologia Easy Cappuccino została stworzona do przygotowywania wyjątkowo aksamitnej i puszystej pianki!

Wbudowany młynek do kawy Professional Aroma Grinder charakteryzuje się udoskonaloną konstrukcją i jeszcze większym udziałem w procesie parzenia kawy. Jura E6 został wyposażony również w takie funkcje jak: Inteligentny System Wody, Inteligentny System Wstępnego Zaparzania, Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej oraz funkcję One Touch. Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej Jura Operating Experience i dokupieniu nadajnika WiFi możesz sterować sprzętem bez konieczności wstawania z kanapy! Wypróbuj jakie to proste i przygotuj aromatyczną, relaksującą filiżankę kawy z ekspresem Jura E6!

---materiał promocyjny---